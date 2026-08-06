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紐約藝術家打造迷你森林 25呎泰迪熊MoMA PS1庭院吸睛

編譯周靜芝／綜合報導
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圖為MoMA在曼哈頓西53街的外觀。(記者康錦卿／攝影)
圖為MoMA在曼哈頓西53街的外觀。(記者康錦卿／攝影)

AI重點

文章重點整理：

  • 重點一：Precious Okoyomon在MoMA PS1庭院打造迷你森林與25呎泰迪熊裝置。
  • 重點二：作品結合50棵樹與1500多株植物，呈現可隨時間變化的花園。
  • 重點三：滑梯與詩句設計邀請觀眾穿越熊體，體驗驚奇與氣味轉換。

33歲的藝術家兼詩人奧柯約蒙(Precious Okoyomon)在今年夏天最炎熱的幾天裡都待在戶外，準備其為紐約現代藝術博物館(MoMA)PS1分館庭院委託的創作；她在烈日下辛勤工作數周，在博物館前方的新花園中種植樹木與野花。在這件作品中，藝術家的標誌性元素：長25呎的泰迪熊，依傍在約50棵樹木以及超過1500株植物間。這項被戲稱為「愛的勞動」的裝置藝術，在炎炎夏日成為紐約客消暑好去處。

哈潑時尚(Happer’s Bazzar)報導，這座名為「Among the Flowers I Learned to Love」的庭園，加入了奧柯約蒙日益擴大的園藝裝置作品名單。她與團隊曾為去年的聖保羅雙年展打造一座庭園，並於2022年在亞斯本藝術博物館(Aspen Art Museum)蓋了一座屋頂花園。但這次，花園的位置為空間注入了新的溫柔氣息；她計畫在7月31日對外開放後，經常造訪這裡。

奧柯約蒙表示，這點非常特別，因為她身在紐約；這裡是她的家，而且她與這座花園有著真實的連結，畢竟她每天都會來這裡。她說，這座花園精準地呈現了她所熱愛的一切，且隨著時間的推移，將會演變成不同的樣貌。

MoMA PS1策展總監卡特里布(Ruba Katrib)表示，如此規模宏大且充滿創意的項目，與奧柯約蒙這樣的藝術家堪稱絕配；她的目標之一，是為訪客營造一種驚奇感，既能轉變該館面貌，又能突破戶外藝術可能性與期待的體驗。

該裝置藝術中的泰迪熊設有一座滑梯，要求參觀者爬進它，再從花園處滑出。對藝術家而言，滑梯象徵著一個過程。奧柯約蒙說，她製作了一隻巨型泰迪熊，並邀請人們放下戒心，爬上階梯進入它的尾巴、滑入其中，聆聽一首她寫的詩；當爬出來時，將會有不同的感受，接著被「吐」進花園裡，聞到一些奇特花朵的氣味。

奧柯約蒙指出，這是一片非常奇特的森林，種植著她認為應該在紐約市生長的植物，當人們持續經歷最炎熱與最寒冷的夏天時，這樣的森林將能因應氣候變遷。她與團隊表示，每次再次造訪這座花園，它都會有所改變，它將不斷變化，而人們的體驗也會隨之改變。奧柯約蒙說，她總是在播下一顆種子，卻不知道它會如何發芽，「這正是奇蹟所在」。

精華 FAQ

  • 作品名為「Among the Flowers I Learned to Love」，以25呎泰迪熊搭配約50棵樹木與1500多株植物構成花園裝置，讓庭院變成可進入、可感受的迷你森林。

  • 觀眾需爬進泰迪熊內部，再從滑梯滑出，途中會聆聽藝術家寫的詩；離開熊體後，便像被「吐」進花園，接觸花草氣味，感受身心轉換。

  • 奧柯約蒙希望以適合紐約生長的植物，打造能適應極端氣候的森林，並強調花園會隨時間改變，象徵自然的變動、城市連結與氣候變遷下的生存想像。

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