紐約亞洲設計周「力之痕跡」 11藝術家進駐456畫廊

紐約亞洲設計周「力之痕跡」登場，11名藝術家進駐456畫廊。(主辦方提供)

AI重點 文章重點整理： 重點一： 紐約亞洲設計周將於8月7日至21日推出群展「力之痕跡」

紐約亞洲設計周將於8月7日至21日推出群展「力之痕跡」 重點二： 11名藝術家與設計師以9組作品探索科技、環境與文化記憶。

11名藝術家與設計師以9組作品探索科技、環境與文化記憶。 重點三：展覽在456畫廊登場，免費開放並舉辦開幕酒會。

紐約亞洲設計周(New York Asian Design Week)將於8月7日至21日在曼哈頓 下城美華藝術協會456畫廊(Gallery 456)推出群展「力之痕跡」(Traces of Force)，匯集11名藝術家及設計師的九組作品，從建築、繪畫、攝影、裝置及家具設計等領域，探索科技、環境、身體與文化記憶如何塑造物質及空間。

主辦方表示，此次展覽為紐約亞洲設計周2026年「實體版」項目。展覽將「形式」視為各種力量相互作用後留下的紀錄，參展作品中的材料經歷彎曲、伸展、燃燒、沉降、斷裂或抵抗，藉此呼應人的身體、身分、生活環境與文化同樣會在不同力量作用下發生變化。

策展人為金立晗(Lihan Jin)，參展者包括出生於台北、以繪畫與裝置探討酷兒身分及身體經驗的Dirk Tsai；關注跨文化交流、消費主義及當代人際連結的華裔 視覺藝術家Niki Li；以及在紐約從事建築、數位製造、攝影和科技設計的Jonathan Liang、Kurt Cheang、Kang Wang、Runxin Fu、Sang Hoon Bae、Yuhan Song、Yue Fan與Zida Liu等人。

展覽並不將「亞洲設計」定義為一套固定的視覺符號，而是透過數位製造與傳統工藝、精確與不完美、文化傳承與轉化，以及離散經驗與歸屬感之間的對照，呈現當代亞洲創作者在紐約的多元實踐。

主辦方將於8月7日晚6時至9時舉行開幕酒會。展覽地點：曼哈頓百老匯大道456(456 Broadway)號三樓；一般開放時間為周一至周五下午1時至5時，也可預約參觀，入場免費。