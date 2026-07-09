我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

世界盃／摩洛哥折損進攻核心 賽巴里因傷無緣對法8強戰

川普轉向戰鬥模式？美「先甩伊朗幾巴掌」 新一波衝突可能持續數周

曼達尼攜女足Gotham FC 推15元皇后經典賽優惠票

記者鄭怡嫣／紐約報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
紐約市長曼達尼(Zohran Kwame Mamdani)與職業女子足球隊Got...
紐約市長曼達尼(Zohran Kwame Mamdani)與職業女子足球隊Gotham FC8日宣布，將為15日晚8時在皇后區花旗球場(Citi Field)舉行的「皇后經典賽」(The Queens Classic)推出限量15元優惠門票。(Ed Reed/Mayoral Photography Office)

紐約市曼達尼(Zohran Kwame Mamdani)與職業女子足球隊Gotham FC於8日宣布，將為15日晚8時在皇后區花旗球場(Citi Field)舉行的「皇后經典賽」(The Queens Classic)推出限量15元優惠門票，最多4000張，以先到先得方式開放購買。Gotham FC目前已售出超過3萬4000張門票，賽事有望刷新紐約市女子體育賽事觀眾人數紀錄。

「皇后經典賽」將由現任國家女子足球聯賽(National Women’s Soccer League，NWSL)冠軍Gotham FC，迎戰華盛頓精神隊(Washington Spirit)。華盛頓精神隊由美國女子國家隊球星羅德曼(Trinity Rodman)領銜。市府表示，推出15元優惠票，是希望讓更多紐約市民能夠負擔並參與這場重要女子足球賽事。

曼達尼表示，紐約市的大型活動不應只屬於少數人，而應讓支撐城市運轉的普通民眾也有機會親臨現場。他說，無論是世界盃、冠軍慶祝活動，或是「皇后經典賽」，市府的目標都是讓更多辛勤工作的紐約人能夠參與其中；此次優惠票將讓數千名球迷有機會為Gotham FC加油，見證球隊創造歷史。

Gotham FC總裁扎薩爾(Mark Zarthar)表示，球隊很高興能與市長辦公室合作，讓更多球迷走進球場，參與俱樂部歷史上最重要的夜晚之一。他指出，「皇后經典賽」不只是一場比賽，更是凝聚紐約人、推動女子足球發展，並展現城市活力、雄心與多元精神的重要時刻。

此次門票優惠宣布前一天，曼達尼、市府、Gotham FC及紐約城足球俱樂部(New York City FC)剛宣布，Gotham FC將自2028年起，把位於皇后區的伊蒂哈德公園(Etihad Park)作為永久主場。該球場將是紐約市首座足球專用球場，也將為職業女子足球在五大區內建立固定據點。

Gotham FC目前代表紐約及新澤西，是國家女子足球聯賽的16支球隊之一。球隊曾於2023年及2025年奪得NWSL總冠軍，並贏得首屆中北美洲及加勒比海足聯女子冠軍盃(Concacaf W Champions Cup)，成為首支獲得洲際女子足球冠軍的北美俱樂部。

有意購票民眾，可前往GothamFC.com/Mayor查詢。

精華 FAQ

  • 雙方宣布為15日晚在皇后區花旗球場舉行的皇后經典賽，推出最多4000張、每張15元的限量優惠門票，採先到先得方式販售，目的是讓更多民眾能負擔並入場觀賽。

  • 比賽由現任NWSL冠軍Gotham FC對上華盛頓精神隊，後者由美國女足球星Trinity Rodman領銜。Gotham FC已售出逾3萬4000張票，賽事有望刷新紐約女子體育觀眾紀錄。

  • 在宣布優惠票前一天，市府與球隊才公布Gotham FC將自2028年起以皇后區伊蒂哈德公園為永久主場。這顯示紐約正持續強化女子足球基礎建設與在地支持。

曼達尼 經典賽 紐約市

上一則

李杏嬋心臟專科提醒 炎夏高溫更傷心 提示室內外溫差與酷暑心肌梗塞前兆及預防

下一則

堵車費挹注 布碌崙5地鐵站將裝電梯
➤➤➤ 市政、民生、交通、安全、教育…關注大蘋果的熱門新聞，探討華人社區焦點話題，分享在地記者的觀察和看法，歡迎收聽「紐約客談」>>>

延伸閱讀

女足Gotham FC主場 2028遷至皇后區Etihad Park

女足Gotham FC主場 2028遷至皇后區Etihad Park
世界盃期間達成任務 免費兌換惠特尼博物館門票

世界盃期間達成任務 免費兌換惠特尼博物館門票
紐約皇后區公所升尼克冠軍旗 球星侯斯頓獲頒「皇后區之鑰」

紐約皇后區公所升尼克冠軍旗 球星侯斯頓獲頒「皇后區之鑰」
梅西國慶煙火 曼哈頓、布碌崙黃金觀賞區開放10萬張免費票

梅西國慶煙火 曼哈頓、布碌崙黃金觀賞區開放10萬張免費票

熱門新聞

曼哈頓一棟辦公大樓7日上午驚傳倒塌危機。（歐新社）

曼哈頓30層樓驚傳倒塌風險 42街緊急疏散變空城

2026-07-08 06:42
紐約法拉盛成人日照中心密集，數十家日照中心白卡支付涵蓋當地逾九成的老人，引來聯邦關注。照片與新聞事件無關。（路透）

翻了4倍… 白卡補助暴增 紐約成人日照中心遭調查

2026-07-03 05:15

發錢拉客、靠白卡牟利…紐約「成人日托」監管不足亂象多

2026-07-03 07:24
在刺刀峽谷連日下暴雨後，戶外探險群有人表示登山會有風險。(鄭太太提供)

返鄉探親意外死亡 紐約華男家屬控警方、組織者交代不清

2026-07-03 15:32
紐約4日舉辦美國建國250周年系列活動。（記者唐典偉/攝影）

圖輯／史上最大帆船艦隊駛入紐約 慶美國建國250年

2026-07-04 09:32
強風暴6日襲擊大紐約地區，由於低窪地帶可能發生洪澇，紐約市長曼達尼(Zohran Mamdani)警告應遠離地下室並前往地勢較高處避險，並盡量不出行。(路透)

紐約市暴雨恐引洪水 市長曼達尼籲離開地下室

2026-07-06 14:47

超人氣

更多 >
曼哈頓30層樓驚傳倒塌風險 42街緊急疏散變空城

曼哈頓30層樓驚傳倒塌風險 42街緊急疏散變空城
過了安檢飛不了 華人登機口機票被取消 原因是....

過了安檢飛不了 華人登機口機票被取消 原因是....
黑人女子對比白人右翼團體 這張照片瘋傳 不同解讀

黑人女子對比白人右翼團體 這張照片瘋傳 不同解讀
川普下令斷絕與西班牙貿易往來 西國首相辦公室：司空見慣

川普下令斷絕與西班牙貿易往來 西國首相辦公室：司空見慣
世界盃／沒有C羅不行？8強賽洛杉磯開踢 門票價暴跌60%

世界盃／沒有C羅不行？8強賽洛杉磯開踢 門票價暴跌60%