曼達尼攜女足Gotham FC 推15元皇后經典賽優惠票

紐約市長曼達尼(Zohran Kwame Mamdani)與職業女子足球隊Gotham FC8日宣布，將為15日晚8時在皇后區花旗球場(Citi Field)舉行的「皇后經典賽」(The Queens Classic)推出限量15元優惠門票。(Ed Reed/Mayoral Photography Office)

紐約市 長曼達尼 (Zohran Kwame Mamdani)與職業女子足球隊Gotham FC於8日宣布，將為15日晚8時在皇后區花旗球場(Citi Field)舉行的「皇后經典賽 」(The Queens Classic)推出限量15元優惠門票，最多4000張，以先到先得方式開放購買。Gotham FC目前已售出超過3萬4000張門票，賽事有望刷新紐約市女子體育賽事觀眾人數紀錄。

「皇后經典賽」將由現任國家女子足球聯賽(National Women’s Soccer League，NWSL)冠軍Gotham FC，迎戰華盛頓精神隊(Washington Spirit)。華盛頓精神隊由美國女子國家隊球星羅德曼(Trinity Rodman)領銜。市府表示，推出15元優惠票，是希望讓更多紐約市民能夠負擔並參與這場重要女子足球賽事。

曼達尼表示，紐約市的大型活動不應只屬於少數人，而應讓支撐城市運轉的普通民眾也有機會親臨現場。他說，無論是世界盃、冠軍慶祝活動，或是「皇后經典賽」，市府的目標都是讓更多辛勤工作的紐約人能夠參與其中；此次優惠票將讓數千名球迷有機會為Gotham FC加油，見證球隊創造歷史。

Gotham FC總裁扎薩爾(Mark Zarthar)表示，球隊很高興能與市長辦公室合作，讓更多球迷走進球場，參與俱樂部歷史上最重要的夜晚之一。他指出，「皇后經典賽」不只是一場比賽，更是凝聚紐約人、推動女子足球發展，並展現城市活力、雄心與多元精神的重要時刻。

此次門票優惠宣布前一天，曼達尼、市府、Gotham FC及紐約城足球俱樂部(New York City FC)剛宣布，Gotham FC將自2028年起，把位於皇后區的伊蒂哈德公園(Etihad Park)作為永久主場。該球場將是紐約市首座足球專用球場，也將為職業女子足球在五大區內建立固定據點。

Gotham FC目前代表紐約及新澤西，是國家女子足球聯賽的16支球隊之一。球隊曾於2023年及2025年奪得NWSL總冠軍，並贏得首屆中北美洲及加勒比海足聯女子冠軍盃(Concacaf W Champions Cup)，成為首支獲得洲際女子足球冠軍的北美俱樂部。

有意購票民眾，可前往GothamFC.com/Mayor查詢。