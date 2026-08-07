周末好去處╱探索鳥類生態、陸軍碼頭親子同樂
河濱公園探索鳥類生態
「哈德遜河之夏：自然探索家」(Summer on the Hudson: Nature Explorers)將於8日(周六)上午11時至中午12時30分，在河濱公園(Riverside Park)舉行，適合親子共同參加，地點為102街交會Riverside Drive。公園保育人員與特邀嘉賓將帶領兒童參與手工藝、故事分享及自然主題工作坊。本周活動以鳥類為主題，孩子可認識候鳥沿哈德遜河遷徙的路線與習性，並動手製作鳥類摺紙，在遊戲與創作中親近自然、探索城市生態。
麥迪遜廣場公園爵士音樂節
NoMad爵士音樂節(NoMad Jazz Festival)將於本周重返麥迪遜廣場公園(Madison Square Park)，8日下午6時至7時15分，在26街與麥迪遜大道交會處登場。現場將帶來節奏明快、適合隨樂起舞的爵士演出，並穿插踢踏舞表演、快閃文化活動等，讓民眾在夏日晚風中感受城市音樂魅力。活動也安排豐富的親子內容，包括上午兒童節目、臉部彩繪及多項互動體驗，適合全家大小一同參與，在公園草地上度過充滿音樂、舞蹈與藝術氣息的周末時光。
布碌崙陸軍碼頭親子同樂日
「碼頭夏日：社區與家庭日」(Summer at the Terminal: Community and Family Day)將於9日(周日)下午2時至6時，在布碌崙(布魯克林)陸軍碼頭(Brooklyn Army Terminal)舉行。活動以社區交流及親子同樂為主題，安排適合不同年齡層的互動體驗、現場娛樂及休閒節目，民眾可攜家帶眷前往，在濱水空間欣賞景色、參與活動，享受輕鬆愉快的夏日午後。活動地點位於布碌崙58街140號。
中央公園哈林湖畔音樂會
「哈林湖表演藝術節」(Harlem Meer Performance Festival)將於9日下午2時至4時，在中央公園查爾斯達納探索中心及哈林湖畔(Charles A. Dana Discovery Center and Harlem Meer)舉行。本周演出由「Uptown Royalty」登台，帶來充滿活力的現場音樂。民眾可一邊欣賞哈林湖開闊景色，一邊享受融合多元文化的音樂、舞蹈及娛樂節目。活動氣氛輕鬆熱鬧，內容適合各年齡層及親子家庭參加。地點位於110街、第五大道與雷諾克斯大道之間。
8日中午前在河濱公園舉行的「哈德遜河之夏：自然探索家」，本周以鳥類為主題，帶孩子認識候鳥遷徙路線與習性，並透過手工藝、故事分享和鳥類摺紙親近自然。 NoMad爵士音樂節將於8日下午6時至7時15分在麥迪遜廣場公園登場，地點在26街與麥迪遜大道交會處，內容包含爵士演出、踢踏舞、快閃文化活動，並有兒童節目與臉部彩繪。 9日布碌崙陸軍碼頭有社區與家庭日，主打多年齡層互動、娛樂與濱水休閒；中央公園哈林湖畔則有Uptown Royalty演出，結合音樂、舞蹈與多元文化節目。
精華 FAQ
8日中午前在河濱公園舉行的「哈德遜河之夏：自然探索家」，本周以鳥類為主題，帶孩子認識候鳥遷徙路線與習性，並透過手工藝、故事分享和鳥類摺紙親近自然。
NoMad爵士音樂節將於8日下午6時至7時15分在麥迪遜廣場公園登場，地點在26街與麥迪遜大道交會處，內容包含爵士演出、踢踏舞、快閃文化活動，並有兒童節目與臉部彩繪。
9日布碌崙陸軍碼頭有社區與家庭日，主打多年齡層互動、娛樂與濱水休閒；中央公園哈林湖畔則有Uptown Royalty演出，結合音樂、舞蹈與多元文化節目。
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