紐約亞洲設計周「力之痕跡」 11藝術家進駐456畫廊
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紐約亞洲設計周(New York Asian Design Week)將於8月7日至21日在曼哈頓下城美華藝術協會456畫廊(Gallery 456)推出群展「力之痕跡」(Traces of Force)，匯集11名藝術家及設計師的九組作品，從建築、繪畫、攝影、裝置及家具設計等領域，探索科技、環境、身體與文化記憶如何塑造物質及空間。
主辦方表示，此次展覽為紐約亞洲設計周2026年「實體版」項目。展覽將「形式」視為各種力量相互作用後留下的紀錄，參展作品中的材料經歷彎曲、伸展、燃燒、沉降、斷裂或抵抗，藉此呼應人的身體、身分、生活環境與文化同樣會在不同力量作用下發生變化。
策展人為金立晗(Lihan Jin)，參展者包括出生於台北、以繪畫與裝置探討酷兒身分及身體經驗的Dirk Tsai；關注跨文化交流、消費主義及當代人際連結的華裔視覺藝術家Niki Li；以及在紐約從事建築、數位製造、攝影和科技設計的Jonathan Liang、Kurt Cheang、Kang Wang、Runxin Fu、Sang Hoon Bae、Yuhan Song、Yue Fan與Zida Liu等人。
展覽並不將「亞洲設計」定義為一套固定的視覺符號，而是透過數位製造與傳統工藝、精確與不完美、文化傳承與轉化，以及離散經驗與歸屬感之間的對照，呈現當代亞洲創作者在紐約的多元實踐。
主辦方將於8月7日晚6時至9時舉行開幕酒會。展覽地點：曼哈頓百老匯大道456(456 Broadway)號三樓；一般開放時間為周一至周五下午1時至5時，也可預約參觀，入場免費。
展覽以「形式」作為力量作用後留下的痕跡為核心，透過材料的彎曲、燃燒、斷裂與沉降等變化，對照身體、身分、環境與文化記憶的轉化。 參展者共11人，包含Dirk Tsai、Niki Li，以及Jonathan Liang、Kurt Cheang、Kang Wang、Runxin Fu、Sang Hoon Bae、Yuhan Song、Yue Fan和Zida Liu等在紐約創作的藝術家與設計師。 展期為8月7日至21日，地點在曼哈頓百老匯大道456號3樓的456畫廊；開幕酒會於8月7日晚6時至9時舉行，平日1時至5時開放，也可預約參觀且免費入場。
精華 FAQ
展覽以「形式」作為力量作用後留下的痕跡為核心，透過材料的彎曲、燃燒、斷裂與沉降等變化，對照身體、身分、環境與文化記憶的轉化。
參展者共11人，包含Dirk Tsai、Niki Li，以及Jonathan Liang、Kurt Cheang、Kang Wang、Runxin Fu、Sang Hoon Bae、Yuhan Song、Yue Fan和Zida Liu等在紐約創作的藝術家與設計師。
展期為8月7日至21日，地點在曼哈頓百老匯大道456號3樓的456畫廊；開幕酒會於8月7日晚6時至9時舉行，平日1時至5時開放，也可預約參觀且免費入場。
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