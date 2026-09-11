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哈德遜谷酒食嘉年華 初秋微醺輕旅行

記者馬璿／紐約報導
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今年的活動邀請超過300家廠商參展，涵蓋酒莊、蘋果酒莊、蒸餾酒廠、精釀啤酒廠、美...
今年的活動邀請超過300家廠商參展，涵蓋酒莊、蘋果酒莊、蒸餾酒廠、精釀啤酒廠、美食攤位、餐車及手工藝品攤位一同參與。(取自活動官網)

揮別濕熱的夏季，紐約居民即將進入初秋，而今年已邁入第25屆的「哈德遜谷酒食嘉年華」(Hudson Valley Wine & Food Festival)，或將成為秋高氣爽旅行的好選擇。為期兩天的嘉年華將於12日(周六)、13日(周日)在達契斯郡博覽會場(Dutchess County Fairgrounds)登場，活動集結逾300家酒莊、蘋果酒莊、蒸餾酒廠、精釀啤酒廠、美食攤位與手作市集，並有現場音樂、名廚示範等節目，預計兩天將吸引逾1萬名賓客造訪。

哈德遜谷酒食嘉年華自2001年創辦，最初僅有22個攤位，但隨著時間過去逐年壯大，到2015年成為哈德遜谷地區固定舉辦的年度活動之一，截至今年，累計已有超過10萬人次到訪、逾500家廠商參與。

主辦人巴布考克(Michael Babcock)表示，這場25周年慶典象徵著「每一位曾在此倒過酒、分享過食譜、推出新品，或每年固定報到的人」共同寫下的紀錄，且因活動逢里程碑，今年活動規模將為歷年最大，邀請超過300家廠商參展，涵蓋酒莊、蘋果酒莊、蒸餾酒廠、精釀啤酒廠、美食攤位、餐車及手工藝品攤位，賓客可一邊試飲，一邊直接與生產者面對面交流。

音樂表演+品酒講座

除了有美酒可以品飲外，活動兩天皆有現場音樂表演。連續三年蟬聯哈德遜谷「最佳翻唱樂團」的Carrie Zazz Band將擔綱壓軸演出，示範舞台則邀請到當地知名主廚特羅佩(Vincent Tropepe)與朱利亞諾(Marcus Guiliano)現場料理教學，人稱「哈德遜谷酒神」的吉奧昆多(Debbie Gioquindo)也將主持品酒講座，帶大家認識紐約州葡萄酒的特色。

現場另設精釀啤酒帳篷及餐車集中區，供應從柴燒披薩到烤肉等多國美食，逛累了還能到手作市集挑選家飾、珠寶及特色食品，適合全家大小一同參與。

指定駕駛票 全家同樂

雖然品酒活動僅有年滿21歲並出示證件方才可參加，但若同行親友與孩子不喝酒，主辦方也為此類遊客規畫「指定駕駛」(Designated Driver)票種，可享免費水及汽水，方便親友團一同參與而不必擔心開車問題。VIP票則提供提前入場、免排隊、紀念品試飲杯及專屬帳篷等禮遇，惟名額有限，建議提前上網購票。

哈德遜谷酒食嘉年華12日(周六)上午11時至下午6時、13日(周日)上午11時至下午5時登場，地點位於6636 Route 9, Rhinebeck, NY 12572的達契斯郡博覽會場，從曼哈頓出發車程約90分鐘。指定駕駛票10元起，一般試飲票周六35元、周日32元，VIP票周六80元、周日75元。現場票價可能調漲，建議提前於官網HudsonValleyWineFest.com購票。

若還想順遊哈德遜谷、多停留一天，周邊多處農莊也各自在夏末秋初推出向日葵觀賞活動，適合喜歡拍照或親子出遊的民眾順道安排一趟「哈德遜谷雙享行」。例如位於松島鎮(Pine Island)、黑土區(Black Dirt Region)一帶的桑德柏鳥農莊(Thunderbird Farms)將開放向日葵花田供民眾入場賞花、拍照。部分農莊還會加碼手作市集、現場音樂或餐車美食。

由於各家農莊活動日期、票價及花況不盡相同，且多數採付費入場，建議行前先至各農莊官網或社群平台確認開放時間與花期，避免撲空。

主辦單位表示，今年活動規模將為歷年最大，邀請超過300家廠商參展，涵蓋酒莊、蘋果...
主辦單位表示，今年活動規模將為歷年最大，邀請超過300家廠商參展，涵蓋酒莊、蘋果酒莊、蒸餾酒廠、精釀啤酒廠、美食攤位、餐車及手工藝品攤位一同參與。(取自活動官網)

哈德遜谷酒食嘉年華(Hudson Valley Wine & Food Fest...
哈德遜谷酒食嘉年華(Hudson Valley Wine & Food Festival)將於12日(周六)、13日(周日)在達契斯郡博覽會場(Dutchess County Fairgrounds)登場。(取自活動官網)

除品酒外，民眾也可在現場享受多種不同特色的美食。(取自活動官網)
除品酒外，民眾也可在現場享受多種不同特色的美食。(取自活動官網)

舉辦至第25屆的哈德遜谷酒食嘉年華截至今年，累計已有超過10萬人次到訪、逾500...
舉辦至第25屆的哈德遜谷酒食嘉年華截至今年，累計已有超過10萬人次到訪、逾500家廠商參與。(取自活動官網)

活動集結逾300家酒莊、蘋果酒莊、蒸餾酒廠、精釀啤酒廠、美食攤位與手作市集，並有...
活動集結逾300家酒莊、蘋果酒莊、蒸餾酒廠、精釀啤酒廠、美食攤位與手作市集，並有現場音樂、名廚示範等節目，每年吸引逾上萬名賓客造訪。(取自活動官網)

參與者除可品酒外，現場另供應從柴燒披薩到烤肉等多國美食，逛累了還能到手作市集挑選...
參與者除可品酒外，現場另供應從柴燒披薩到烤肉等多國美食，逛累了還能到手作市集挑選家飾、珠寶等特色紀念品。(取自活動官網)

精華 FAQ

  • 今年是活動第25屆，主辦方形容為里程碑慶典，規模為歷年最大，邀請超過300家廠商參展，預計兩天吸引逾1萬名賓客到場。

  • 兩天都有現場音樂、名廚料理示範與品酒講座，也設有精釀啤酒帳篷、餐車美食區與手作市集，讓民眾可邊逛邊吃邊體驗。

  • 活動地點在Rhinebeck的達契斯郡博覽會場，從曼哈頓車程約90分鐘。指定駕駛票10元起，一般試飲票周六35元、周日32元，VIP票另有提前入場等禮遇。

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