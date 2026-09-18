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周末好去處／遊戲大賽、賞月迎中秋、野牛歸來…

記者曹馨元╱紐約報導
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布萊恩公園 填字遊戲大賽

喜歡動腦筋，又自認英文詞彙量過人，不妨到布萊恩公園參加第八屆填字遊戲大賽。19日(周六)上午10時30分至下午2時30分，參賽者可在此挑戰由「華爾街日報」謎題編輯申克(Mike Shenk)原創設計的三套題目，主辦方按照答案準確度及完成速度計分，個人組成績最佳的三名參賽者將晉級決賽，各組別均設獎品。活動設個人組及雙人組，參加者可獨自迎戰，也可與朋友合作解題。活動在近西42街與第六大道的戶外舉行，免費參加，建議提前上網登記。

中國園林 賞月迎中秋

史泰登島文化中心暨植物園(Snug Harbor Cultural Center & Botanical Garden)將於19日下午2時至5時舉辦中秋節活動。遊客可在亭台、曲橋與山水造景之間，欣賞傳統表演及文化展示，並參與手工藝製作，在中秋節前提前感受團圓氣氛。該植物園仿照蘇州園林建造，月洞門、假山與錦鯉池本就充滿東方韻味，節日期間更適合全家同行。五歲以下兒童免費；門票提前購買較便宜，建議出發前上網訂票。

50頭巨型野牛 穿行布碌崙

大型公共藝術作品「野牛歸來：Tatanka Owe Akupi」取材自北美野牛從瀕臨滅絕到族群逐漸恢復的歷史，由藝術家祖阿比(Amir Nizar Zuabi)與萊納佩族及拉科塔族長老共同構思，透過在城市中「遷徙」的牛群，探討自然修復、歷史記憶與療癒。約50頭與真牛等身的巨型野牛偶，將於19日下午2時至4時30分穿行布碌崙街頭，隊伍由布碌崙市中心的廢奴廣場(Abolitionist Place)出發，一路前往布碌崙大橋公園，沿途穿插現場音樂、詩歌、舞蹈、行進樂隊及原住民儀式，民眾可在路線任何位置免費觀看。

華格納公園 化身露天光影世界

第五屆紐約照明燈光藝術節(Illumination Light Art Festival)將於即日起至19日(周六)，每晚7時至11時在華格納公園(Wagner Park)登場，以戶外燈光藝術為紐約的夜色增添色彩。活動將匯集藝術家創作的發光裝置，並安排DJ演出及其他光影體驗。遊客可沿著公園漫步，在不同作品之間拍照，也可隔著哈德遜河欣賞新州天際線或眺望自由女神像。活動地點為曼哈頓砲台公園城砲台坊(Battery Pl.)20號，免費開放，無須購票。

精華 FAQ

  • 活動在19日周六上午10時30分至下午2時30分舉行，地點為近西42街與第6大道的戶外空間。喜歡動腦、英文詞彙較強者都適合，可個人或2人組隊參加，免費但建議先登記。

  • 史泰登島文化中心暨植物園將在19日下午2時至5時舉辦中秋活動，內容包括傳統表演、文化展示與手工藝製作。園區以蘇州園林風格見長，5歲以下兒童免費，提前購票較便宜。

  • 約50頭等身巨型野牛將於19日下午2時至4時30分從廢奴廣場走到布碌崙大橋公園，沿途有音樂、詩歌與原住民儀式；華格納公園燈光節則在即日起至19日每晚7時至11時免費展出。

中秋 華爾街 植物園

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