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周末好去處／舒姆堡節日市集 多元攤商匯聚

記者尤昱程整理

舒姆堡節日市集(Schomburg Holiday Market)將於12月20日(周五)、21日(周六)，上午11時至下午5時30分，在曼哈頓舒姆堡非洲裔文化研究中心(Schomburg Center for Research in Black Culture)舉行。今年市集擴大規模，匯集眾多由少數族裔及哈林區在地小商家經營的攤位，展售藝術作品、服飾、珠寶、文具等各式商品，適合各年齡層的民眾選購節日禮品。這個市集不僅提供多元購物選擇，更是支持當地社區文化與經濟的好去處。詳情請見www.nypl.org/locations/schomburg。

大自然工坊 冬季手作裝飾

大自然工坊系列活動(Nature's Workshop: Nature Ornament Making)將於12月21日(周六)上午10時至11時30分在皇后區的羅伊威爾金斯公園(Roy Wilkins Park)舉行。由城市公園巡守隊(Urban Park Rangers)帶領，這次活動結合技能學習與實作，參與者將以冬季為靈感，手繪木質裝飾品，創造屬於自己的冬季藝術作品。活動適合所有年齡層，是親子家庭一同發揮創意的好機會。地點位於羅伊威爾金斯娛樂中心(Roy Wilkins Recreation Center)入口處，詳情請見https://reurl.cc/96RQQY。

上城節日市集 節慶活動豐富

上城節日市集(Uptown Holiday Market)將於12月21日(周六)中午12時至下午6時，在曼哈頓的傑基羅賓森公園(Jackie Robinson Park)的露天音樂台(Bandshell)舉行。市集匯聚超過25個攤位，提供美食、藝術作品及節日禮品，現場還有豐富的節慶活動，讓訪客在歡樂氛圍中感受節日魅力。這是支持當地商家、體驗哈林區活力文化的絕佳機會。詳情請見https://reurl.cc/r36n4x。

巴特爾-普里查德廣場 周日市集

巴特爾-普里查德廣場周日市集(Sunday Greenmarket at Bartel-Pritchard Square)將於12月22日(周日)上午9時至下午2時，在布碌崙(布魯克林)展望公園(Prospect Park)西南角舉行。這個深受歡迎的市集是南坡(South Slope)與溫莎台地(Windsor Terrace)居民採購本地食材的好去處，提供各式新鮮蔬果、烘焙食品、花卉植物，還有現捕海鮮及有機烘焙點心等多樣商品。詳情請見https://reurl.cc/b3lygo。

曼哈頓 布碌崙 皇后區

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