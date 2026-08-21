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周末好去處╱哈德遜河老火車頭開放參觀、城市農場來了

記者高雲兒整理
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哈德遜河老火車頭開放參觀

曼哈頓河濱公園南區(Riverside Park South)將於22日(周六)上午10時至下午1時舉辦「老火車頭開放參觀」(Locomotive Open House)活動。民眾可近距離參觀園內翻修完成的老火車頭，並了解曼哈頓西側昔日的鐵路發展歷史。活動免費，地點位於河濱公園南區的Locomotive Lawn，查詢可致電(212)870-3089，或電郵[email protected]

砲台公園城市農場開放日

曼哈頓砲台公園(The Battery)內的城市農場(Battery Urban Farm)將於22日上午9時30分至中午12時舉辦開放日活動。民眾可走進農場了解當季種植的蔬果，品嘗部分新鮮農產品，並有機會親手參與簡單農務。活動免費，8月期間每周三及周六上午均會舉辦，須提前登記。活動地點位於砲台公園內的Battery Urban Farm。查詢可電郵[email protected]。詳情及報名請見：https://tinyurl.com/nhjf2wv9

洛克威海灘賞候鳥遷徙

紐約市公園局城市公園巡護員(Urban Park Rangers)將於22日上午10時至11時30分，在皇后區洛克威海灘及木板道(Rockaway Beach and Boardwalk)舉辦候鳥觀察活動，帶領民眾走訪Arverne East Nature Preserve，尋找夏末遷徙中的岸鳥。活動將介紹途經紐約市、準備前往越冬地的晚期遷徙鳥類，其中也包括首次踏上遷徙旅程的幼鳥。活動適合各程度賞鳥者，初學者也可參加。活動免費，毋須提前登記。集合地點為Beach 44th Street與Boardwalk交口入口處。查詢可致電(718)846-2731。

布碌崙戰役歷史健行

紐約市公園局城市公園巡護員(Urban Park Rangers)將於23日(周日)上午10時至11時30分，舉辦「美國250周年：布碌崙戰役第二部分」歷史健行活動，帶領民眾從格林堡(Fort Greene)一路步行至布碌崙(布魯克林)高地(Brooklyn Heights)。巡護員將沿途介紹相關歷史街區，講述布碌崙從英軍占領時期，到海軍造船廠發展及布碌崙大橋興建的歷史變化，並說明這些地區與事件之間的關聯。活動免費，毋須提前登記。集合地點為格林堡公園(Fort Greene Park)遊客中心。查詢可致電(718)421-2021。

精華 FAQ

  • 活動於22日周六上午10時至下午1時在Riverside Park South的Locomotive Lawn舉行，民眾可近距離參觀翻修完成的老火車頭，並了解曼哈頓西側鐵路發展歷史，且全程免費。

  • Battery Urban Farm將於22日上午9時30分至中午12時辦開放日，參加者可認識當季蔬果、品嘗部分新鮮農產，還能體驗簡單農務；活動免費，但8月每周三及周六均須提前登記。

  • 22日上午有洛克威海灘候鳥觀察，適合各程度賞鳥者；23日上午則有從格林堡走到布碌崙高地的歷史健行，兩場活動都免費且毋須事先登記，方便民眾參與。

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