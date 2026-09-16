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曼哈頓開講 朱宗慶：讓孩子在敲打中喜歡音樂

記者許君達╱紐約報導
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台灣打擊樂藝術家朱宗慶(中間穿西裝者)在曼哈頓音樂學院舉行講座，分享從業40餘年...
台灣打擊樂藝術家朱宗慶(中間穿西裝者)在曼哈頓音樂學院舉行講座，分享從業40餘年來通過建立教育體系、令打擊樂在台灣開枝散葉的經歷。(記者許君達╱攝影)

台灣打擊樂藝術家朱宗慶近日在紐約曼哈頓音樂學院參與講座，分享了他從業40年來、將打擊樂從一門小眾藝術發展成台灣最賣座的音樂形式的經驗。他認為，建立「生態系」比經營好一支樂團更有助於整個行業的發展和傳承。

朱宗慶1982年在維也納獲得打擊樂演奏家文憑，是華人世界第一人。1986年，他以自己的名字創立朱宗慶樂團，1991年以樂團為基礎創造了一套獨立的打擊樂教學體系，此後相繼主辦主題音樂節、夏令營、工作室等。朱宗慶樂團曾獲得多項國家和國際級獎項，如今已培養出數十名有經驗的打擊樂音樂家和藝術團體經營管理人才。

朱宗慶說，在剛剛學成歸國時，他經常會被問到「打擊樂」是什麼。那時，雖然台灣傳統文化裡有很多鑼鼓、戲曲等需要敲擊的音樂形式，但人們作為現代音樂中一個科班專業的「打擊樂」還很陌生。借助當時剛剛成立的國立台北藝術大學音樂系，朱宗慶開始了教學育人的職業生涯，隨後成立的專業樂團，讓他的教育體系更貼近現實的藝術市場。

根據這些早期的職業經歷，朱宗慶認為樂團的成功不能僅靠對專業的精益求精，更要透過教育去為這個市場提供源源不斷的人才。然而，教育是一項長期工程。在1991年開創的教學系統中，朱宗慶並不急於把每個孩子都培養成職業音樂家，而是希望他們「在敲敲打打中，自然地接近音樂、喜歡音樂」。

在這個過程中，他也能選拔真正有天賦的人才，然後進行更進一步的培訓。此後透過40年的積累，台灣不僅有了完整的打擊樂教育體系，也培養出了根基深厚的市場。根據最新的數據，打擊樂在台灣整個演出市場的售票總數名列前茅。

與談的西切斯特大學(West Chester University)威爾斯音樂學院(Wells School of Music)打擊樂教授兼院長漢寧(Chris Hanning)表示，朱宗慶在專業和教育兩個領域都取得了傑出成就，他曾聽過朱宗慶樂團根據華人傳統故事全新創作並演繹的「花木蘭」，堪稱經典，在受邀赴台北授課時，也曾有過一段極為愉快的回憶。漢寧說，朱宗慶創辦的國際打擊樂夏令營是他所見過的、行業內規模最大的同類活動。

朱宗慶表示，如今他已培養出了大量優秀人才，僅在他自己的樂團內，就有20餘名高水平打擊樂音樂家和20多名行政管理人才。在今年11月的美國巡演中，他將不會全程帶隊並親力親為，而是會放手讓樂團中的年輕人去挑大梁。

精華 FAQ

  • 他強調打擊樂產業不能只靠一支樂團成功，而要先建立完整教育與人才生態系，讓更多人從學習、演出到經營管理都能接續發展。

  • 他先在大學系統推動教學，再以樂團作為實作平台，陸續建立教學體系、音樂節、夏令營與工作室，長期培養觀眾與專業人才。

  • 朱宗慶表示，自己這次不會全程帶隊並事必躬親，而是放手讓團內年輕人挑起大梁，顯示他已累積足夠人才可承擔未來發展。

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