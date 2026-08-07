我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

共和黨州擴大執法 這一州無證持白卡將通報DHS

川普再限出生公民權 打擊生育旅遊…今日5件事

從宮廷紙牌到占卜 摩根特展揭開「塔羅」600年神秘符號

記者鄭怡嫣 / 紐約報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
貝姆博(Bonifacio Bembo)創作的「魔術師」，出自「維斯康蒂—斯福爾...
貝姆博(Bonifacio Bembo)創作的「魔術師」，出自「維斯康蒂—斯福爾扎塔羅牌」，約1456年至1458年製於義大利米蘭或克雷莫納。(摩根圖書館與博物館)

提到塔羅牌，許多人首先想到占卜、命運與神祕學，然而這套如今被視為探索內心世界的圖像系統，最初並不是用來預測未來。摩根圖書館與博物館(The Morgan Library & Museum)即日起推出「塔羅！文藝復興符號，現代視野」(Tarot! Renaissance Symbols, Modern Visions)特展，從15世紀義大利宮廷一路走到當代藝術，帶領觀眾重新認識塔羅牌跨越600年的文化生命，展覽將從即日起展出至10月4日(周日)。

塔羅最早誕生於文藝復興時期的義大利，是貴族宮廷中的技巧性紙牌遊戲，數百年後，才逐漸與神祕學、占卜和命運連結。隨著牌面人物和象徵不斷被重新解讀，塔羅不再只是遊戲工具，也成為藝術家、作家與電影創作者探索欲望、恐懼、夢境和未知世界的一套視覺語言。

文藝復興 紙牌遊戲

貝姆博(Bonifacio Bembo)創作的「寶劍皇后」(Queen of S...
貝姆博(Bonifacio Bembo)創作的「寶劍皇后」(Queen of Swords)，出自「維斯康蒂—斯福爾扎塔羅牌」，約1456年至1458年製於義大利米蘭或克雷莫納。摩根圖書館與博物館藏，館藏編號MS M.630.12。（摩根圖書館與博物館）

展覽分為兩個部分，第一部分「文藝復興符號」聚焦15世紀現存最早的一批塔羅牌，從牌卡誕生的宮廷環境、圖像演變，到後世如何以這些人物和象徵建立占卜體系，呈現塔羅從世俗娛樂走向神祕文化的過程。

其中最受矚目的展品，是摩根收藏的維斯康蒂—斯福爾扎塔羅牌(Visconti-Sforza Tarot)。這副為米蘭統治家族製作的華麗牌組，被視為現存最著名的文藝復興塔羅牌之一。此次展覽將摩根所藏人物牌，與義大利貝加莫卡拉拉學院美術館(Accademia Carrara)的相關藏品重新匯聚，也是這副重要牌組的大部分牌卡首次在北美共同展出。

這些早期塔羅牌更像小型宮廷畫作，而非今日常見的印刷紙牌。工匠運用金箔、顏料及手工裝飾，塑造國王、皇后、騎士、死亡、命運之輪等角色。牌面既反映當時的社會階級、宗教觀念與道德秩序，也為後世的大阿卡那圖像奠定基礎。

現代視野 重要起點

史密斯與韋特共同創作的「戰車」塔羅牌，出自韋特—史密斯塔羅牌C牌組，約1921年...
史密斯與韋特共同創作的「戰車」塔羅牌，出自韋特—史密斯塔羅牌C牌組，約1921年至1931年由倫敦萊德父子公司(William Rider & Son)出版。(摩根圖書館與博物館)

第二部分「現代視野」則把時間推進至20世紀，以1909年問世的韋特—史密斯塔羅牌(Rider-Waite-Smith deck)為重要起點。該牌組由神祕學家韋特(Arthur Edward Waite)構思、藝術家史密斯(Pamela Colman Smith)繪製，其充滿敘事性的圖像，深刻影響今日大眾對塔羅牌的認識。

展覽並追溯布勒東(André Breton)、卡林頓(Leonora Carrington)、瓦羅(Remedios Varo)、德聖法爾(Niki de Saint Phalle)、薩爾(Betye Saar)及奧菲利(Chris Ofili)等藝術家，如何借用塔羅圖像探索超現實主義、身分、靈性、女性經驗與不同宇宙的想像。

現場另設電影影像集錦，呈現塔羅牌如何長期出現在銀幕和流行文化中，包括華達(Agnès Varda)的「五至七時的克萊奧」(Cléo from 5 to 7)、「鐵金剛勇破黑魔黨」(Live and Let Die)、尤杜洛斯基(Alejandro Jodorowsky)的「聖山」(The Holy Mountain)等作品。觀眾可看到，電影中的塔羅有時預示人物命運，有時則成為焦慮、死亡與未知力量的象徵。

歷史空間 體驗塔羅解讀

配合展覽，摩根也推出多項體驗活動，讓觀眾不只觀看牌卡，也能實際接觸塔羅的閱讀方式與創作語言。「與沃爾一起讀塔羅」(Tarot Readings with Meg Jones Wall)將於21日(周五)下午5時30分至8時舉行，塔羅作者與教師沃爾將在摩根的一間歷史房間內，為參加者提供每次十分鐘的個人解讀。活動每人10元，不接受預購。

「塔羅！召喚好能量」青少年工作坊(Teen Workshop: Tarot! Manifesting Good Vibes)則將於9月17日(周四)下午4時30分至6時舉行，限15歲至19歲青少年參加。參加者將參觀展覽，了解如何把塔羅牌作為個人反思工具，並創作一張象徵新學年願望與正面意念的專屬牌卡。活動免費，但須提前登記，不需任何塔羅經驗。

佚名藝術家創作的手相圖解，出自「手相術」(The Art of Chiroman...
佚名藝術家創作的手相圖解，出自「手相術」(The Art of Chiromancy／Die Kunst Chiromantia)，約1475年由沙普夫(Jörg Schapf)於德國奧格斯堡出版。摩根圖書館與博物館藏，館藏編號PML 10。（摩根圖書館與博物館）

佚名藝術家創作的「托特神記錄亡者靈魂的審判」(Thoth Recording t...
佚名藝術家創作的「托特神記錄亡者靈魂的審判」(Thoth Recording the Judgment of a Deceased Man’s Soul)，出自「亡靈書」紙莎草卷，公元前3世紀製於埃及底比斯。摩根圖書館與博物館藏，館藏編號Amh. Egy. Pap. 35.3正面。（摩根圖書館與博物館）

貝索佐(Michelino da Besozzo)創作的「亞歷山大的聖凱瑟琳」(...
貝索佐(Michelino da Besozzo)創作的「亞歷山大的聖凱瑟琳」(St. Catherine of Alexandria)，出自拉丁文祈禱書。摩根圖書館與博物館藏，館藏編號MS M.944，圖為第83頁背面至84頁正面。（摩根圖書館與博物館）

精華 FAQ

  • 展覽強調塔羅最初並非占卜工具，而是文藝復興時期義大利宮廷的紙牌遊戲，之後才逐步被神祕學與大眾文化重新詮釋，形成跨越600年的視覺與文化生命。

  • 焦點是摩根收藏的維斯康蒂—斯福爾扎塔羅牌，並與義大利貝加莫卡拉拉學院美術館相關藏品合展，這也是該重要牌組的大部分牌卡首次在北美共同展出。

  • 摩根安排了塔羅個人解讀與青少年工作坊，前者由作者沃爾在歷史房間提供10分鐘讀牌，後者讓15歲至19歲青少年以塔羅創作象徵新學年的專屬牌卡。

義大利

上一則

周末好去處╱探索鳥類生態、陸軍碼頭親子同樂

下一則

勒頸21歲女逃逸 布碌崙亞裔男遭警追緝
➤➤➤ 市政、民生、交通、安全、教育…關注大蘋果的熱門新聞，探討華人社區焦點話題，分享在地記者的觀察和看法，歡迎收聽「紐約客談」>>>

延伸閱讀

130件法老珍寶亮相笛洋博物館 橫跨3000年古埃及文明

130件法老珍寶亮相笛洋博物館 橫跨3000年古埃及文明
「榮眷・光景」東京開展 引領日本觀眾認識台灣歷史

「榮眷・光景」東京開展 引領日本觀眾認識台灣歷史
周末好去處╱長島市划皮艇、曼哈頓夏日街道

周末好去處╱長島市划皮艇、曼哈頓夏日街道
捷克萊德尼采城堡如皇冠明珠 融合英式花園列世界遺產

捷克萊德尼采城堡如皇冠明珠 融合英式花園列世界遺產

熱門新聞

紐約市長曼達尼(中)離開陣亡陸軍中士蘭帕薩德的葬禮。(美聯社)

備好講稿卻未獲邀致詞 曼達尼赴陣亡美軍葬禮尷尬離場

2026-08-02 16:35
許多律師代為申請的庇護案件，受迫害的故事幾乎千篇一率，國土安全部已著手打擊這類詐欺行為。(路透)

「百餘份申庇迫害陳述都一樣」 ICE要罰紐約移民律師47萬元

2026-08-02 07:14
西奈山醫院(圖)、紐約大學朗格尼醫院及紐約長老會哥倫比亞與康奈爾醫院同時躋身全美前20強最高榮譽榜。（記者許君達／攝影）

全美最佳醫院榜單出爐 紐約市3機構躋身榮譽榜

2026-08-04 10:47
第23屆美國華裔小姐競選總決賽1日晚在康州金神大賭場舉行。7號林雅雯(中)脫穎而出，獲得冠軍。(主辦單位提供)

第23屆美國華裔小姐決賽 林雅雯奪冠 陳山聰獻演掀高潮

2026-08-02 16:12
法拉盛可能已成為「紐約醫療詐欺之都」。圖為法拉盛街頭。(美聯社)

法拉盛多家日照中心年索補助逾1億 被指白卡詐欺猖獗

2026-08-04 21:13
柯先生遭受車輛碰撞後，一度失去意識，經診斷，全身多數骨裂，並有大量開放性傷口。(受訪者提供)

獨／紐約網紅麵館新任華人主廚下班遇車禍重傷 肇事駕駛逃逸

2026-08-05 19:27

超人氣

更多 >
挑選酪梨「外皮特徵」 美味程度差很大 一次學會3種美味吃法

挑選酪梨「外皮特徵」 美味程度差很大 一次學會3種美味吃法
住飯店哪些東西可以帶走？業內人士：這些拿走反而更好

住飯店哪些東西可以帶走？業內人士：這些拿走反而更好
屬蛇靠夥伴增收入 3生肖立秋後財星轉旺

屬蛇靠夥伴增收入 3生肖立秋後財星轉旺
川普再限出生公民權 敵國僑民等3類人新生兒恐拿不到美國籍

川普再限出生公民權 敵國僑民等3類人新生兒恐拿不到美國籍
好市多不到7元烘焙新品「奶香療癒」 網友笑：減肥計畫泡湯

好市多不到7元烘焙新品「奶香療癒」 網友笑：減肥計畫泡湯