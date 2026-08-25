紐約市少一座IMAX戲院 AMC Kips Bay 15證實「營業至年底」
Variety報導，因業主提前終止租約，紐約曼哈頓AMC Kips Bay 15戲院將營業至2026年底。這座位於曼哈頓東區、以電影選擇多元及大型IMAX影廳聞名的影城關閉後，紐約市將再少一個能放映IMAX的影廳。
AMC Kips Bay 15位於第二大道、東31街附近，是AMC在曼哈頓第二大的多廳影城。
AMC證實，影城預計營業至2026年底，因物業業主行提前終止租約而關閉。
AMC在聲明中表示：「自1999年開幕以來，這座戲院一直是Kips Bay社區及周邊街區的重要一環，為觀眾提供電影魔力的場所。AMC於2006年接手AMC Kips Bay 15的營運，我們非常感謝多年來觀眾的忠誠與支持。」
Kips Bay 15影城擁有15個影廳，能放映比曼哈頓許多小型戲院更多元的電影，長年累積忠實觀眾。Kips Bay 15關閉後，AMC在曼哈頓仍有19th Street 6、Village 7、Lincoln Square 13、Orpheum 7、84th Street 6及Magic Johnson Harlem 9等影城。
根據Variety報導與AMC證實，主因是物業業主提前終止租約，因此這座位於曼哈頓東區的影城預計只營業到2026年底。 Kips Bay 15以大型IMAX影廳聞名，關閉後紐約市將少一個IMAX放映選擇，整體可觀看IMAX的戲院資源也會進一步縮減。 AMC在聲明中表示，該戲院自1999年開幕以來一直是Kips Bay及周邊街區的重要一環，長年提供觀眾共享電影體驗的場所。
精華 FAQ
根據Variety報導與AMC證實，主因是物業業主提前終止租約，因此這座位於曼哈頓東區的影城預計只營業到2026年底。
Kips Bay 15以大型IMAX影廳聞名，關閉後紐約市將少一個IMAX放映選擇，整體可觀看IMAX的戲院資源也會進一步縮減。
AMC在聲明中表示，該戲院自1999年開幕以來一直是Kips Bay及周邊街區的重要一環，長年提供觀眾共享電影體驗的場所。
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