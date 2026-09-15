紐約大學 設首屆費明杰研究獎助金

紐約大學推出首屆「費明杰研究獎助金」，支持研究該名華裔藝術家的創作。(取自費明杰官網)

紐約大學亞裔 /太平洋/美國研究所(A/P/A Institute at NYU)推出首屆「費明杰研究獎助金」(Ming Fay Research Fellowship)，支持學者、藝術家及策展人運用檔案，研究這名華裔藝術家的創作及其與移民、自然和紐約藝術社群的關係。

費明杰(Ming Fay)1943年出生於上海、成長於香港，1961年赴美求學，先後取得堪薩斯城藝術學院學士及加州大學聖塔芭芭拉分校碩士學位，2025年2月23日在曼哈頓 家中去世，享年82歲。他的創作關注人與自然的共生關係，從果實、種子及骨骼汲取靈感，結合東西方園藝與神話，製作放大的植物形體及宛如奇幻花園的裝置。

在他的作品中，日常可見的蔬果往往被放大至超越真實比例，熟悉的植物也會經過改造，成為想像中的物種。大都會運輸署(MTA)介紹指出，他將花園視為豐饒與理想世界的象徵，透過形體逼真、尺度異常的雕塑，呈現人類面對自然時既驚喜又不安的感受。

對紐約民眾而言，他的作品也出現在日常通勤途中，下東城地蘭西街與艾塞克斯街(Delancey Street-Essex St.)地鐵站內，2004年完成的玻璃馬賽克壁畫「鰣魚穿行」(Shad Crossing)與「德蘭西果園」(Delancey Orchard)，便出自費明杰之手。他先研究社區歷史、繪製水彩草圖，再由工匠轉化為壁畫；魚群圖像呼應一度盛產於紐約水域的鰣魚回歸，櫻桃樹則追溯18世紀德蘭西(DeLancey)家族的果園，以及今日果園街(Orchard Street)所在地的歷史。

他於1970年代初定居紐約，並共同創立亞裔藝術家團體「Epoxy Art Group(大力膠藝術群體)」。紐大指出，近年展覽帶動外界對其作品的關注，但相關學術研究仍然有限；獎助金因此鼓勵從跨國身分、亞裔離散歷史、生態思想、雕塑材料及紐約市中心藝術網絡等方向展開研究。

「資深研究獎助金」最高7500元，面向教授、獨立學者、策展人、博士後及高年級博士生，「探索研究獎助金」最高2500元，開放碩士生、初期博士生、新進學者、藝術家及策展人申請。實際金額依研究預算及需要決定。

研究資源包括紐大特藏的「費明杰文獻」、亞洲藝術文獻庫及藝術家工作室與遺產管理方保存的資料。紐大館藏橫跨1960年代至2014年，包含創作研究剪貼簿、公共藝術提案與往來信件、展覽圖錄、草稿及照片，也保存未能實現的公共藝術計畫紀錄。