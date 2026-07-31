賽豬、飛盤狗、花火… 奧斯特郡嘉年華8/4起連展6天

活動完美融合了豐富的農業展覽、各類遊樂設施。(圖/Ulster County Fair官網)

距離曼哈頓 僅約一個半小時車程的哈德遜河谷(Hudson Valley)，即將迎來紐約夏日最為經典的戶外盛事。第138屆奧斯特郡嘉年華(Ulster County Fair)將於8月首周回歸，為大紐約地區的家庭與民眾提供一個遠離都市喧囂、充滿復古情懷與歡聲笑語的夏日輕旅行絕佳去處。

奧斯特郡嘉年華始於1886年，是紐約州 歷史最悠久、規模最完善的郡級嘉年華之一。歷經近一個半世紀的歲月洗禮，它依然保留著最純粹的美式鄉村魅力。活動完美融合了豐富的農業展覽、各類遊樂設施、令人眼花繚亂的特技表演以及令人垂涎的古早味美食，早已成為在地居民世代相傳的暑期必訪回憶。

這項嘉年華最初設立的目的，是為了慶祝並傳承該地區豐富的農業遺產。(圖/Ulster County Fair官網)

今年的奧斯特郡嘉年華將於8月4日(周二)至8月9日(周日)連展六天，地點位於景色宜人的紐伯茲(New Paltz)奧斯特郡展覽場，具體地址為「249 Libertyville Road, New Paltz, NY」。從曼哈頓開車前往僅需約90分鐘，交通十分便利，不管是當天往返的一日遊，或是結合周邊景點的周末行都相當合適。

主辦單位表示，這項嘉年華最初設立的目的，是為了慶祝並傳承該地區豐富的農業遺產。演變至今，雖然嘉年華陸續加入了許多現代化與刺激的娛樂元素，但展覽依然堅守初心；透過優良家畜評比、青年農夫成果展以及在地農場的教育展覽，向公眾展示哈德遜河谷深厚的農業底蘊與永續發展的生態成果。

榮獲世界冠軍的飛盤狗團隊(Disc-Connected K9s)也將呈現高難度的空中抓飛盤與特技雜技，展現人狗默契的極致成果。(圖/Ulster County Fair官網)

深受小朋友與家長喜愛的「羅賓遜賽豬秀」(Robinson’s Racing Pigs)將再次回歸，帶來多場幽默風趣的跑豬競速。(圖/Ulster County Fair官網)

在為期六天的活動期間，園區準備了令人目不暇給的精采節目。深受小朋友與家長喜愛的「羅賓遜賽豬秀」(Robinson’s Racing Pigs)將再次回歸，帶來多場幽默風趣的跑豬競速及小豬游泳表演。榮獲世界冠軍的飛盤狗團隊(Disc-Connected K9s)也將呈現高難度的空中抓飛盤與特技雜技，展現人狗默契的極致成果。此外，現場還有結合高空跳水與水上特技的「水上雜技秀」、電鋸木雕實況創作，以及引擎聲轟鳴的卡車與拖拉機拉力賽，滿足不同年齡層觀眾的喜好。

現場還有電鋸木雕實況創作，滿足不同年齡層觀眾的喜好。(圖/Ulster County Fair官網)

對於喜愛熱鬧夜生活的民眾，8月5日(周三)黃昏時分，園區將帶來絢麗奪目的花火秀，為夏夜增添無限浪漫。而漫步在充滿歡聲笑語的中途島(Midway)遊樂區，摩天輪、旋轉木馬與各式機動遊戲，更是創造家庭溫馨回憶的絕佳場合。在品嘗美食方面，現場匯集了最經典的美式嘉年華小吃，包括現點現炸、撒滿厚厚糖粉的漏斗餅(Funnel Cake)、各式金黃酥脆的油炸美饌、美式烤肉，以及現壓鮮檸檬水，讓每一位造訪的饕客都能大飽口福。

奧斯特郡嘉年華始於1886年，是紐約州歷史最悠久、規模最完善的郡級嘉年華之一。(圖/Ulster County Fair官網)

在品嘗美食方面，現場匯集了最經典的美式嘉年華小吃。(圖/Ulster County Fair官網)

嘉年華門票價格十分親民，即日起至8月4日(周二)前預購可享10元優惠價；8月5日(周三)至9日(周日)線上購買為12元；若於活動期間現場購票則為15元，機動遊樂設施需另行購買搭乘券。

紐伯茲周邊旅遊資源豐富，造訪嘉年華之餘，民眾還能順道漫步紐伯茲溫馨的歷史小鎮，或是前往附近的摩漢克保護區(Mohonk Preserve)與明尼瓦斯卡州立公園(Minnewaska State Park)健行踏青。欲了解更多票務與活動詳情，可造訪嘉年華官方網站查詢，http://ulstercountyfair.com。