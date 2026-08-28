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周末好去處／華埠夏日清涼周末

記者許君達／整理
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華埠商業改進區將於29日(周六)在曼哈頓華埠的怡東商場旁舉辦「夏日清涼周末」活動，屆時將在街頭搭建起充氣城堡以及水上活動場所，供兒童在開學前盡情享受最後的清涼暑假。紐約毽子俱樂部將在現場發送中國傳統毽子，並指導人們踢毽子，既娛樂又健身。主辦方還會提供豐富的禮品，免費發放。活動時間29日中午12時至下午3時，地址曼哈頓科西街(Forsyth St)交地威臣街(Division St)處。

「夏日傾情」華埠街區派對

「夏日傾情」是社區組織「心目華埠」(Think!Chinatown)已連續多年主辦的一項公共活動，活動場所位於華埠歷史悠久的莫斯高街(Mosco St)上，人們圍繞在街口已成為文化地標的舊書報亭前，伴隨著DJ奉上的華語老歌自由起舞，是一個適合全家前往、體驗悠久歷史與當下愉悅相互交織的場所。駐場藝術家也將在旁邊支起攤位，分享獨一無二的專屬創作。活動時間8月30日(周日)下午4時至8時，地點為曼哈頓勿街(Mott St)交莫斯高街處。

布碌崙(布魯克林)戰役250周年紀念

在「獨立宣言」發表的同年，北美大陸軍與英軍在長島最西端的布碌崙地區發生整個獨立戰爭期間的首場、也是規模最大的一場戰事，即布碌崙戰役。在戰役爆發250年後，布碌崙東4街社區花園暨溫莎露台肯辛頓退伍軍人紀念碑(Windsor Terrace Kensington Veterans Memorial)將舉辦講座，邀多名學者暢談戰役和布碌崙本地的歷史，對歷史感興趣者不容錯過。活動免費，無需提前報名，時間30日(周日)下午3時至4時30分，地址布碌崙東4街171號。

布萊恩公園野餐表演：「日落馬戲團」(Sunset Circus)

由美國銀行贊助的「布萊恩公園野餐表演」(Bryant Park Picnic Performance)是該公園豐富的夏季公共活動中的一項。29日(周六)晚間，由來自「平行出口」(Parallel Exit)劇團的七名頂級馬戲藝術家將帶來「日落馬戲團」劇目，演出內容包括空中飛人、雜耍、特技及喜劇等，適合全年齡段觀眾觀看。演出免費奉上，無需預約，時間為29日晚5時至6時，地點位於曼哈頓布萊恩公園內。

精華 FAQ

  • 活動將於29日中午12時至下午3時在曼哈頓科西街(Forsyth St)交地威臣街(Division St)處舉行，地點在怡東商場旁，主打親子消暑與社區同樂。

  • 現場將搭建充氣城堡與水上活動場所，讓孩子在開學前盡情玩樂；同時還有踢毽子教學、傳統毽子發送，以及免費禮品，兼具娛樂與健身。

  • 8月30日可參加莫斯高街的「夏日傾情」街區派對，另有布碌崙戰役250周年講座，以及布萊恩公園的「日落馬戲團」表演，皆免費開放。

布碌崙 布魯克林 長島

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