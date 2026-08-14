周末好去處╱芭蕾舞蹈節、國際木偶藝術節活動豐富

芭蕾舞蹈節藝術交流

The Joyce Theater芭蕾舞蹈節於今夏再度登場，本周末將帶來本期的最後幾場演出；該舞蹈節由著名芭蕾舞者科普蘭(Misty Copeland)策畫，向芭蕾舞蹈輝煌的過去、精彩的現在、以及充滿希望的未來致敬，此次也匯聚來自全球知名芭蕾舞團的頂尖人才，包括世界級舞者、具有前瞻性的編舞家，以及持續為舞蹈藝術注入新活力、塑造未來的新生代創作者。在演出結束後，賓客將受邀前往PHD Rooftop Lounge，參加與藝術家們交流的專屬雞尾酒會，如欲購買門票，可瀏覽https://joyce.org查詢詳情。

紐約國際木偶藝術節

第四屆紐約國際木偶藝術節(New York’s International Puppet Fringe Festival)在停辦三年後回歸，將於即日起至16日(周日)帶來源自世界各地、古怪離奇卻充滿創意的木偶表演；本次藝術節將帶來超過100場演出，匯聚來自10個國家的藝術家，並安排工作坊、展覽、影片播映等豐富活動，現場還會出現各式各樣的奇特生物。活動主要集中在下東城的The Clemente舉行，更多詳情可訪https://puppetfringenyc.com。

懷舊地鐵列車回歸

由紐約運輸博物館(New York Transit Museum)每年舉行的「懷舊地鐵列車」(Nostalgia Train)，將於16日(周日)回歸，博物館本次將R10、R16、以及有「Brightliner」之稱的R32車廂組成特別的列車，當日從曼哈頓華埠的第二大道站出發，前往皇后區的Rockaway Park–Beach 116街站；主辦方建議民眾帶上食物，到洛克威海灘(Rockaway Beach)享受海灘時光，結束行程後可選擇再搭乘一次復古列車返回曼哈頓。購票詳情可訪https://nytransitmuseum.org。

綠點跳蚤市場尋寶

位於布碌崙(布魯克林)的啤酒廠Threes Brewing首次將其位於綠點(Greenpoint)的店址變身為跳蚤市場，當天活動由二手服飾店Fig Shop策畫，活動將集合多個本地攤商，販售復古服飾、藝術品、書籍及唱片等商品，下午還會有DJ在現場播放音樂、增添氣氛；餐飲方面，Grand Army 將負責提供食物，而Threes Brewing則將準備啤酒。活動為15日(周六)中午12時至晚上7時，地點是Franklin街113號，活動免費入場，但須事先報名https://shorturl.at/lydVM。