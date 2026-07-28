繪製「珍奶時刻」 FIFTYLAN公益徵畫

位於紐約的珍奶品牌「FIFTYLAN」即日起將展開兒童繪畫徵稿活動。(主辦方提供)

位於紐約的珍奶品牌「FIFTYLAN」即日起展開兒童繪畫徵稿活動，邀請5歲至12歲兒童以「珍奶時刻」為主題，畫下與家人、朋友共享珍奶的難忘回憶。主辦業者表示，此次活動並非以推廣品牌為出發點，而是希望透過孩子純真的視角，喚起大人心中「喝一杯飲料也能很快樂」的簡單心情。

主辦單位FIFTYLAN表示，過去品牌曾在台灣舉辦類似兒童徵畫活動，並將入選作品集結製成月曆，深受好評。此次活動移師紐約，不僅是因門市時常迎來小小顧客上門外，更是希望透過販售相關周邊，將款項捐作公益用途。

FIFTYLAN強調，此次徵稿活動為百分之百慈善性質，當初會希望以孩子的視角出發，則是因為相較成人視角常著重品牌形象或行銷概念，孩子筆下的珍奶記憶往往更單純直接。「他們對飲料的印象可能是與家人出遊的一天、和朋友相聚的片刻，或任何讓人會心一笑的瞬間，我們也希望將這股歡樂的能量帶給所有年齡層的顧客。」

希望藉由孩子的畫作，讓忙碌的大人們也能「童心未泯」，即使只是搭車途中不經意瞥見一幅童畫，也能被那份純粹的快樂觸動，重新體會「日常小確幸」的意義。

目前活動徵件已經開跑並將至8月31日截止，入選作品將由業者內部評選產生，獲選的小畫家除可獲得參加證明外，另可獲贈品牌禮品組合。有興趣參與的家庭，可透過活動指定連結上傳孩子的原創手繪作品，尺寸須為橫式信紙大小11吋×8.5吋，並且上傳到主辦方指定連結forms.gle/LHjosT8tyGHndvbB7。