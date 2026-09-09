師大大師藝術節9月27日法拉盛首演 兒童歌劇「超能小老鼠」成亮點

台師大美術系赴紐約移地教學師生與國立台灣師範大學美東校友會、美東中文學校協會成員合影，透過此次交流串連海外校友與紐約在地台灣社群。(記者許振輝／攝影)

AI重點 文章重點整理： 重點一： 師大美東校友會9月27日於法拉盛台灣會館舉辦藝術節。

師大美東校友會9月27日於法拉盛台灣會館舉辦藝術節。 重點二： 李聿兒童歌劇超能小老鼠將首演，並獲紐約州獎助。

李聿兒童歌劇超能小老鼠將首演，並獲紐約州獎助。 重點三：音樂會將首演張育誠作品，同場展出台灣藝術家作品。

國立台灣師範大學美東校友會將於27日(周日)在法拉盛 台灣會館舉辦「2026師大大師藝術節」，其中台師大校友李聿創作的英文兒童歌劇「超能小老鼠」(Tiny Finds The Mighties)將登台，音樂會尾聲並將在紐約首演台灣作曲家張育誠 作品「自由的島嶼」，活動免費入場。

藝術節將於27日下午1時至4時，在台灣會館舉行，由國立台灣師範大學美東校友會主辦、美東中文學校協會協辦，節目涵蓋兒童歌劇、聲樂、鋼琴、小提琴、中提琴及大提琴演奏。

此次音樂會亮點之一，是李聿創作的兒童歌劇「超能小老鼠」。作品獲2026年紐約州藝術委員會藝術家支持獎助金，改編自她2025年出版的童書「The Strong, the Fast, and the Tiny」。

故事描述一窩小老鼠遭「貓大王」侵擾，僅剩強強、快快與小小三隻小老鼠，原本踏上尋找救兵的旅程，最終發現自己已有足夠力量面對敵人，合力擊敗貓大王並救出同伴。

這齣約30分鐘的英文歌劇，靈感來自農曆新年「老鼠娶親」民間傳說，音樂融合台灣與世界民謠、調性音樂及摩斯密碼等元素。演出陣容包括日本女高音服部愛生、台師大校友蔡宜君、丁姲之，以及Johan Hartman、陳亭屹等人，並由小型樂團伴奏。

兒童歌劇後，節目將接續多首聲樂與器樂作品。男高音范增昌將與鋼琴家游秀貞、大提琴家鍾啓仁合作演出蕭邦「離別曲」，並配以客家話詩詞，追思今年初辭世的紐約台灣會館前理事長、幼獅青少年管弦樂團藝術總監方秀蓉。另有彭志清演唱「丟丟銅仔」、服部愛生演唱「紅蜻蜓」、蔡宜君演唱法國歌劇選曲，以及鄧雨賢組曲等節目。

音樂會最後將由多名演出者共同登台，世界首演張育誠的「自由的島嶼」。除舞台演出外，音樂會前、中場及演出後也將展出台師大校友及台灣藝術家的水墨、粉彩、油畫與雕塑作品，讓觀眾在音樂之外，也能欣賞不同形式的台灣藝術創作。

此次活動也適逢台師大美術系師生赴紐約移地教學，10名大學部及碩、博士班學生自9月1日至12日走訪紐約藝術院校、博物館與文化機構，並與美東校友交流，進一步串連台師大師生、海外校友與紐約台灣社群。