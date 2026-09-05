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紐約大都會歌劇院挑演員 蟒蛇也要「試鏡」

記者胡玉立／即時報導
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即將在大都會歌劇院莫札特改編版歌劇「女人皆如此」飾演「弄蛇人」的行為藝術家齊格菲...
即將在大都會歌劇院莫札特改編版歌劇「女人皆如此」飾演「弄蛇人」的行為藝術家齊格菲與她的爬蟲類配角，名叫「公主」的蟒蛇。(美聯社)

幾乎所有在紐約大都會歌劇院(Metropolitan Opera)登台的演員都必須參加試鏡，就連即將在莫札特經典歌劇「女人皆如此」(Così fan tutte)改編版中短暫亮相的蛇，也不例外。在試鏡會中，一條名叫「公主」(Princess)的蟒蛇拿下了這個冷血動物角色。入選理由之一是：她體型碩大，在舞台上的視覺衝擊力道更強。

美聯社刊出8月28日拍下選角「定妝照」：即將在大都會歌劇院莫札特改編版歌劇「女人皆如此」飾演「弄蛇人」的行為藝術家齊格菲(Zoe Ziegfeld)與一條蛇合影。齊格菲正是決定由誰演出這個「蛇角色」的關鍵人物。

齊格菲曾是嘉年華表演者。只見她拿起每一條蛇，讓它們滑行纏繞，然後將蛇高舉過頭，在舞台中央明亮燈光下排練演出動作；她仔細觀察每一條蛇，幾乎臉對臉地貼近評估它們的行為。齊格菲說：「我需要知道這條蛇對於人類以及我們正在做的事感到自在。」

第一次試鏡結束後，齊格菲選擇了蟒蛇「公主」。她在試鏡結束後告訴美聯社：「我們將以試行方式，讓那條體型碩大、散發陽光光澤的金黃蟒蛇『公主』參與排練。她是條很棒的蛇，接下來的試行並非針對她，而是測試我自己的力量與承受度。」在第二次試鏡中脫穎而出的一條體型稍小的棕色蟒蛇「娜拉」(Nala)，將擔任「公主」的候補。

莫札特1790年歌劇「女人皆如此」大都會歌劇院改編版場景，設定在1950年代的康尼島(Coney Island)嘉年華。這是齊格菲第三次在改編版扮演弄蛇人角色。齊格菲曾在康尼島嘉年華每天表演八場弄蛇秀；轉型演出歌劇裡的弄蛇人，對她來說，幾乎是「信手拈來」。

齊格菲憶起幾年前去試鏡時，劇場不允許帶活蛇，她除了帶上自己耍蛇表演的影片，還現場演出一段「將釘子釘入自己鼻腔」的橋段，證明自己的雜耍資歷。

談起大都會歌劇院和康尼島嘉年華的異同，齊格菲說：「音樂不一樣，酬勞也不一樣。但表演本身是一種樂趣。和蛇一起演出時，最開心的是，你知道觀眾裡有人看得驚嘆不已，也有人嚇得魂飛魄散。這些反應在大都會歌劇院和康尼島都會發生；老實說，我覺得兩者相似處多於不同處。」

精華 FAQ

  • 因為這次歌劇改編中，蛇雖只短暫登場，仍是重要舞台元素；劇組必須確認牠能在燈光、人群與排練環境中保持穩定，避免影響演出安全與效果。

  • 入選的是金黃蟒蛇「公主」，原因之一是牠體型較大，上台後視覺衝擊更強；同時齊格菲也認為牠狀態良好，適合先進入試行排練。

  • 齊格菲負責決定哪條蛇適合演出，並親自帶牠們測試動作、觀察反應，確認蛇是否對人類與舞台環境感到自在，之後再帶入正式排練。

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