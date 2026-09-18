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小義大利百年盛宴 美食、音樂與花車遊行 11天街頭秀

記者曹馨元╱紐約報導
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小義大利聖熱納羅節，是紐約市每年融合美食和宗教的文化盛事之一。(取自主辦方)
小義大利聖熱納羅節，是紐約市每年融合美食和宗教的文化盛事之一。(取自主辦方)

每到9月，曼哈頓小義大利的茂比利街(Mulberry St.)便會換上一身紅、白、綠。烤香腸與甜椒的煙火氣、剛出鍋的炸麵糰，以及街頭樂隊的旋律交織在一起，將這個毗鄰華埠的街區，變成一場熱鬧的義大利文化盛宴。

今年，聖熱納羅節(The Feast of San Gennaro)更迎來100周年，第100屆慶典將於即日起至27日(周日)舉行，一連11天帶來宗教儀式、花車巡遊、現場音樂與各式義大利美食。活動免費入場，餐飲及遊戲則需自費。

小義大利聖熱納羅節，是紐約市每年融合美食和宗教的文化盛事之一。(取自主辦方)
小義大利聖熱納羅節，是紐約市每年融合美食和宗教的文化盛事之一。(取自主辦方)

節日期間，這個毗鄰華埠的街區將變成一場熱鬧的義大利文化盛宴。(記者曹馨元╱攝影)
節日期間，這個毗鄰華埠的街區將變成一場熱鬧的義大利文化盛宴。(記者曹馨元╱攝影)

從一日祭典 走過百年

聖熱納羅是義大利那不勒斯的主保聖人，瞻禮日為9月19日。1926年，居住在小義大利的那不勒斯移民在茂比利街舉辦一日宗教慶典，向聖人表達敬意；活動此後逐步發展為橫跨11天的街頭節日，也成為紐約最具代表性的義裔慶典之一。

隨著不少義大利裔家庭遷離小義大利，街區的族群面貌早已改變，但對許多義大利裔紐約客而言，聖熱納羅節仍像是一年一度的「回家」。每逢活動登場，許多已移居史泰登島及其他地區的家庭仍會返回曼哈頓參加慶典、經營攤位，讓百年前的社區記憶再次回到街頭。

對許多義大利裔紐約客而言，聖熱納羅節仍像是一年一度的「回家」。(取自主辦方)
對許多義大利裔紐約客而言，聖熱納羅節仍像是一年一度的「回家」。(取自主辦方)

1926年，居住在小義大利的那不勒斯移民便舉辦一日宗教慶典，向聖人表達敬意。(取...
1926年，居住在小義大利的那不勒斯移民便舉辦一日宗教慶典，向聖人表達敬意。(取自主辦方)

19日彌撒 26日大遊行

節慶的宗教核心位於巴士打街(Baxter St.)113號的至聖寶血教堂(Shrine Church of the Most Precious Blood)。19日(周六)下午2時，教堂將舉行紀念那不勒斯主保聖人的莊嚴彌撒(Solemn High Mass)，其後由信眾護送聖熱納羅雕像出巡。當日晚間還有Giglio Band演出及WCBS-FM現場廣播。

100周年大遊行(The Grand Procession)則於26日(周日)下午2時至4時登場。屆時，聖人雕像將在花車、樂隊及遊行隊伍簇擁下穿過小義大利；參與演出的包括Clarity Festival Band、Giglio Band及The Italian Fairy。下午4時30分，義大利男高音卡魯索(Aaron Caruso)接力登台；晚間6時起，還有兩名從那不勒斯遠道而來的藝術家帶來100周年特別演出。

音樂節目幾乎貫穿整個慶典，21日(周一)晚間7時30分有歌劇之夜；22日(周二)晚間則有義大利裔美國人卡拉OK；閉幕日27日晚間則由有「小義大利之聲」之稱的歌手艾斯波西托(Jenna Esposito)為慶典收尾。

小義大利聖熱納羅節，是紐約市每年融合美食和宗教的文化盛事之一。(取自主辦方)
小義大利聖熱納羅節，是紐約市每年融合美食和宗教的文化盛事之一。(取自主辦方)

活动期间，音樂節目幾乎貫穿整個慶典。(記者曹馨元╱攝影)
活动期间，音樂節目幾乎貫穿整個慶典。(記者曹馨元╱攝影)

空著肚子來 享街頭美食

即使對宗教和遊行興趣不大，聖熱納羅節也有足夠理由讓人空著肚子前往。香腸甜椒三明治、炸麵糰zeppole、炸餛飩筒cannoli、肉丸三明治及茄子帕瑪森等義大利裔美國人經典街頭美食，向來是活動的主角。

Time Out點名的歷年人氣選擇包括Lucy's Palace的香腸甜椒三明治，以及將起司和肉餡包進義式炸春卷的Roll Up。被稱為「cannoli之王」的Caffé Palermo，則以酥脆的炸餅皮、甜乳酪餡及杏仁絲起司蛋糕筒吸引排隊人潮。

活動主場域為堅尼路(Canal St.)至豪斯頓街(Houston St.)之間的茂比利街，並延伸至巴士打街與中央街(Centre St.)之間的喜士打街(Hester St.)，以及巴士打街至Centre Market Place之間的格蘭街(Grand St.)。主舞台設於格蘭街與勿街(Mott St.)路口，每晚均安排現場演出。

活動免費入場，周末晚間通常人潮最密集，希望慢慢拍照和品嘗美食者，可考慮平日下午前往。完整節目時間及更多資訊，可查閱官網https://sangennaronyc.org/。

精華 FAQ

  • 因為它迎來100周年，第100屆慶典自即日起至27日舉行，連續11天安排彌撒、巡遊、音樂與美食，成為小義大利年度最重要的文化活動。

  • 19日先在至聖寶血教堂舉行莊嚴彌撒並護送聖像出巡；26日則有100周年大遊行，聖像搭配花車、樂隊與隊伍穿過小義大利。

  • 現場主打香腸甜椒三明治、zeppole炸麵糰、cannoli、肉丸三明治與茄子帕瑪森等；活動免費入場，但餐飲與遊戲需另外付費。

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