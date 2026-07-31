周末好去處╱長島市划皮艇、曼哈頓夏日街道

長島市 划皮艇 三場免費參加

長年致力於推廣水上運動的非營利組織「長島市船屋」(LIC Boathouse)與「東河划船隊」(East River CREW)在8月1日(周六)，將為紐約民眾帶來免費的划皮艇體驗活動。

當天上午10時至中午12時30分，率先登場的是從安納布爾盆地(Anable Basin)單向划至哈利茨灣(Hallets Cove)的划船之旅，下午3時30分至5時30分則提供返回場次，這兩趟長途河道之旅僅限18歲以上的成年人參加，且需要提前在線上報名預約。中午12時至下午3時同時哈利茨灣舉辦社區免費划皮艇活動，不限年齡且無需預約，具體信息可於官網查詢：http://www.liccb.org。

曼哈頓 夏日開放街道

由市交通局主辦的「夏日街道」(Summer Streets)將於8月1日(周六)來到曼哈頓，路線由布碌崙 (布魯克林)大橋(Brooklyn Bridge)一路延伸至百老匯與戴克曼街(Dyckman Street)交界。

除跑者、騎行者及街頭表演外，曼哈頓場次由藝術家Elsa Ponce創作的遮陽裝置「The Bower」，讓大小朋友能利用光影用粉筆塗鴉。屆時，民眾將能享受毫無車輛干擾的寬闊街道，盡情感受充滿活力與創意的夏日紐約街頭。

免費爵士音樂節回歸

備受矚目的「NoMad爵士音樂節」(NoMad Jazz Festival)即將回歸，作為紐約市少數完全免費且對公眾開放的大型爵士盛會之一，今年活動將於2026年8月2日(周日)至8日(周六)席捲紐約中下城。

本次活動現場不僅邀請國際知名爵士大師、新銳新星與學生樂團同台獻藝，還特別規劃了豐富的戶外免費演出、教育工作坊及適合全家同樂的親子節目，讓各年齡層的民眾都能在夏日綠意中免費感受最純粹的美式爵士韻味與社區熱情。具體參演藝術家安排請見官網，http://www.nomadjazzfestival.com。

沈浸式展覽 揭示夢露傳奇

為了慶祝影壇傳奇瑪麗蓮夢露(Marilyn Monroe)百歲誕辰，一場名為「瑪麗蓮：塑造傳奇」(Marilyn: The Making of an Icon)的大型沉浸式特展目前正在雀兒喜(Chelsea)的Genesis House舉行。不同於傳統展覽僅流於對其性感符號的追捧，本次展覽深入探討了夢露鮮為人知的一面；展覽現場更忠實還原了夢露生前的私人圖書館，同時還打造了沉浸式的私人辦公室與梳妝空間。展覽即日起一直持續至9月6日(周日)，開放時間為每周二至周日的上午11時至晚上7時。