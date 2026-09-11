周末好去處／爵士音樂節、9/11紀念活動

西哈林爵士音樂節

12日(周六)下午5時，西哈林區夏日爵士音樂節(West Harlem Summer Jazz Festival)將在下午5時於晨邊公園(Morningside Park)登場。該場音樂節自5月起橫跨整個夏季，陸續在晨曦公園、St. Nicholas Park、Montefiore Square Park及Jackie Robinson Bandshell等哈林區公園巡演。此場為系列音樂會今年最後一場，將由樂團「Carlos Jimenez Mambo」領銜帶來拉丁曼波風格演出，開放民眾免費入場。詳細資訊可至官網whaanyc.org查詢。

逢紐約時裝周，布碌崙(布魯克林 )區長雷諾索(Antonio Reynoso)與布碌崙藝術大使、潮牌KidSuper創辦人狄倫(Colm Dillane)將於12日(周六)主辦「平民伸展台」(The People's Runway)時裝秀，晚間5時入場、6時開始，地點在布碌崙區政府大樓(Brooklyn Borough Hall)廣場。這場活動是紐約時裝設計師協會(CFDA)2027春夏紐約時裝周系列活動之一，將布碌崙區政府廣場化身戶外伸展台，展示五位布碌崙新銳設計師的最新系列。活動免費開放民眾參觀，採先到先入場建議提前至官網tinyurl.com/53599y75登記。

9/11追思健行

紐約市退伍軍人服務局(Department of Veterans' Services)將於13日(周日)上午9時舉辦首屆「追思健行」(Remembrance Ruck)，民眾可背負重量背包或徒手參與，路線從布碌崙卡德曼廣場(Cadman Plaza)出發，跨越布碌崙大橋，終點抵達曼哈頓弗利廣場(Foley Square)。這項與紐約路跑協會(NYRR)合作的活動，旨在向9/11事件後世代的退伍軍人、現役軍人及軍眷致敬，同時悼念因公殉職或輕生的軍人。健行結束後，弗利廣場附近的遺囑法院(Surrogate's Court)將舉辦資源博覽會，提供退伍軍人福利、住房、心理健康、就業等相關諮詢，開放所有民眾參與，可上官網tinyurl.com/39zd43zd登記報名。

洛克威海灘沙堡大賽

創意時代基金會(Creative Time)將於13日(周日)下午1時至4時，於皇后區洛克威海灘(Rockaway Beach)舉辦年度沙堡大賽。今年將有七組藝術家同場競技，由多位藝壇人士擔任評審，包括時尚設計師瓦里斯(Waris Ahluwalia)、布碌崙博物館館長帕斯特納克(Anne Pasternak)等。民眾可免費入場觀賽，近距離欣賞藝術家堆砌沙堡的過程，並見證最終冠軍誕生，詳情可至tinyurl.com/muajtuu6查詢。