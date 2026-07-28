賈樟柯監製「菲律賓女孩」8月登紐約院線，高爾夫球場映照階級與殖民傷痕。(發行方Kino Lorber提供)

由中國導演賈樟柯擔任執行監製、菲律賓新銳導演曼努埃爾(Rafael Manuel)執導的長片「菲律賓女孩」(Filipiñana)，將於8月28日在曼哈頓 「電影沙龍」(Film Forum)展開美國院線首映，放映至9月3日；導演並將於開幕當晚出席映後問答。

此前，影片本月已率先亮相第25屆紐約亞洲電影節(NYAFF)。電影故事圍繞來自菲律賓北部農村、年僅17歲的伊莎貝爾(Isabel)展開。她受聘於馬尼拉郊外一座高級鄉村俱樂部，擔任替客人擺放高爾夫球的「tee girl」；在悶熱與乾旱籠罩下，她每天服務權勢人物，目睹會員與低姿態員工之間看似禮貌、實則壁壘分明的互動。

一次，伊莎貝爾試圖將遺失的球桿交還俱樂部主管帕蘭卡醫生(Dr. Palanca)，卻逐步走入不對普通員工開放的角落。在整潔翠綠的球道之下，隱藏著俱樂部、菲律賓社會及她個人過去的暴力真相。

曼努埃爾以高爾夫球場濃縮菲律賓的階級結構。他形容，球場是「國家的完美隱喻」，即大片肥沃土地由無數人勞動維持，最終卻只供少數特權階層享用和獲利。片中修剪整齊的草坪、持續運轉的灑水器，以及員工安靜等候的身影，也映照殖民遺緒、父權秩序和難以被直接看見的結構性暴力。

賈樟柯除擔任本片執行監製外，也曾透過「勞力士(Rolex)創藝指導計畫」對曼努埃爾進行為期兩年的指導。曼努埃爾其間跟隨他參與「風流一代」(Caught by the Tides)的拍攝及剪輯。「菲律賓女孩」尚在故事大綱階段時，賈樟柯便協助發展劇本、提出修改意見並協助融資，亦在開拍最初三天前往菲律賓片場。

曼努埃爾憶述，賈樟柯當時提醒他，開拍最初幾日的任務，是縮小「想像與現實之間的距離」；只要成功跨過這道落差，之後的拍攝便能順利推進。賈樟柯過去透過普通人的生命經驗呈現中國社會變遷，也影響曼努埃爾在片中將個人記憶、國家歷史和正在發生的社會現實置於同一畫面。

「菲律賓女孩」是曼努埃爾的長片首作，由其2020年同名短片擴展而成；短片曾獲柏林影展銀熊評審團獎(Silver Bear Jury Prize)。長片則今年在日舞影展(Sundance Film Festival)世界首映，獲世界電影劇情片單元「創意視野評審團特別獎」(World Cinema Dramatic Special Jury Award for Creative Vision)；其後入選柏林影展(Berlinale)等。

影片全長100分鐘，以菲律賓語、英語和伊洛卡諾語拍攝。更多資訊請上https://filmforum.org/查詢。

賈樟柯監製「菲律賓女孩」8月登紐約院線，高爾夫球場映照階級與殖民傷痕。(發行方Kino Lorber提供)

賈樟柯監製「菲律賓女孩」8月登紐約院線，高爾夫球場映照階級與殖民傷痕。(發行方Kino Lorber提供)

賈樟柯監製「菲律賓女孩」8月登紐約院線，高爾夫球場映照階級與殖民傷痕。(發行方Kino Lorber提供)

賈樟柯監製「菲律賓女孩」8月登紐約院線，高爾夫球場映照階級與殖民傷痕。(發行方Kino Lorber提供)