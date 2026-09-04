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周末好去處／小兔米菲快閃秀 5日可見面合影

記者顏潔恩整理
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AI摘要

文章摘要整理：

本週末紐約推出米菲快閃店、埃及日文化慶典、布碌崙大橋公園環教中心免費參觀與皇后區植物園蘋果蜂蜜日等親子活動。

由荷蘭藝術家兼插畫家Dick Bruna創作的經典童書角色米菲(Miffy)，以簡潔的黑色線條、圓潤的臉龐、兩隻直立的耳朵和標誌性的X形嘴巴聞名，並憑藉簡約而富有童趣的形象，成為全球廣受喜愛的經典角色之一；而米菲快閃店將於整個9月在曼哈頓的書店Kinokuniya New York限時登場，現場將販售各種可愛的Miffy周邊商品，民眾也能在5日(周六)、6日(周日)與米菲玩偶見面合影，更多信息可訪kinokuniya-usa.squarespace.com/

埃及日文化慶典

由非營利組織Happiness Organization For Human Relief主辦的「埃及日」(Egyptian Day)文化慶典今年已迎來第五屆，旨在向民眾介紹埃及的文化與傳統，並提供社區交流的平台，現場將設有大量的音樂及藝術表演、埃及民俗活動、娛樂節目，以及各式傳統美食與飲品；今年的活動將於5日早上10時至傍晚6時，在曼哈頓六、七大道交西50街間舉行，更多活動詳情可訪https://happinessorganization.com/index

★布碌崙大橋公園環境教育中心免費參觀

布碌崙(布魯克林)大橋公園環境教育中心現正開放給公眾免費參觀，訪客可自行探索公園的自然生態，並在專業人員的引導下，了解公園和周邊環境不為人知的故事；中心內設有一座容量達250加侖的水族箱，展示東河中的各種生物，另有布碌崙大橋公園的10呎比例模型參觀、手作活動和閱讀區等，適合親子一同參與。5日下午3時還特別推出「Feed the Fauna」動物餵食活動，可近距離觀察中心內的動物進食，地址為布碌崙Plymouth街99號。

★皇后區植物園蘋果與蜂蜜日

位於法拉盛的皇后區植物園(Queens Botanical Garden)將舉辦「Apples and Honey Day」，迎接秋季收穫季節，活動以蘋果和蜂蜜為主題，現場將安排多項適合親子參與的體驗，包括藝術手作、蘋果和蜂蜜試吃，現場音樂與表演等，讓民眾在輕鬆的節慶氛圍中感受秋日特色；活動期間，民眾有機會與植物園的養蜂師見面，進一步了解園內的蜜蜂群落和養蜂工作。活動時間為6日中午12時至下午4時，更多詳情可查詢queensbotanical.org/

精華 FAQ

  • 米菲快閃店將於整個9月在曼哈頓書店Kinokuniya New York限時登場，現場販售各式Miffy周邊商品，並提供可愛打卡氛圍，吸引粉絲前往選購與拍照。

  • 民眾可在5日周六與6日周日到店與米菲玩偶見面合影，活動為週末限定安排，適合親子或粉絲前往留下紀念。

  • 還有埃及日文化慶典、布碌崙大橋公園環境教育中心免費參觀，以及皇后區植物園蘋果與蜂蜜日，內容涵蓋表演、美食、自然教育與手作體驗。

曼哈頓 埃及

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