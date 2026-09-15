紐約州這座農場 種出川普、鬼娃恰吉「人臉南瓜」

南瓜。Image by Deborah Jackson from Pixabay

在紐約州 韋斯特敦（Westtown）的Echo Fields觀光農場，萬聖節的氣氛來得特別早。從川普 總統到鬼娃恰吉（Chucky），農場主人萊昂斯（Todd Lyons）正從南瓜 田裡挖出形似人臉的南瓜；他自2024年起便開始利用一些人物臉孔模具來種植南瓜，今年也不例外。

今日美國（USA Today）報導，萊昂斯的南瓜在社群媒體上引起不小的騷動，這些特製南瓜的影片在Instagram上累積了數百萬次瀏覽與按讚數，其中一段於2025年8月發布的影片瀏覽數更達6700 萬次。

萊昂斯表示，一旦南瓜長到塞滿模具，將其取出後，便能看到這些令人驚嘆的人臉南瓜。他指出，因為過程非常困難，當作品完成時，那種感覺簡直太棒了；由於通風不良，在完成之前，超過一半的南瓜都會爛掉。

「人臉南瓜」供不應求

萊昂斯表示，這個靈感來自他在網路上看到一段巴西農民將西瓜種在簡單的方形模具中的影片；他當時心想「噢，這真酷」，不知道有沒有類似的東西，讓他也能用來製作南瓜？於是，他開始深入搜尋，最終找到了模具；第一年，他只做成了科學怪人和骷髏頭。

萊昂斯逐漸為他的模具增添新面孔，一拿到手便立即納入產品陣容，其他較知名的角色還有金剛。

這項最初僅是「實驗」的構想，如今已變為能獲利的副業。萊昂斯表示，他的團隊根本來不及生產，因為商品一上架便立即賣光。

萊昂斯說，除了打開模具、將其與南瓜拆解並確認作品確實完工的那一刻之外，最令他滿足的是，看到人們初次見到這些作品時所產生的反應。

Echo Fields農場的一般南瓜與各式各樣、經典角色的「人臉南瓜」，將持續販售至十月底。