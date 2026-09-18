華裔唐騮千夫婦捐款 大都會博物館新館動工

紐約大都會藝術博物館。Image by anielbaez0 from Pixabay

紐約大都會 藝術博物館15日為「唐翼現代暨當代藝術館」(Tang Wing for Modern and Contemporary Art)舉行破土典禮，預計2030年開放。該翼由墨西哥建築師艾絲科貝多(Frida Escobedo)設計，是該館156年來首位設計新翼的女性。博物館已籌得6.7億元，其中華裔 夫婦捐贈1.25億元，創館史最大現金捐贈。

根據The Art Newspaper報導，這座五層樓、12.6萬平方英尺的新翼以金融家唐騮千(Oscar Tang)及其妻子徐心眉(Agnes Hsu-Tang)命名，夫婦兩人捐贈1.25億元，更寫下館史最大現金捐贈紀錄。在歐洲雕塑庭院舉行早餐會後，館方員工與董事則會同艾絲科貝多及其建築團隊及當地政界人士和鄰居共同慶祝動工。館長馬克斯·霍萊因(Max Hollein)稱此為「大都會藝術博物館歷來最宏偉新篇章的開端」，他說，「唐翼不僅僅是增加展廳，更是以新方式審視我們時代的藝術，並與館藏展開對話。」

他強調設計目的是更好地連接博物館與中央公園及上東區(Upper East Side)，「大都會將首次向公園敞開，向鄰里敞開」。

活動其他致詞者包括唐騮千，他表示，身為移民，他對於能與妻子以移民身分參與大都會的歷史深感自豪。出席的還有多位地方與州政界人士，包括紐約市主計長馬克·萊文(Mark Levine)、曼哈頓區長布拉德·霍伊爾曼-西格爾(Brad Hoylman-Sigal)、紐約州參議員塞拉諾(José M. Serrano)、州眾議員鮑爾斯(Keith Powers)及多位市議員。

多位民選官員分享自身經歷並呼應新翼將連接社區。首先，公園事務專員崔西亞·島村(Tricia Shimamura)說，「持續變革不必以犧牲鄰里為代價。」市議會議長朱莉·梅寧(Julie Menin)讚揚唐氏夫婦積極投入慈善事業，他們近期還捐贈4000萬元給紐約愛樂(New York Philharmonic)、2000萬元給紐約歷史學會(New York Historical)新民主翼。梅寧說，「唐氏夫婦為紐約的慈善事業重新定義了標準。」

艾絲科貝多並介紹其事務所團隊，她稱唐翼是她事務所歷來最雄心勃勃的專案。她強調博物館與社區的關係，「唐翼位於館藏交會之地，開創新的連結，並向中央公園和紐約市延伸。」她說，新翼將讓博物館與城市和公園產生新的對話方式。