「靈光之形」體現東方哲學 中國藝術家姜淼紐約個展

中國藝術家姜淼首次在紐約舉辦個展「靈光之形」。(記者許君達／攝影)

AI重點 文章重點整理： 重點一： 姜淼首次在紐約舉辦個展「靈光之形」，於Crossing Art展至10月3日。

姜淼首次在紐約舉辦個展「靈光之形」，於Crossing Art展至10月3日。 重點二： 作品結合繪畫與雕塑技法，以疊彩雕刻和螺旋線條構成抽象畫面。

作品結合繪畫與雕塑技法，以疊彩雕刻和螺旋線條構成抽象畫面。 重點三：她以東方哲思談「關係」與「無窮」，強調觀者互動完成藝術生命。

中國藝術家姜淼的個展「靈光之形」即日起在曼哈頓 雀兒喜的Crossing Art畫廊舉辦，將展至10月3日。姜淼現任教於中國頂級藝術高校中央美術學院，曾在北京、上海、香港 、新加坡 等地舉辦個展，其作品去年在佛羅倫斯雙年展獲獎，本次展覽則是她的首次紐約個展。

姜淼的作品融合繪畫的視覺和雕塑的技法，在反覆疊加的丙烯色層上開刀雕刻，用帶有立體感的效果詮釋畫中景象。本次參展的作品內容較為抽象，多以大開闔的螺旋線條為龍骨，支撐起整幅作品的視覺結構，並用多呈現為圓形的雕刻稜線和未經雕刻的整體色塊填充畫面。

姜淼在受訪時表示，在攝影甚至AI技術已大行其道的今天，很多東西都已可以複製，然而當代藝術最大的魅力其實是創作者與觀看者之間的互動，觀者從自己的內心出發，看到了什麼，然後反饋給創作者，雙方同時在表達和接受，這樣才完成了藝術的全部生命流程。因此，她希望自己在創作時只充當一個媒介，將自己的瞬間感受、情緒或精神活動用物質化的載體留存下來，然後留給觀眾去體驗那一時刻的天啟。

因此，本次參展的16幅作品中，大量存在著無限、沒有邊界的意象，呈現一種「宇宙初開、天地混沌」之感。姜淼表示，這不僅體現了她在創作過程中靈光閃現時的心境，也蘊含著一種來自東方文化的思考方式。她說，萬物之間都存在著「關係」，無論是陰陽還是對錯，很多時候都會在「關係」這個場域之中無限發展和流動，並沒有很多絕對的東西。而她在作品中呈現出的很多象徵「無窮」的意象，正是希望表達這種思考。

姜淼此前曾在紐約參加過群展，在談到紐約的不同之處時，她認為相較於口味較單一的歐洲觀眾和思維方式相對刻板的亞洲觀眾來說，紐約人對藝術的品味更複雜、也更包容，會給予藝術家更大的自由空間，也會與藝術家更多地交流。而她也希望利用交流的機會，向他們更好地傳遞自己作品中對於東方哲思的闡釋。

「靈光之形」由李昱綺(Catherine Lee)策展，展出截至10月3日(周六)。Crossing Art畫廊位於曼哈頓西23街559號，每周二至周六上午10時至下午6時免費開放。