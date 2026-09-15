紐約州這座農場 種出川普、鬼娃恰吉「人臉南瓜」
在紐約州韋斯特敦（Westtown）的Echo Fields觀光農場，萬聖節的氣氛來得特別早。從川普總統到鬼娃恰吉（Chucky），農場主人萊昂斯（Todd Lyons）正從南瓜田裡挖出形似人臉的南瓜；他自2024年起便開始利用一些人物臉孔模具來種植南瓜，今年也不例外。
今日美國（USA Today）報導，萊昂斯的南瓜在社群媒體上引起不小的騷動，這些特製南瓜的影片在Instagram上累積了數百萬次瀏覽與按讚數，其中一段於2025年8月發布的影片瀏覽數更達6700 萬次。
萊昂斯表示，一旦南瓜長到塞滿模具，將其取出後，便能看到這些令人驚嘆的人臉南瓜。他指出，因為過程非常困難，當作品完成時，那種感覺簡直太棒了；由於通風不良，在完成之前，超過一半的南瓜都會爛掉。
「人臉南瓜」供不應求
萊昂斯表示，這個靈感來自他在網路上看到一段巴西農民將西瓜種在簡單的方形模具中的影片；他當時心想「噢，這真酷」，不知道有沒有類似的東西，讓他也能用來製作南瓜？於是，他開始深入搜尋，最終找到了模具；第一年，他只做成了科學怪人和骷髏頭。
萊昂斯逐漸為他的模具增添新面孔，一拿到手便立即納入產品陣容，其他較知名的角色還有金剛。
這項最初僅是「實驗」的構想，如今已變為能獲利的副業。萊昂斯表示，他的團隊根本來不及生產，因為商品一上架便立即賣光。
萊昂斯說，除了打開模具、將其與南瓜拆解並確認作品確實完工的那一刻之外，最令他滿足的是，看到人們初次見到這些作品時所產生的反應。
Echo Fields農場的一般南瓜與各式各樣、經典角色的「人臉南瓜」，將持續販售至十月底。
農場主人Todd Lyons先用人物臉孔模具套住南瓜，等南瓜長大填滿模具後再取下，便會形成清楚的人臉外觀；但過程不易，常有一半以上因通風不良而腐爛。 因為造型特殊又充滿萬聖節趣味，農場將影片發布到Instagram後迅速走紅，累積數百萬次瀏覽與按讚，其中一段在2025年8月上傳的影片更達6700萬次瀏覽。 原本只是實驗的做法，如今已變成能獲利的副業。人臉南瓜一上架就被搶購一空，連其他一般南瓜也會一起販售，生意一路熱到10月底。
精華 FAQ
農場主人Todd Lyons先用人物臉孔模具套住南瓜，等南瓜長大填滿模具後再取下，便會形成清楚的人臉外觀；但過程不易，常有一半以上因通風不良而腐爛。
因為造型特殊又充滿萬聖節趣味，農場將影片發布到Instagram後迅速走紅，累積數百萬次瀏覽與按讚，其中一段在2025年8月上傳的影片更達6700萬次瀏覽。
原本只是實驗的做法，如今已變成能獲利的副業。人臉南瓜一上架就被搶購一空，連其他一般南瓜也會一起販售，生意一路熱到10月底。
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