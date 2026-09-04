我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

用AI浪費水？奧特曼駁：ChatGPT查3.8萬次用水量 等於產1顆杏仁

川普「經濟D-Day」見效？伊朗高層認了：愈來愈難承受

燕尾服園鎮「紐約文藝復興嘉年華」回歸 沉浸式穿越歷史

記者顏潔恩／紐約報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
「紐約文藝復興嘉年華」期間，上州的燕尾服園鎮將化身為16世紀的歐洲村鎮。(記者顏...
「紐約文藝復興嘉年華」期間，上州的燕尾服園鎮將化身為16世紀的歐洲村鎮。(記者顏潔恩╱攝影)

AI摘要

文章摘要整理：

紐約上州燕尾服園鎮的文藝復興嘉年華以沉浸式方式重現16世紀英國，結合表演、市集、扮裝、親子與成人活動，吸引遊客穿越歷史。

「紐約文藝復興嘉年華」(New York Renaissance Faire)已經在紐約上州的燕尾服園鎮(Tuxedo Park)舉辦了49年，是大紐約地區夏秋相當有趣的活動之一，今年已從即日起至10月4日(周日)舉行；該嘉年華的亮點便是把平日普通的公園打造成16世紀的歐洲村鎮，讓遊客穿梭到過去踏入伊莉莎白女王時代的英國，與打扮成中古時期的演員和工作人員互動，欣賞歌舞、魔術、雜技、音樂、騎士武術比賽等表演，品嘗舊時期的食物和飲料，民眾還可精心打扮一番，沉浸式融入到這段歷史當中。

騎士比武決鬥是極受歡迎的表演之一。(取材自紐約文藝復興嘉年華官網)
騎士比武決鬥是極受歡迎的表演之一。(取材自紐約文藝復興嘉年華官網)

★雜技比武表演 隨處可見

嘉年華街上隨處可見漫步的貴族、街頭表演者以及騎手、弓箭手、騎士比武決鬥等，還會有很多人身著都鐸式服裝參加遊行，街上也準備了很多手工藝品和遊戲、音樂、舞蹈、戲劇和雜技表演；除一些廣受歡迎的項目將全季舉行外，另一部分則是在特定的周末才有特別主題的表演，當中較為典型的項目包括鞭子雜技、格鬥、騎士比武、猛禽表演、魔術、喜劇、原住民樂器演奏、馬戲團戲劇演出等，民眾也可額外付費參加一些娛樂活動，如射箭、丟番茄小遊戲等。

騎士比武決鬥是極受歡迎的表演之一。(取材自紐約文藝復興嘉年華官網)
騎士比武決鬥是極受歡迎的表演之一。(取材自紐約文藝復興嘉年華官網)

尺寸驚人的火雞腿是該嘉年華最具標誌性的食物。(取材自紐約文藝復興嘉年華官網)
尺寸驚人的火雞腿是該嘉年華最具標誌性的食物。(取材自紐約文藝復興嘉年華官網)

在「特別周」內將有額外的主題活動，譬如5日(周六)、6日(周日)、7日(周一)的勞工節長假期間，便有「時光旅人周」，主辦方邀請遊客穿上最具創意的「時空旅行」服裝，不論是奇幻、科幻、蒸汽龐克(Steampunk)、角色扮演(Cosplay)或其他風格，都歡迎大家盛裝參與。「海盜日」則僅限在19日(周六)，屆時將舉辦海盜舞會，並首次推出服裝比賽暨歡唱活動。

雜技表演。(記者顏潔恩╱攝影)
雜技表演。(記者顏潔恩╱攝影)

市集內還有藝術家自製的手工藝品販售，展現中古世紀人文風情的飾品，最常見的物品包括木工、鐵製品、珠寶首飾、劍和匕首等武器、皮革製品、雕刻蠟燭等；食物方面，除有熱狗、薯條等美式快餐外，也有墨西哥捲餅、德國香腸等各國佳餚，當然最具標誌性的火雞腿也同樣會販售。

「紐約文藝復興嘉年華」從即日起至10月4日登場。(取材自紐約文藝復興嘉年華官網)
「紐約文藝復興嘉年華」從即日起至10月4日登場。(取材自紐約文藝復興嘉年華官網)

★小孩出任務 親子活動多

對一些成年人而言，體驗中古時代的酒食文化機不可失，園遊會因而打造「Pub Crawl」活動項目，共有四個時間段開放給成人參與，需額外購票90元；參與者將跟隨工作人員造訪園內多個酒舖，品嘗各類酒品，一路暢談並分享聽過的笑話，民眾須出示21歲以上身分證才能參與。

若有民眾想選擇更適合家庭類、小朋友參與的活動，可移步至「故事書舞台」、「孩子們的任務」(Kids Quesr)、「搏弗戰爭」(Boffer War)劍術等場地，都是適合四至十歲孩童的活動；主辦方還在園內各處設有小朋友可玩的近十種人力遊樂設施、以及20多種攤位遊戲，還能做彩繪臉譜、拍攝全家福等。

每年都有花不少心思打扮一番的訪客，令體驗更加完整。(記者顏潔恩╱攝影)
每年都有花不少心思打扮一番的訪客，令體驗更加完整。(記者顏潔恩╱攝影)

★古代角色扮演 可租服裝

雖不強制民眾要扮裝出席，但若花心思打扮一番，才能有更完整的體驗；要融入16世紀的世界，民眾可打扮成王室成員、僕人、各類店鋪的老闆或員工、騎士、野獸、怪物、女巫、精靈等；若不想購置服飾，民眾也能在嘉年華內租用服飾，有價格不一的多種款式任人挑選。

文藝復興嘉年華從即日起至10月4日的周六、周日舉行，9月7日(周一)勞動節也額外開場，地點是上州燕尾服園鎮(Tuxedo Park)，地址是600 State Route 17A Tuxedo Park, NY 10987；需憑票入場，成人票價是60元、五至12歲兒童票價為28元、四歲以下幼童免費。

民眾可自駕前往，從曼哈頓啟程約一小時車程，或可向紐約市CoachUSA旗下的Shortline巴士公司買車票，成人來回巴士票及入門票的套票為95.60元，若只是車票則是40.60元，將從航港局巴士總站(Port Authority Bus Terminal)出發。更多詳情可瀏覽官網renfair.com/ny/

精華 FAQ

  • 活動把一般公園改造成16世紀歐洲村鎮，讓遊客像穿越時空般走入伊莉莎白女王時代的英國，並可與演員互動、欣賞表演、品嘗古風飲食。

  • 園內可看到騎士比武、雜技、魔術、音樂、舞蹈、喜劇、猛禽表演與主題週活動，還有射箭、丟番茄等付費遊戲，內容十分多元。

  • 活動地點在Tuxedo Park的600 State Route 17A，成人票60元、5至12歲兒童28元、4歲以下免費；也可自駕或搭Shortline巴士前往。

原住民 紐約上州

上一則

周末好去處／小兔米菲快閃秀 5日可見面合影

下一則

紐約槍擊、謀殺創夏季新低 仇恨犯罪反增15.8%
➤➤➤ 市政、民生、交通、安全、教育…關注大蘋果的熱門新聞，探討華人社區焦點話題，分享在地記者的觀察和看法，歡迎收聽「紐約客談」>>>

延伸閱讀

布碌崙中秋花車遊行暨亞裔文化節 9/19登場

布碌崙中秋花車遊行暨亞裔文化節 9/19登場
賀中秋迎國慶文藝聯歡 10月登曼哈頓翠貝卡

賀中秋迎國慶文藝聯歡 10月登曼哈頓翠貝卡
新宇舞蹈音樂學院 嗨中秋嘉年華獻藝

新宇舞蹈音樂學院 嗨中秋嘉年華獻藝
富士影像祭相隔4年重返紐約 下東城7場地化身攝影藝廊

富士影像祭相隔4年重返紐約 下東城7場地化身攝影藝廊

熱門新聞

紐約時報廣場持刀攻擊案現場遭到警方封鎖。(新華社)

美國銀行女高管時報廣場被刺身亡 她才剛請完產假復工

2026-09-01 21:30
國家運輸安全委員會(NTSB)人員在紐約皇后區拉瓜地亞機場，檢視加拿大航空噴射機與消防車相撞的殘骸。(路透資料照)

紐約拉瓜地亞撞機2死6傷 FAA查出2管制員事故前提早下班

2026-08-27 15:00
聯邦政府新版「公共負擔」規則將於9月18日生效，紐約移民服務機構指出，「寒蟬效應」已經出現，已有亞裔家庭因擔心影響綠卡申請，要求退出白卡、糧食券等福利。(本報資料照片)

公共負擔新規9/18上路 亞裔家庭憂影響綠卡 退出白卡、糧食券福利

2026-09-01 07:22
美國東北部地區今年秋季與冬季可能迎來偏暖的氣溫，以及較少的降雪。（路透）

紐約要變天？超級聖嬰現象逼近 秋冬氣溫恐有大變化

2026-08-31 12:25
一名華裔護士值完夜班後在日落公園十字路口遭車撞身亡，肇事車輛逃逸。(擷自Google Maps)

紐約華裔護士值完夜班被車撞死 肇事駕駛逃逸

2026-08-30 11:54
華人移民律師陳丹虹因涉及大規模移民欺詐，並已就簽證欺詐、證人干預及妨礙程序等聯邦罪名認罪，即日起吊銷其紐約州律師執照。（取材自陳丹虹律師事務所網站）

涉EB-5欺詐百餘投資人 華人律師陳丹虹遭紐約州吊照

2026-08-29 18:03

超人氣

更多 >
夫婦以郵輪為家3年「每日花費約66元」

夫婦以郵輪為家3年「每日花費約66元」
蔣得立赴美交換遭檢舉詐欺 美國務院回應 蔣萬安反應曝光

蔣得立赴美交換遭檢舉詐欺 美國務院回應 蔣萬安反應曝光
別再不好意思開口 心理學家揭成功人士都有一個共同習慣

別再不好意思開口 心理學家揭成功人士都有一個共同習慣
曾以為是第二個家 日本對外國人愈來愈嚴 長居者開始想說再見

曾以為是第二個家 日本對外國人愈來愈嚴 長居者開始想說再見
習近平下機緊握妻的手被作文章 央視剪掉畫面幫倒忙？

習近平下機緊握妻的手被作文章 央視剪掉畫面幫倒忙？