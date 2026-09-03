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潮汕話原聲「給阿嬤的情書」 明起北美上映

紐約訊
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《給阿嬤的情書》劇照。(發行公司提供)
《給阿嬤的情書》劇照。(發行公司提供)

AI重點

文章重點整理：

  • 重點一：潮汕話原聲電影《給阿嬤的情書》9月4日北美院線上映。
  • 重點二：影片以「僑批」為線索，講述跨中國與泰國的離散家庭故事。
  • 重點三：北美多地影院同步放映，並配中英文字幕方便觀眾理解。

華語電影《給阿嬤的情書》(Dear You)將自9月4日起在北美院線公映。影片由藍鴻春執導，李思潼、王彥桐、吳少卿、鄭潤奇、王曉慧主演，由Well Go USA負責北美發行。此次公映將以潮汕話原聲呈現，並配有中、英文字幕。

片長118分鐘的《給阿嬤的情書》以中國僑鄉文化中的「僑批」為重要線索，講述了一個橫跨中國與泰國、關於離散家庭與情感記憶的故事。片中，潮汕阿嬤葉淑柔多年等待下南洋的丈夫歸來，孫子曉偉因故前往泰國尋親，逐漸揭開一段被時間掩埋的家庭往事。影片從跨越重洋的書信切入，呈現華人家庭中含蓄而深厚的親情、責任與牽掛。

「僑批」是近代海外華僑寄回家鄉的家書與匯款憑證，2013年入選聯合國教科文組織《世界記憶名錄》。對於北美華人觀眾而言，這一題材有著直接的文化與歷史連結。在南洋被稱為「僑批」的家書，在北美華人社會中也被稱為「銀信」—早年赴美華人正是通過銀信將收入寄給故鄉的家人，同時捎去平安與惦念。影片中那份隔著大洋卻始終不斷的牽掛，與許多移民家庭代際之間的真實經歷形成呼應。

作為一部沒有明星陣容加持的潮汕方言電影，《給阿嬤的情書》今年4月底在中國大陸公映後，憑藉樸實真摯的敘事打動了成千上萬觀眾，引發觀影熱潮，累計票房突破20億元人民幣(合2億9800萬美元)。該片還作為第25屆紐約亞洲電影節閉幕影片亮相。

《給阿嬤的情書》在大紐約地區上映的影院包括：曼哈頓：AMC Empire 25; Regal Times Square; Regal Essex Crossing；AMC Kips Bay 15；AMC 34th Street 14；Regal Union Square。布碌崙(布魯克林)：Regal UA Sheepshead Bay。皇后區法拉盛：Regal Tangram；貝賽：AMC Bay Terrace 6。史泰登島：Regal Bricktown Charleston。長島New Rochelle：Regal New Roc。長島Westbury：Regal Westbury；Deer Park：Regal Deer Park。新州Fort Lee：Barrymore Film Center；新州North Brunswick：Regal Commerce Center等。購票資訊：https://wellgousa.com/films/dear-you

精華 FAQ

  • 該片自9月4日起在北美院線公映，採潮汕話原聲版本放映，並提供中文與英文字幕，方便不同背景的觀眾理解劇情與情感脈絡。

  • 影片以中國僑鄉文化中的「僑批」為重要線索，講述一個橫跨中國與泰國、關於離散家庭、尋親歷程與代際情感記憶的故事。

  • 因為「僑批」在北美華人社會也常被稱為「銀信」，承載早年移民寄錢回鄉與報平安的記憶，影片呈現的牽掛與家書情感容易引發共鳴。

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