杜達美掌紐約愛樂 將與郎朗、馬友友合作

如今的杜達美不僅是古典樂領域舉足輕重的人物，其影響力更跨足各界。(圖片由紐約愛樂提供)

紐約愛樂(New York Philharmonic)8日舉行記者會，宣布國際知名指揮家杜達美(Gustavo Dudamel)出任樂團第27任藝術總監。作為「音樂改變人生」的親歷者，杜達美希望能繼續傳遞音樂治癒、連結及教育的力量。

身為當代最具影響力的文化人物之一，杜達美來自委內瑞拉 ，成長於「國立青少年管弦樂團系統」(El Sistema)；該計畫旨在透過音樂幫助孩子擺脫暴力和貧窮。因此，杜達美格外篤信音樂所潛藏的巨大能量。杜達美說，「音樂不只是為了娛樂，它還有改變的力量」。

國際知名指揮家杜達美(右)，出任紐約愛樂樂團第27任藝術總監。(記者曹馨元／攝影)

如今的杜達美不僅是古典樂領域舉足輕重的人物，其影響力更跨足各界。在剛結束的世界盃足球賽決賽中場秀中，杜達美便攜手紐約愛樂與西蒙·玻利瓦交響樂團(Simón Bolívar Symphony Orchestra)，擔綱指揮。

在擔任洛杉磯 愛樂樂團(LA Phil)音樂與藝術總監的17年間，杜達美將古典樂的觸角探至奧斯卡頒獎典禮、超級盃(Super Bowl)中場秀及科切拉音樂節(Coachella)。在影視領域，他曾為史匹柏(Steven Spielberg)執導的「西城故事」(West Side Story)指揮電影配樂，並為「星際大戰：原力覺醒」(Star Wars: The Force Awakens)錄製片尾音樂。

在9月10日至10月3日的揭幕樂季中，杜達美不僅將帶領樂團首度走入無線電城音樂廳(Radio City Music Hall)等指標性場館，更將攜手華人音樂家馬友友(Yo-Yo Ma)、郎朗，帶來具國際視野的重磅演出。

杜達美對此表示，不論是與中國藝術家的合作、或兩國間的教育交流項目，都搭建起了彼此了解的橋梁；「在政治對話外，有更多(像音樂一樣)將我們聯繫起來的東西」，杜達美說。

而對於即將與紐約愛樂攜手開啟的新篇章，杜達美表現出了極大的熱情；他提到，僅僅是紐約愛樂的檔案室，就讓他像走進了玩具店一樣興奮。杜達美希望繼續以音樂拉近社區距離，並將更多年輕聽眾領進古典樂的大門。