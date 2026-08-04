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布碌崙室內管弦樂團夏日漫步 將停車場變露天音樂廳

記者馬璿／紐約報導
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布碌崙室內管弦樂團將於8月7日於貝瑞吉舉辦露天音樂會。(取自樂團官網)
布碌崙室內管弦樂團將於8月7日於貝瑞吉舉辦露天音樂會。(取自樂團官網)

AI摘要

文章摘要整理：

布碌崙室內管弦樂團將於8月7日晚間在貝瑞吉停車場舉辦免費露天音樂會，首度以非傳統場地演出，並融入Summer Stroll社區活動。

布碌崙(布魯克林)室內管弦樂團(Brooklyn Chamber Orchestra)將於8月7日晚間7時，於貝瑞吉(Bay Ridge)第三大道9201號公民銀行(Citizens Bank)停車場舉辦露天音樂會，免費開放民眾入場，為當地「夏日漫步」(Summer Stroll)活動增添一場交響樂演出。

此次音樂會由公民銀行合作贊助，演出陣容包括30人編制的專業管弦樂團，並邀得百老匯及歌劇女聲艾蜜莉亞．米洛(Amelia Milo)、豎笛演奏家鄭育婷(Yu-Ting Cheng)共同登台。曲目涵蓋美國國歌「星條旗」(The Star-Spangled Banner)、艾隆．柯普蘭(Aaron Copland)出自「牧野遊蹤」(Rodeo)的「牛仔競技」(Hoe Down)，以及喬治．蓋希文(George Gershwin)的「他們無法奪走」(They Can’t Take That Away from Me)、「夏日時光」(Summertime)等百老匯選曲。

布碌崙室內管弦樂團音樂總監暨指揮努茲歐(Philip Nuzzo)表示，將停車場改造為演出場地，是為了讓現場音樂更貼近社區、走出傳統音樂廳的框架。

該樂團創立於2002年，為布碌崙區常駐的專業室內管弦樂團，平時以訂閱制形式推出演出季，曲目涵蓋貝多芬作品、「歌劇魅影」(The Phantom of the Opera)及耶誕節目等。此次停車場演出為樂團首度嘗試的新形式。

主辦單位表示，音樂會免費入場，建議民眾自備草坪椅或野餐墊到場。

音樂會為今年「夏日漫步」系列活動之一。該活動為期一夜、禁止車輛通行，每場自晚間6時至10時，其中82街至海洋大道(Marine Avenue)的第一路段將於8月7日舉行。68街至82街的第二路段則訂於8月14日登場。

精華 FAQ

  • 音樂會訂於8月7日晚間7時，地點在貝瑞吉第三大道9201號公民銀行停車場，並以露天形式免費開放民眾入場參加。

  • 演出由30人專業管弦樂團擔綱，並邀請百老匯及歌劇女聲艾蜜莉亞．米洛與豎笛演奏家鄭育婷同台，曲目包含國歌、柯普蘭與蓋希文作品。

  • 這場音樂會是今年Summer Stroll系列之一，活動為期一夜且禁止車輛通行，旨在把街區空間轉為社區共享的戶外文化場域。

布碌崙 百老匯 交響樂

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