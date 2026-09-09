8名廚9月17日快閃街角小店掌勺 美食免費嘗

曼哈頓的五家街角小店將迎來幾位風格迥異的客座廚師，並將免費提供美食。(路透)

紐約的街角小店 (bodegas)已以其快速、實惠且幾乎全天候的餐飲服務而聞名。但9月17日，曼哈頓 的五家小店將迎來幾位風格迥異的客座廚師，並將免費提供美食。

八位屢獲殊榮的廚師和美食界名人將走進街角小店、熟食店和便利店，在名為「The Most Legendary Lunch Break」的CookUnity快閃活動中掌勺。這個活動為期一天，從上午11:30持續到下午2:30。參與的廚師包括Rocco DiSpirito、José Garces、Einat Admony、Antony Nassif、Vikas Khanna、John DeLucie、Andrew Rea(更為人所知的名字是Babish)以及Miriam Milord等人。

每位主廚都挑選了兩道方便快速地外帶的CookUnity特色菜。可選菜色包括DiSpirito的布朗克斯炸彈捲餅(Bronx Bomb Burrito)和藏紅花蝦仁燴飯，Khanna的奶油芝士和烤奶油雞，Rea的香辣蒜蓉辣椒麵和Guinness黑啤牧羊人派，以及 Admony的中東雞肉沙威瑪(shawarma)和板腱牛排阿多波(adobo)。

Garces則帶來墨西哥風味蔬菜捲餅和古巴風味牛肉碎(picadillo)，DeLucie的菜單則是包括了媽媽的周日醬汁通心粉和烤羊排。Nassif則是帶了慢烤豬肩肉，最後由Milord的加納雞肉花生燉菜和南瓜香料蛋糕罐甜點來收尾。所有餐點都將以冷藏包裝模式外帶，現場也將會提供熱食試吃和自助微波爐。

這次參與活動的小店包括了位於曼哈頓熨鬥區(Flatiron)百老匯大街873號的Bari Bodega；位於雀兒喜區(Chelsea)西23街266號的 Madison Square Deli & Convenience；位於中城(Midtown)麥迪遜大道369號的New York Pizza and Cafe；位於西村(West Village)西四街275號的Sam’s Deli；以及位於莫瑞丘(Murray Hill)的第三大道。