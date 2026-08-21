看海、漫步、遊老街… 初秋走訪博物館 3路線各有風情

緊鄰北港灣、坐落在高地上的范德堡博物館。(記者高雲兒╱攝影)

8月過半，紐約的夏日餘韻猶存，白晝依舊熾烈，晨昏卻已透出涼意。若民眾厭倦了在熱門景點前排隊，眼下正是安排一場短途出走的絕佳時機。長島 的海濱豪宅、普林斯頓的新藝術館、費城 老城裡安靜的小眾博物館，三條路線各有風情，卻都值得慢慢品味。

范德堡博物館╱豪華莊園

范德堡博物館主人癡迷航海與自然收藏，數次遠洋帶回大量魚類、鳥類及珍稀標本。(記者高雲兒╱攝影)

范德堡博物館主人癡迷航海與自然收藏，數次遠洋帶回大量魚類、鳥類及珍稀標本。(記者高雲兒╱攝影)

站在范德堡博物館莊園高處便能望見海灣波光。(記者高雲兒╱攝影)

從皇后區 一路東行，駛入長島北岸，城市輪廓漸次退去。緊鄰北港灣(Northport Bay)、坐落在高地上的范德堡博物館(Vanderbilt Museum)，還沒進門，建築本身便先聲奪人，石牆紅瓦，拱廊庭院，地中海風格撲面而來，站在莊園高處便能望見海灣波光。

范德堡博物館主人癡迷航海與自然收藏，數次遠洋帶回大量魚類、鳥類及珍稀標本。(記者高雲兒╱攝影)

范德堡博物館主人癡迷航海與自然收藏，數次遠洋帶回大量魚類、鳥類及珍稀標本。(記者高雲兒╱攝影)

這裡原是范德比爾特(William K. Vanderbilt II)的夏季別墅「鷹巢」。主人癡迷航海與自然收藏，數次遠洋帶回大量魚類、鳥類及珍稀標本，使今日的博物館兼具豪宅與自然史陳列的雙重身分。

范德堡博物館主人的車。(記者高雲兒╱攝影)

8月下旬的好處是，白日依然夏意盎然，午後卻比盛夏舒爽許多。若對家族私宅感興趣，可另購導覽券，探訪昔日范德比爾特的起居空間。館內的天文館在周五、周六晚有天文秀和雷射表演，若時間寬裕，不妨將行程延至夜色降臨，看一場星幕下的光效演出。

博物館地址為180 Little Neck Road, Centerport，開放時間為周二至周日早上10時到下午5時，周一閉館。

普林斯頓大學╱藝術館&美景

普林斯頓大學的校園。(美聯社)

普林斯頓大學校園蒼翠草坪、哥德老樓和濃蔭步道，處處皆風景。(美聯社)

普林斯頓大學藝術館(Princeton University Art Museum)新館於2025年秋季落成，今年迎來首個完整夏季。比起「新」這個賣點，更難得的是它嵌在普林斯頓校園的正中心，收藏涵蓋古今逾11萬件作品，且永久免費。

對普通訪客而言，這種配置反而輕鬆，不必強求看完所有展廳，累了隨時推門而出，眼前便是蒼翠草坪、哥德老樓和濃蔭步道，行走本身已成風景。8月下旬的校園尚在暑假節奏，沒有開學後的擁擠，恰好悠閒。

因此推薦中午入館，挑兩三處心儀展廳細看，午後沿校園慢行至Nassau街，沿途咖啡館與餐廳林立，Palmer Square也適合小憩。若從紐約出發，早班火車抵達，下午逛館和參觀校園，傍晚用餐後返程，一日充實而不倉促。

紐約客可從紐約賓州車站搭乘新澤西捷運東北走廊線，至普林斯頓交匯站後，再轉乘俗稱「Dinky」的短程接駁列車前往普林斯頓站。 下車後步行約10分鐘即可抵達博物館。

科學史研究所╱暢遊老街

科學史研究所目前正舉辦煙火歷史展，展覽相關館藏包括這幅1884年描繪巴黎塞納河畔煙火表演的彩色插圖。(Science History Institute提供)

科學史研究所目前的煙火歷史展，介紹煙火製作與發展歷程；圖為1922年出版的「煙火製作的歷史與藝術」。(Science History Institute提供)

若願把行程拉遠些，費城的科學史研究所(Science History Institute)是常被忽略的冷門好去處。它棲身於費城老城區(Old City)的栗樹街(Chestnut Street)，離獨立宮和自由鐘僅幾步之遙，卻安靜得不像遊客區。

博物館聚焦化學、材料科學和技術如何滲透日常生活，從煉金術到礦物標本，從工業塑膠到實驗室儀器，沒有宏大畫作或稀世珍寶，卻用一件件日常物件，串起人類認識與改造物質世界的歷程，今夏特展「Flash! Bang! Boom! A History of Fireworks」恰逢其時，而獨立日雖過，煙火的浪漫與科學依然屬於夏季記憶。

若前往，可上午逛歷史街區，中午用餐，下午最熱的時段進入館內，花上一小時細看，再繼續探索老街。體量小巧，不占半天，最適合嵌入費城一日遊的中場。

地址為315 Chestnut Street, Philadelphia。可從紐約賓州車站搭Amtrak前往費城30街車站，再轉乘費城東南賓州交通局(SEPTA)前往老城區，附近有多條公車及地鐵路線可抵達博物館。開放時間為周三至周六早上10時至下午5時，免費入場。