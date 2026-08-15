相隔33年 王姬再來紐約拍新片

電影「紐約故事」主創人員及嘉賓合影。(主辦單位提供)

曾因電視劇「北京人在紐約」為華人觀眾熟知的演員王姬 ，相隔33年再度來到紐約參與影視作品拍攝。她此次出演旅美導演汪子琦執導的「紐約故事」第三單元「十一月簽證 」，影片以簽證問題切入，描寫當代華人移民 在美生活面臨的身分、家庭與個人選擇。

「十一月簽證 」日前在紐約開機，由汪子琦編劇、導演，澤桐任製片人，鄒佳睿、王姬主演，Hunter Duggan、朱子剛等參演，預計在紐約取景。

對不少華人觀眾而言，王姬與紐約有一段特殊淵源。1990年代播出的「北京人在紐約」中，她飾演「阿春」，該劇描寫早期中國移民在紐約打拚的生活，也成為當時中國觀眾了解美國華人移民生活的代表作品之一。

王姬此次回到紐約，還特別問起當年拍攝「北京人在紐約」時曾去過的「東興樓 」，後來得知餐館早已歇業。她說，原本還希望趁這次拍攝故地重遊。

除了「北京人在紐約」，王姬後來也出演過以福建移民為題材的「危險旅程」。她回憶，該劇當年原本考慮在紐約取景，最後改到舊金山拍攝，拍攝期間正好遇上九一一 恐怖攻擊。

此次「十一月簽證」所關注的移民議題，與30多年前「北京人在紐約」描寫的華人赴美打拚已有不同。導演汪子琦表示，新片將「簽證」作為故事的重要線索，描寫主人公在外部環境及時間壓力下，如何在親情、個人選擇及現實身分問題之間做決定。

「紐約故事」為汪子琦正在拍攝的系列作品，主題集中於不同世代華人在美國的生活。第一單元「河牌 」已完成，第二單元「夾縫中的百合花 」由溫碧霞主演，今年6月底殺青；「十一月簽證」則是系列第三個單元。