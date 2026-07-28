我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

熊本規模7.1強震傳死亡首例 日媒報導1人喪命

防禦校園槍擊 至少3州允許胡椒噴霧無人機進駐校園

繪製「珍奶時刻」 FIFTYLAN公益徵畫

記者馬璿／紐約報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
位於紐約的珍奶品牌「FIFTYLAN」即日起將展開兒童繪畫徵稿活動。(主辦方提供...
位於紐約的珍奶品牌「FIFTYLAN」即日起將展開兒童繪畫徵稿活動。(主辦方提供)

位於紐約的珍奶品牌「FIFTYLAN」即日起展開兒童繪畫徵稿活動，邀請5歲至12歲兒童以「珍奶時刻」為主題，畫下與家人、朋友共享珍奶的難忘回憶。主辦業者表示，此次活動並非以推廣品牌為出發點，而是希望透過孩子純真的視角，喚起大人心中「喝一杯飲料也能很快樂」的簡單心情。

主辦單位FIFTYLAN表示，過去品牌曾在台灣舉辦類似兒童徵畫活動，並將入選作品集結製成月曆，深受好評。此次活動移師紐約，不僅是因門市時常迎來小小顧客上門外，更是希望透過販售相關周邊，將款項捐作公益用途。

FIFTYLAN強調，此次徵稿活動為百分之百慈善性質，當初會希望以孩子的視角出發，則是因為相較成人視角常著重品牌形象或行銷概念，孩子筆下的珍奶記憶往往更單純直接。「他們對飲料的印象可能是與家人出遊的一天、和朋友相聚的片刻，或任何讓人會心一笑的瞬間，我們也希望將這股歡樂的能量帶給所有年齡層的顧客。」

希望藉由孩子的畫作，讓忙碌的大人們也能「童心未泯」，即使只是搭車途中不經意瞥見一幅童畫，也能被那份純粹的快樂觸動，重新體會「日常小確幸」的意義。

目前活動徵件已經開跑並將至8月31日截止，入選作品將由業者內部評選產生，獲選的小畫家除可獲得參加證明外，另可獲贈品牌禮品組合。有興趣參與的家庭，可透過活動指定連結上傳孩子的原創手繪作品，尺寸須為橫式信紙大小11吋×8.5吋，並且上傳到主辦方指定連結forms.gle/LHjosT8tyGHndvbB7。

精華 FAQ

  • 活動鎖定5歲至12歲兒童參加，主題為「珍奶時刻」，希望孩子畫下與家人、朋友共享珍奶的難忘回憶，透過童真視角呈現日常快樂。

  • FIFTYLAN表示，活動不是以品牌行銷為目的，而是百分之百慈善性質，並將透過販售相關周邊把款項捐作公益，讓活動兼具創作與助人意義。

  • 活動已開跑，徵件至8月31日截止；參賽者需上傳原創手繪作品，尺寸為橫式信紙11吋×8.5吋。入選者可獲參加證明與品牌禮品組合。

上一則

卓思庭醫師呼籲別再忽視身體求救訊號 大腸癌年輕化美國50歲以下癌症死因躍升首位

下一則

從排華到多元 于金山細說華人移民史
➤➤➤ 市政、民生、交通、安全、教育…關注大蘋果的熱門新聞，探討華人社區焦點話題，分享在地記者的觀察和看法，歡迎收聽「紐約客談」>>>

延伸閱讀

台灣首獲邀華府「世界童玩節」 小朋友繪畫推廣台灣特色

台灣首獲邀華府「世界童玩節」 小朋友繪畫推廣台灣特色
人與書／《第一次出門買東西》 日繪本畫家經典作品留世

人與書／《第一次出門買東西》 日繪本畫家經典作品留世
「夢想系列」Dream Collection Mind Sound與Blue Raven Ministry聯合主辦

「夢想系列」Dream Collection Mind Sound與Blue Raven Ministry聯合主辦
亞裔美國藝術家協會秋季美展 公開徵件 8月3日截止收件 廣邀大眾踴躍投稿

亞裔美國藝術家協會秋季美展 公開徵件 8月3日截止收件 廣邀大眾踴躍投稿

熱門新聞

紐約皇后區法拉盛25日上午發生五級大火，現場持續灌救兩小時。(記者高雲兒╱攝影)

紐約法拉盛連棟住宅5級大火 23人受傷、78歲華婦確認死亡

2026-07-25 22:01
紐約州石溪一對華裔夫婦涉嫌將自家四房獨棟住宅非法改建為十間臥室出租，兩人各被控30項罪名。(擷自Google Maps)

火災曝非法分租 紐約石溪華人4房塞12人 租客多是大學生

2026-07-23 16:57
NYU科朗數學、計算與數據科學學院官網首頁祝賀王虹獲得2026年菲爾茲獎。(截自科朗學院官網)

NYU華裔教授王虹獲菲爾茲獎 校長祝賀: 當今最卓越數學頭腦之一

2026-07-23 14:24
布碌崙一間老人中心負責人向當局投案，承認自己任職期間向聯邦詐取320萬元醫療補助服務費用。圖為搜查出的證據。(取自DOJ)

布碌崙華男投案 認了給回扣詐領白卡320萬元…服刑57個月

2026-07-21 16:09
邊境沙皇霍曼曾持續表示，將派「人數前所未見」的ICE探員到紐約執法。(美聯社)

ICE幹員進駐紐約 首波鎖定皇后區 逮捕盤查恐變常見

2026-07-27 18:19
曼達尼政府啟動「第二住宅稅」向業主寄通知，非主要住所將加徵房產稅。(記者劉梓祁／攝影)

紐約「第二住宅稅」啟動 市府向業主寄出通知

2026-07-24 07:21

超人氣

更多 >
自家後院蓋ADU照料年邁雙親 她花了40萬：很值得

自家後院蓋ADU照料年邁雙親 她花了40萬：很值得
手上有10萬閒錢？這樣放一年多賺數千元 還能隨時取

手上有10萬閒錢？這樣放一年多賺數千元 還能隨時取
通膨逼出消費「新習慣 」 美國人現在連買菜房租都靠它

通膨逼出消費「新習慣 」 美國人現在連買菜房租都靠它
退休族逛好市多 7招守住荷包、會員費不白繳

退休族逛好市多 7招守住荷包、會員費不白繳
住了才懂 華人媽媽列5個留美理由：孩子真的不一樣了

住了才懂 華人媽媽列5個留美理由：孩子真的不一樣了