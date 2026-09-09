華美協進社時裝周 頂尖華裔設計師齊聚

華美協進社舉行百年時尚世紀盛會，為首屆「華美協進社時裝周」揭開序幕。中為靳羽西，右為吳季剛(Jason Wu)。(記者曹馨元／攝影)

華美協進社(China Institute of America)8日於曼哈頓 皮埃爾酒店(Pierre Hotel)舉行百年時尚世紀盛會(Centennial Grand Fashion Gala)，為首屆「華美協進社時裝周」揭開序幕。在成立百年之際，華美協進社希望藉此為期三天的文化盛會，展現從百年旗袍到當代前衛設計的東方時尚魅力。

時尚世紀盛會頒發榮譽予知名華裔設計師王薇薇(左)，表彰其作為「時尚大使」的卓越貢獻。(記者曹馨元／攝影)

作為時裝周的開幕活動，8日晚的盛會匯聚了一眾享譽國際的華人 設計師。盛會同時頒發榮譽獎給知名華裔 設計師王薇薇(Vera Wang)與郭培(Guo Pei)，表彰兩人作為「時尚大使」的卓越貢獻。

盛典主席靳羽西表示，華美協進社舉辦時尚主題活動已有多年，社方邀請的設計師，如首屆的郭培，已成為極具影響力的業內代表。「時尚超越了政治和語言，而當今華人設計師的巨大影響力也讓時尚成為華人的軟實力」，靳羽西說，憑藉卓越的才華與能力，華人設計師並不存在「玻璃天花板」的困境。

靳羽西指出，憑藉卓越的才華與能力，華人設計師並不面臨「玻璃天花板」的困境。(記者曹馨元／攝影)

當晚的伸展台匯集了吳季剛 (Jason Wu)、陳野槐(Grace Chen)、Laurence Xu、沙涓(Sandriver)、王鋒(Wang Feng)及熊英(Xiong Ying)等人的作品，譚燕玉(Vivienne Tam)則首度發表特別創作的百年紀念系列。

經歷近半世紀的蛻變，時尚已經成為中國展現自我的重要表達形式。(記者曹馨元／攝影)

靳羽西表示，此次在同一屋簷下匯集如此多位傑出的華人設計師，籌備十分不易。靳羽西指出，當她在1980年代於中國拍攝節目時，當地的時尚產業才剛起步，經歷近半世紀的蛻變，時尚已成為中國展現自我的重要表達形式。

9日晚的活動將移師至華美協進社位於曼哈頓下城的總部舉行，推出「玉蘭花開・風雅流動」上海旗袍走秀，呈獻旗袍作為文化遺產的優雅風采。10日的收官活動則為華美協進社時尚之夜，展示四家具代表性的設計師品牌作品，現場將於走秀後舉行交流酒會與服飾展售。

華美協進社於1926年由美國教育家杜威(John Dewey)、孟祿(Paul Monroe)以及中國學者胡適、郭秉文共同創立，致力於透過教育、藝術、商業與文化等促進對中國文化理解的非營利機構。官方表示，本次時裝周的所有收益將用於支持該機構持續拓展東西方文化溝通的使命。