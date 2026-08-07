從宮廷紙牌到占卜 摩根特展揭開「塔羅」600年神秘符號

貝姆博(Bonifacio Bembo)創作的「魔術師」，出自「維斯康蒂—斯福爾扎塔羅牌」，約1456年至1458年製於義大利米蘭或克雷莫納。(摩根圖書館與博物館)

提到塔羅牌，許多人首先想到占卜、命運與神祕學，然而這套如今被視為探索內心世界的圖像系統，最初並不是用來預測未來。摩根圖書館與博物館(The Morgan Library & Museum)即日起推出「塔羅！文藝復興符號，現代視野」(Tarot! Renaissance Symbols, Modern Visions)特展，從15世紀義大利 宮廷一路走到當代藝術，帶領觀眾重新認識塔羅牌跨越600年的文化生命，展覽將從即日起展出至10月4日(周日)。

塔羅最早誕生於文藝復興時期的義大利，是貴族宮廷中的技巧性紙牌遊戲，數百年後，才逐漸與神祕學、占卜和命運連結。隨著牌面人物和象徵不斷被重新解讀，塔羅不再只是遊戲工具，也成為藝術家、作家與電影創作者探索欲望、恐懼、夢境和未知世界的一套視覺語言。

文藝復興 紙牌遊戲

貝姆博(Bonifacio Bembo)創作的「寶劍皇后」(Queen of Swords)，出自「維斯康蒂—斯福爾扎塔羅牌」，約1456年至1458年製於義大利米蘭或克雷莫納。摩根圖書館與博物館藏，館藏編號MS M.630.12。（摩根圖書館與博物館）

展覽分為兩個部分，第一部分「文藝復興符號」聚焦15世紀現存最早的一批塔羅牌，從牌卡誕生的宮廷環境、圖像演變，到後世如何以這些人物和象徵建立占卜體系，呈現塔羅從世俗娛樂走向神祕文化的過程。

其中最受矚目的展品，是摩根收藏的維斯康蒂—斯福爾扎塔羅牌(Visconti-Sforza Tarot)。這副為米蘭統治家族製作的華麗牌組，被視為現存最著名的文藝復興塔羅牌之一。此次展覽將摩根所藏人物牌，與義大利貝加莫卡拉拉學院美術館(Accademia Carrara)的相關藏品重新匯聚，也是這副重要牌組的大部分牌卡首次在北美共同展出。

這些早期塔羅牌更像小型宮廷畫作，而非今日常見的印刷紙牌。工匠運用金箔、顏料及手工裝飾，塑造國王、皇后、騎士、死亡、命運之輪等角色。牌面既反映當時的社會階級、宗教觀念與道德秩序，也為後世的大阿卡那圖像奠定基礎。

現代視野 重要起點

史密斯與韋特共同創作的「戰車」塔羅牌，出自韋特—史密斯塔羅牌C牌組，約1921年至1931年由倫敦萊德父子公司(William Rider & Son)出版。(摩根圖書館與博物館)

第二部分「現代視野」則把時間推進至20世紀，以1909年問世的韋特—史密斯塔羅牌(Rider-Waite-Smith deck)為重要起點。該牌組由神祕學家韋特(Arthur Edward Waite)構思、藝術家史密斯(Pamela Colman Smith)繪製，其充滿敘事性的圖像，深刻影響今日大眾對塔羅牌的認識。

展覽並追溯布勒東(André Breton)、卡林頓(Leonora Carrington)、瓦羅(Remedios Varo)、德聖法爾(Niki de Saint Phalle)、薩爾(Betye Saar)及奧菲利(Chris Ofili)等藝術家，如何借用塔羅圖像探索超現實主義、身分、靈性、女性經驗與不同宇宙的想像。

現場另設電影影像集錦，呈現塔羅牌如何長期出現在銀幕和流行文化中，包括華達(Agnès Varda)的「五至七時的克萊奧」(Cléo from 5 to 7)、「鐵金剛勇破黑魔黨」(Live and Let Die)、尤杜洛斯基(Alejandro Jodorowsky)的「聖山」(The Holy Mountain)等作品。觀眾可看到，電影中的塔羅有時預示人物命運，有時則成為焦慮、死亡與未知力量的象徵。

歷史空間 體驗塔羅解讀

配合展覽，摩根也推出多項體驗活動，讓觀眾不只觀看牌卡，也能實際接觸塔羅的閱讀方式與創作語言。「與沃爾一起讀塔羅」(Tarot Readings with Meg Jones Wall)將於21日(周五)下午5時30分至8時舉行，塔羅作者與教師沃爾將在摩根的一間歷史房間內，為參加者提供每次十分鐘的個人解讀。活動每人10元，不接受預購。

「塔羅！召喚好能量」青少年工作坊(Teen Workshop: Tarot! Manifesting Good Vibes)則將於9月17日(周四)下午4時30分至6時舉行，限15歲至19歲青少年參加。參加者將參觀展覽，了解如何把塔羅牌作為個人反思工具，並創作一張象徵新學年願望與正面意念的專屬牌卡。活動免費，但須提前登記，不需任何塔羅經驗。

佚名藝術家創作的手相圖解，出自「手相術」(The Art of Chiromancy／Die Kunst Chiromantia)，約1475年由沙普夫(Jörg Schapf)於德國奧格斯堡出版。摩根圖書館與博物館藏，館藏編號PML 10。（摩根圖書館與博物館）

佚名藝術家創作的「托特神記錄亡者靈魂的審判」(Thoth Recording the Judgment of a Deceased Man’s Soul)，出自「亡靈書」紙莎草卷，公元前3世紀製於埃及底比斯。摩根圖書館與博物館藏，館藏編號Amh. Egy. Pap. 35.3正面。（摩根圖書館與博物館）

貝索佐(Michelino da Besozzo)創作的「亞歷山大的聖凱瑟琳」(St. Catherine of Alexandria)，出自拉丁文祈禱書。摩根圖書館與博物館藏，館藏編號MS M.944，圖為第83頁背面至84頁正面。（摩根圖書館與博物館）