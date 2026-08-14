砲台舞蹈節交流 台灣麥藍堤亞舞團以髮「共」舞

第45屆砲台舞蹈節從即日起至16日舉行，帶來一系列多元舞蹈表演。(取自Battery Dance官網)

第45屆砲台舞蹈節(Battery Dance Festival)即日起至16日(周日)在砲台公園城(Battery Park City)舉行，來自世界各地的舞團與編舞家將齊聚紐約，帶來多場別開生面的免費演出；觀眾們可以欣賞舞蹈、或是參與工作坊讓身體舞動起來，用這樣的藝術形式感受夏日紐約獨有的文化氛圍。

創立逾40年 紐約重要公共舞蹈盛會

來自台灣的麥藍堤亞舞團將帶來首演「共」，這是從東方文化中「頭髮」所具有的象徵意義出發。(取自Battery Dance官網)

砲台舞蹈節創立於1982年，是紐約歷史悠久的公共舞蹈活動之一，經過40多年的發展，舞蹈節已成為連結紐約與世界各地舞蹈藝術家的重要平台，每年8月邀請不同國家的舞團與編舞家，在曼哈頓 下城的砲台舞蹈節一帶進行演出與交流。

舞蹈節今年適逢第45屆，同時也是創辦人Jonathan Hollander領導的Battery Dance舞團創立50周年的重要紀念。(取自Battery Dance臉書)

今年適逢第45屆舞蹈節，同時也是創辦人Jonathan Hollander領導的Battery Dance舞團創立50周年的重要紀念；舞蹈節每年吸引超過1萬2000名觀眾，並有約3萬5000人透過線上方式觀看演出。

與許多需要購票入場的藝術節不同，砲台舞蹈節的最大特色之一，就是設於戶外、免費向公眾開放；今年主要演出至16日(周日)，從每天晚上7時開始進行；本屆節目涵蓋當代舞蹈、實驗性作品，以及源自不同國家與文化傳統的舞蹈形式，讓觀眾不需要離開紐約，就能透過肢體藝術「環遊世界」。

兩岸舞團作品 展現亞洲文化重要部分

梁坤鈿舞蹈中心將帶來「絲綢之路」，作品以敦煌藝術與古代絲綢之路文化為創作核心。(取自Battery Dance官網)

今年的演出陣容相當多元，除美國本地舞團外，也邀請來自台灣、巴西、西班牙、羅馬尼亞等不同國家的藝術家參與。其中，中國與台灣舞團的作品，也將成為本屆舞蹈節展現亞洲文化的重要部分。

創立於皇后區法拉盛的梁坤鈿舞蹈中心(Ashley Liang Dance Company)將帶來「絲綢之路」(Silk Road)，作品以敦煌藝術與古代絲綢之路文化為創作核心，融合中國舞蹈與現代舞。

絲綢之路不僅是一條古代貿易通道，也是不同民族、文化與文明產生交流和碰撞的地方，中國與西方文明在這裡相遇，並留下豐富的藝術痕跡，敦煌石窟藝術正是這段文化交流歷史的重要見證；舞者希望通過中國舞蹈的身體語彙與現代舞蹈的表現方式，重新詮釋這條連結東西方文明的歷史道路。

此外，來自台灣的麥藍堤亞舞團(Mailantia Dance Company)則將帶來首演「共」(Mutual)，這是從東方文化中「頭髮」所具有的象徵意義出發，因頭髮不僅代表生命力，也與個人身分和精神延續有所連結；作品進一步將舞者的頭髮作為實際的身體連結，讓舞者彼此牽引，在動作中形成看得見的限制。

日間工作坊 面對面體驗多元舞蹈形式

除晚間的演出之外，砲台舞蹈節也安排日間工作坊，邀請不同年齡層的民眾親身參與；工作坊並不要求參加者具備舞蹈經驗，而是鼓勵大家通過簡單的肢體動作，與來自不同文化背景的舞蹈藝術家面對面互動，參與者可以在輕鬆的環境中認識不同舞蹈形式，同時透過身體感受不同文化的表達方式。

對家庭和兒童而言，工作坊也是接觸表演藝術的一個低門檻選擇，家長可以帶著孩子一起參與，在戶外的濱水環境中活動身體，相較於坐在劇場裡觀看演出，工作坊讓觀眾從「觀看者」變成「參與者」。

砲台舞蹈節的活動地點位於曼哈頓下城的Robert F. Wagner Jr.公園，民眾可搭乘地鐵乘坐4、5號線至Bowling Green站，出站後步行約5分鐘即可抵達、也可搭乘R、W線至Whitehall街站；更多詳情，可訪https://batterydance.org。

第45屆砲台舞蹈節從即日起至16日舉行，帶來一系列多元舞蹈表演。(Battery Dance提供)