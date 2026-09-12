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十鼓、手合鐵鼓紐約同台 傳統鼓樂融合搖滾慶雙十

記者戴慈慧／紐約即時報導
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十鼓擊樂團以鼓樂及舞蹈演出慶祝雙十國慶，台下觀眾揮舞中華民國及美國國旗。（記者許...
十鼓擊樂團以鼓樂及舞蹈演出慶祝雙十國慶，台下觀眾揮舞中華民國及美國國旗。（記者許振輝/攝影）

慶祝中華民國115年雙十國慶，十鼓擊樂團與旗下手合鐵鼓樂團(Cross Metal)12日晚在皇后區同台演出，以傳統鼓樂結合搖滾、電子音樂及工業聲響。表演者身著帶有台灣文化元素的服飾，在密集鼓點中變換隊形；台下觀眾揮舞中華民國及美國國旗，演出結束後報以熱烈掌聲。

活動由中華民國僑務委員會策畫，大紐約區台灣大專院校校友會聯合會與輔仁大學大紐約地區校友會共同主辦。晚會先後奏唱美國及中華民國國歌，多位僑界人士及民選代表到場。

主辦單位會長陳駿表示，十鼓從台南赴美，盼讓紐約僑胞近距離欣賞台灣鼓樂。駐紐約台北經濟文化辦事處處長李志強說，僑委會每年國慶期間選派台灣團體赴海外巡演，除向長期支持台灣的僑胞致意，也讓僑胞不必返台，就能欣賞台灣的文化演出。

文化訪問團團長、前法務部長邱太三表示，海外巡演也是文化外交的一環，希望讓各地民眾在科技與經濟之外，看見台灣的文化軟實力。他指出，十鼓以傳統鼓樂為主，旗下手合鐵鼓則融合搖滾及現代音樂，兩團同台並融入原住民族文化，展現台灣不同族群的特色與生命力。

十鼓擊樂團2000年在台南成立，以創作及推廣台灣本土鼓樂為方向，作品多取材自台灣歷史、自然景觀及民間文化。旗下手合鐵鼓以世界打擊、傳統器樂、工業器材及電子音樂為主要元素，為傳統鼓樂加入現代編曲及舞台表現。

十鼓專輯「鼓之島」曾獲第52屆葛萊美獎最佳世界傳統音樂專輯提名，並入圍第9屆美國獨立音樂獎；「神秘東方」及「十鼓」也曾獲金曲獎提名。團隊過去曾赴亞洲、美洲、歐洲、非洲及大洋洲巡演，並曾參加美國世界打擊樂藝術年會及英國愛丁堡藝穗節。

第30選區市議員黃友興(Phil Wong)也出席晚會。他表示，華裔參政並不容易，希望與市議會其他華裔議員合作，提高華裔社區的能見度。他並向陳駿及兩個主辦校友會頒發市議會褒揚狀，肯定其籌辦活動及推動文化交流。

文化訪問團在紐約演出前已到訪波士頓，之後還將前往華府、馬里蘭州、喬治亞州及德州等地巡演。

國慶晚會吸引大批僑胞到場，觀眾在演出後鼓掌喝采。（記者許振輝/攝影）
國慶晚會吸引大批僑胞到場，觀眾在演出後鼓掌喝采。（記者許振輝/攝影）

精華 FAQ

  • 兩團同台以傳統鼓樂結合搖滾、電子音樂與工業聲響，表演者還穿著帶有台灣文化元素的服飾，在密集鼓點與隊形變換中呈現強烈舞台張力。

  • 活動由中華民國僑務委員會策畫，大紐約區台灣大專院校校友會聯合會與輔仁大學大紐約地區校友會共同主辦，並先後奏唱美國及中華民國國歌。

  • 十鼓在紐約演出前先到訪波士頓，之後還將前往華府、馬里蘭州、喬治亞州及德州等地巡演，延續向海外推廣台灣文化的行程。

中華民國 皇后區

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