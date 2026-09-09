寧波版舞劇「花木蘭」 9月18日登林肯中心

寧波版舞劇「花木蘭」將於本月18日至20日首度登上紐約林肯中心大衛寇克劇院。

AI重點 文章重點整理： 重點一： 寧波版舞劇「花木蘭」9月18日起首登紐約林肯中心。

寧波版舞劇「花木蘭」9月18日起首登紐約林肯中心。 重點二： 唐心怡首次正式飾演花木蘭，王政兼演魏將軍與父親。

唐心怡首次正式飾演花木蘭，王政兼演魏將軍與父親。 重點三：舞劇以新角色與轉台設計呈現愛情、親情和反戰主題。

寧波版舞劇「花木蘭 」將於本月18日(周五)至20日(周日)首度登上紐約林肯 中心" rel="260066">林肯中心 大衛寇克劇院(David H. Koch Theater)，三天演出四場；此次擔綱女主角的青年舞者唐心怡受訪時表示，紐約演出將是她首次正式飾演花木蘭，王政則將出演劇中原創人物魏將軍，並兼演木蘭父親。

「花木蘭」由中國對外文化集團(China Arts and Entertainment Group)呈獻，寧波市演藝集團製作及演出，周莉亞、韓真共同執導及編舞。該劇於2017年首演，翌年獲中國舞蹈「荷花獎」，此後曾在中國及海外多地巡演；此次是這一版本在紐約首演。

唐心怡表示，此次換上新的演出陣容，她與王政也根據各自的身體條件和表演方式，重新揣摩人物及部分動作。劇中的獨舞段落將依照她擅長的技巧加以調整，而非完全複製前任演員的處理。

談到對木蘭的理解，唐心怡形容她不只是傳說中的女英雄，也是一個「被迫成長的普通人」；木蘭看到年邁且帶有戰傷的父親已無法重返沙場，於是束起長髮、隱藏女性身分代父從軍，這一選擇也成為她成長的起點。

唐心怡說，劇中新增的敵軍孤兒「柔兒」，進一步展現木蘭脆弱和柔軟的一面，也喚起她的母性。她希望觀眾看到的不只是英雄故事，也能看到木蘭的勇氣、犧牲與女性力量，「希望觀眾能看到一些柔軟，被這份真誠打動，帶走一些共鳴和思考。」

有別於傳統「木蘭辭」，舞劇加入魏將軍和柔兒等人物，藉此發展愛情、親情及反戰主題。王政表示，他塑造的魏將軍會在步伐、手勢及整理服裝等細節上顯得更為沉穩，例如放慢招手的速度、行走時將雙手置於身後，以凸顯將軍的氣質。

除了魏將軍，王政也將飾演木蘭父親。他表示，兩名角色雖然年齡和身分不同，卻都有軍人的剛毅：木蘭父親是因戰傷退下沙場的老將，即使腿腳受傷，仍保持不屈氣勢；較年輕的魏將軍則守護木蘭的身分秘密，並為她承擔責任。

劇中木蘭與魏將軍的一段快速對打，是兩名主演排練的重點之一。王政表示，自己未曾專門學習武術套路，因此兩人排練時需要逐個動作確認兵器運行的路線，並反覆磨合速度和力度；若一方力量過大，可能壓制對手甚至造成碰撞，力量不足又會影響舞台效果，「要找到一個非常合適的節點」，才能完成連續交手及棍、槍等兵器動作。

全劇以圓形轉台作為重要舞台元素，演員除須配合旋轉中的舞台調整重心，赴海外演出時也要與當地舞台人員磨合燈光、布景和道具操作。王政回憶，過往在海外演出時，部分在中國可電動操作的道具，到了當地須由技術人員手動拉繩；翻譯、劇院技術人員和中方舞美人員往往要靠「三、二、一，go」的口令同步完成轉換，也是海外演出的挑戰之一。

談及不少美國觀眾可能是從迪士尼動畫認識花木蘭，王政表示，舞劇沒有台詞，演員只能依靠動作、眼神、人物關係及彼此配合交代故事；他最希望海外觀眾能理解舞台上正在發生的事，並與演員產生情感共鳴。

唐心怡也透露，木蘭卸甲返鄉、向父親請罪及父女重逢，是全劇最令她動容的場面之一，她曾在排練時真正落淚。

演出團隊抵達紐約後，還須在短時間內完成舞台合成排練，並於三天內演出四場。王政笑言，演員屆時可能仍受時差影響，大家開玩笑說，感覺就像要在「凌晨三點跳一場、早上七點再跳一場」；若緊湊行程中尚有空檔，他希望能到時報廣場(Times Square)走走。

舞者唐心怡(左)將首度飾演花木蘭，王政(右)則分飾魏將軍與木蘭父親。(主辦方提供)