周末好去處／華埠夏日清涼周末

華埠商業改進區將於29日(周六)在曼哈頓華埠的怡東商場旁舉辦「夏日清涼周末」活動，屆時將在街頭搭建起充氣城堡以及水上活動場所，供兒童在開學前盡情享受最後的清涼暑假。紐約毽子俱樂部將在現場發送中國傳統毽子，並指導人們踢毽子，既娛樂又健身。主辦方還會提供豐富的禮品，免費發放。活動時間29日中午12時至下午3時，地址曼哈頓科西街(Forsyth St)交地威臣街(Division St)處。

「夏日傾情」華埠街區派對

「夏日傾情」是社區組織「心目華埠」(Think!Chinatown)已連續多年主辦的一項公共活動，活動場所位於華埠歷史悠久的莫斯高街(Mosco St)上，人們圍繞在街口已成為文化地標的舊書報亭前，伴隨著DJ奉上的華語老歌自由起舞，是一個適合全家前往、體驗悠久歷史與當下愉悅相互交織的場所。駐場藝術家也將在旁邊支起攤位，分享獨一無二的專屬創作。活動時間8月30日(周日)下午4時至8時，地點為曼哈頓勿街(Mott St)交莫斯高街處。

在「獨立宣言」發表的同年，北美大陸軍與英軍在長島 最西端的布碌崙地區發生整個獨立戰爭期間的首場、也是規模最大的一場戰事，即布碌崙戰役。在戰役爆發250年後，布碌崙東4街社區花園暨溫莎露台肯辛頓退伍軍人紀念碑(Windsor Terrace Kensington Veterans Memorial)將舉辦講座，邀多名學者暢談戰役和布碌崙本地的歷史，對歷史感興趣者不容錯過。活動免費，無需提前報名，時間30日(周日)下午3時至4時30分，地址布碌崙東4街171號。

布萊恩公園野餐表演：「日落馬戲團」(Sunset Circus)

由美國銀行贊助的「布萊恩公園野餐表演」(Bryant Park Picnic Performance)是該公園豐富的夏季公共活動中的一項。29日(周六)晚間，由來自「平行出口」(Parallel Exit)劇團的七名頂級馬戲藝術家將帶來「日落馬戲團」劇目，演出內容包括空中飛人、雜耍、特技及喜劇等，適合全年齡段觀眾觀看。演出免費奉上，無需預約，時間為29日晚5時至6時，地點位於曼哈頓布萊恩公園內。