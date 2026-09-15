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布魯克林公共圖書館首座「手工材料館」 可外借美術用品

記者胡聲橋／紐約報導
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布碌崙公共圖書館近期推出首個手工材料館，外借美術工具和用品。(記者胡聲橋／攝影)
布碌崙公共圖書館近期推出首個手工材料館，外借美術工具和用品。(記者胡聲橋／攝影)

使用布碌崙(布魯克林)公共圖書館(BPL)的借書證，本來就能借出圖書、黑膠唱片，甚至樂器，還可以獲得博物館門票。從上周開始，這張圖書卡又有了新功能，持卡人可免費借用美術用品和可重複使用的工具，這樣持卡人在培養新愛好的同時，無需購買大量的工具和材料。

布碌崙公共圖書館在中央圖書館推出了首個手工材料館，成年持卡人可以免費借出用於創意項目的可重複使用工具和工具包。這個手工材料圖書館的出借物品分為兩類，包括手工工具包，旨在幫助借閱者學習或完成特定的手工項目、以及手工工具(craft tools)，即用於特定任務的單一用途物品。持卡人可同時借出最多三套工具包及兩件工具，工具包可使用三周，工具的使用期限較短，為一周。

圖書館表示，需要注意的是，借出手工工具者仍需自備消耗品。圖書館不提供毛線、線、膠水、顏料或按鈕等消耗品，縫紉機目前也不在館藏範圍內。

如需從手工材料館借出物品，持卡人必須透過布碌崙公共圖書館的線上目錄預約，並等待電話或電子郵件確認。處理時間最長可能需要三天，預約的物品將保留七天，每次借出物品時，持卡人必須親自領取物品並簽署免責聲明。

目前，這項免費服務僅限中央圖書館，地址為大軍廣場10號，借出工具者必須將每件物品清潔、完整地歸還，並放回原包裝盒內。缺少零件導致工具包無法使用，可能會被收取更換費用。

該圖書館目前接受捐贈，家裡有閒置手工工具者可以考慮將其捐贈出來。

精華 FAQ

  • BPL在中央圖書館推出首個手工材料館，成年持卡人可免費借用美術用品與可重複使用的手作工具，方便培養新興趣而不必先大量購買器材。

  • 借出物品分為手工工具包與手工工具兩類。工具包用於學習或完成特定項目，工具則是單一用途物品；每人最多可借3套工具包及2件工具。

  • 持卡人需先透過線上目錄預約，待電話或電郵確認後親自領取並簽署免責聲明；工具包可借3周，工具為1周，且須清潔完整歸還。

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