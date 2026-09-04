燕尾服園鎮「紐約文藝復興嘉年華」回歸 沉浸式穿越歷史

「紐約文藝復興嘉年華」期間，上州的燕尾服園鎮將化身為16世紀的歐洲村鎮。(記者顏潔恩╱攝影)

AI摘要 文章摘要整理： 紐約上州燕尾服園鎮的文藝復興嘉年華以沉浸式方式重現16世紀英國，結合表演、市集、扮裝、親子與成人活動，吸引遊客穿越歷史。

「紐約文藝復興嘉年華」(New York Renaissance Faire)已經在紐約上州 的燕尾服園鎮(Tuxedo Park)舉辦了49年，是大紐約地區夏秋相當有趣的活動之一，今年已從即日起至10月4日(周日)舉行；該嘉年華的亮點便是把平日普通的公園打造成16世紀的歐洲村鎮，讓遊客穿梭到過去踏入伊莉莎白女王時代的英國，與打扮成中古時期的演員和工作人員互動，欣賞歌舞、魔術、雜技、音樂、騎士武術比賽等表演，品嘗舊時期的食物和飲料，民眾還可精心打扮一番，沉浸式融入到這段歷史當中。

騎士比武決鬥是極受歡迎的表演之一。(取材自紐約文藝復興嘉年華官網)

★雜技比武表演 隨處可見

嘉年華街上隨處可見漫步的貴族、街頭表演者以及騎手、弓箭手、騎士比武決鬥等，還會有很多人身著都鐸式服裝參加遊行，街上也準備了很多手工藝品和遊戲、音樂、舞蹈、戲劇和雜技表演；除一些廣受歡迎的項目將全季舉行外，另一部分則是在特定的周末才有特別主題的表演，當中較為典型的項目包括鞭子雜技、格鬥、騎士比武、猛禽表演、魔術、喜劇、原住民 樂器演奏、馬戲團戲劇演出等，民眾也可額外付費參加一些娛樂活動，如射箭、丟番茄小遊戲等。

騎士比武決鬥是極受歡迎的表演之一。(取材自紐約文藝復興嘉年華官網)

尺寸驚人的火雞腿是該嘉年華最具標誌性的食物。(取材自紐約文藝復興嘉年華官網)

在「特別周」內將有額外的主題活動，譬如5日(周六)、6日(周日)、7日(周一)的勞工節長假期間，便有「時光旅人周」，主辦方邀請遊客穿上最具創意的「時空旅行」服裝，不論是奇幻、科幻、蒸汽龐克(Steampunk)、角色扮演(Cosplay)或其他風格，都歡迎大家盛裝參與。「海盜日」則僅限在19日(周六)，屆時將舉辦海盜舞會，並首次推出服裝比賽暨歡唱活動。

雜技表演。(記者顏潔恩╱攝影)

市集內還有藝術家自製的手工藝品販售，展現中古世紀人文風情的飾品，最常見的物品包括木工、鐵製品、珠寶首飾、劍和匕首等武器、皮革製品、雕刻蠟燭等；食物方面，除有熱狗、薯條等美式快餐外，也有墨西哥捲餅、德國香腸等各國佳餚，當然最具標誌性的火雞腿也同樣會販售。

「紐約文藝復興嘉年華」從即日起至10月4日登場。(取材自紐約文藝復興嘉年華官網)

★小孩出任務 親子活動多

對一些成年人而言，體驗中古時代的酒食文化機不可失，園遊會因而打造「Pub Crawl」活動項目，共有四個時間段開放給成人參與，需額外購票90元；參與者將跟隨工作人員造訪園內多個酒舖，品嘗各類酒品，一路暢談並分享聽過的笑話，民眾須出示21歲以上身分證才能參與。

若有民眾想選擇更適合家庭類、小朋友參與的活動，可移步至「故事書舞台」、「孩子們的任務」(Kids Quesr)、「搏弗戰爭」(Boffer War)劍術等場地，都是適合四至十歲孩童的活動；主辦方還在園內各處設有小朋友可玩的近十種人力遊樂設施、以及20多種攤位遊戲，還能做彩繪臉譜、拍攝全家福等。

每年都有花不少心思打扮一番的訪客，令體驗更加完整。(記者顏潔恩╱攝影)

★古代角色扮演 可租服裝

雖不強制民眾要扮裝出席，但若花心思打扮一番，才能有更完整的體驗；要融入16世紀的世界，民眾可打扮成王室成員、僕人、各類店鋪的老闆或員工、騎士、野獸、怪物、女巫、精靈等；若不想購置服飾，民眾也能在嘉年華內租用服飾，有價格不一的多種款式任人挑選。

文藝復興嘉年華從即日起至10月4日的周六、周日舉行，9月7日(周一)勞動節也額外開場，地點是上州燕尾服園鎮(Tuxedo Park)，地址是600 State Route 17A Tuxedo Park, NY 10987；需憑票入場，成人票價是60元、五至12歲兒童票價為28元、四歲以下幼童免費。

民眾可自駕前往，從曼哈頓啟程約一小時車程，或可向紐約市CoachUSA旗下的Shortline巴士公司買車票，成人來回巴士票及入門票的套票為95.60元，若只是車票則是40.60元，將從航港局巴士總站(Port Authority Bus Terminal)出發。更多詳情可瀏覽官網renfair.com/ny/。