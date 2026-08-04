竹製樂器文化講座法拉盛舉行 近百民眾聽見竹樂之美

「竹韻清音—竹製樂器文化講座與展示」日前在皇后區法拉盛啟揚文化中心舉行。(主辦方提供)

AI摘要 文章摘要整理： 法拉盛啟揚文化中心舉辦竹製樂器文化講座與展示，吸引近百名各 ასაკ居民參與，透過主講、演奏與互動體驗認識竹樂之美。

「竹韻清音—竹製樂器文化講座與展示」日前在皇后區法拉盛 啟揚文化中心舉行，吸引近百名社區居民及音樂愛好者參加，參與者從4歲兒童到90多歲長者。

活動由啟揚文化中心、竹音樂學會主辦，亞裔 凝聚聯盟及紐約北京同鄉會協辦。竹樂藝術家、中國音樂家協會會員、北京竹樂團創始人兼團長王巍擔任主講，帶來多種竹子標本及數十件來自中國和世界各地的竹製樂器。

王巍從竹子的種類、生長特性及文化用途講起，展示方形竹、實心竹、巨龍竹，以及竹花、竹籽等較少見的標本。他也介紹不同竹製樂器的歷史、製作方式和聲音特色，並配合現場演奏，講述各類樂器背後的文化故事，呈現竹子在不同地區和文化中的多元運用。

互動環節中，觀眾在王巍指導下近距離接觸竹製樂器，並嘗試吹奏、敲擊和合奏。兒童、家長及長者踴躍參與，在輕鬆氣氛中感受竹樂的獨特音色。

主辦方表示，希望透過講座與展示，讓更多海外民眾認識竹子及竹製樂器的文化價值，推動中華傳統藝術及竹樂文化在社區傳承與交流。