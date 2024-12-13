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紐約戴克高地聖誕燈飾 閃亮如童話

記者顏潔恩╱紐約報導
戴克高地聖誕燈飾之一。(記者顏潔恩╱攝影)
戴克高地聖誕燈飾之一。(記者顏潔恩╱攝影)

布碌崙(布魯克林)戴克高地(Dykers Heights)聖誕節裝飾，已是紐約市年底假日季必造訪的景點之一，當地屋主在每年感恩節後不惜重金布置，吸引一批又一批慕名而來的國內外遊客；而今年的聖誕燈飾已近高峰，閃光奪目、色彩繽紛的燈飾讓人放眼望去，宛如置身於童話般的奇幻世界。

戴克高地聖誕燈飾的鼻祖斯帕塔屋。(記者顏潔恩╱攝影)
戴克高地聖誕燈飾的鼻祖斯帕塔屋。(記者顏潔恩╱攝影)

戴克高地聖誕燈飾起源於1980年代，位於布碌崙84街1152號的斯帕塔屋(Spata House)、84街1145號的波利佐托屋(Polizotto House)，是激發當地更多人布置彩燈的鼻祖。

燈飾起源 藏感人故事

其中斯帕塔屋的聖誕裝飾起源更藏感人故事，據悉在1986年斯帕塔(Lucy Spata)的母親去世，為紀念逝去的母親，她在自家草坪上展出多達40個天使，第二年則為母親布置了更多燈飾，並在門口掛上「懷念安傑洛」(In Loving Memory of Angelo Spata)的牌子。

如今，斯帕塔屋按照慣例都有兩個29呎的巨型木製胡桃鉗士兵，樓梯間擺滿大大小小的裝飾品，甚至設置一處就座區讓造訪者可以坐著拍照。

斯帕塔的這些舉動無疑啟發其他鄰居開始布置自家草坪，隨著吸引的關注愈來愈多，每年的布置工作也變得愈發慎重；大家紛紛注入心思設計、布置不同主題的燈飾，使戴克高地漸漸成為紐約市最大的聖誕燈飾展示區之一。

戴克高地聖誕燈飾之一。(記者顏潔恩╱攝影)
戴克高地聖誕燈飾之一。(記者顏潔恩╱攝影)
戴克高地聖誕燈飾之一。(記者顏潔恩╱攝影)
戴克高地聖誕燈飾之一。(記者顏潔恩╱攝影)

新冠疫情期間，受到經濟壓力以及部分屋主搬到其他地區的影響，導致當時和之後的一段時間，裝飾規模和力度不比從前；不過近兩年隨著新鄰居的入住，他們在當地屋主的渲染之下也逐漸加入這個習俗之中，讓戴克高地聖誕燈飾一直保持著熱度，直到現在仍然擁有全美最大私人住宅節日展覽的頭銜。

戴克高地聖誕燈飾，少不了各種聖誕形象的人物。(記者顏潔恩╱攝影)
戴克高地聖誕燈飾，少不了各種聖誕形象的人物。(記者顏潔恩╱攝影)
戴克高地聖誕燈飾之一。(記者顏潔恩╱攝影)
戴克高地聖誕燈飾之一。(記者顏潔恩╱攝影)

重金布置 真人比例重現

儘管大多數屋主是自己布置彩燈和裝飾，但也有部分屋主不惜花重本，聘請專業的設計師裝飾房子，還會安裝造雪機、擴音器播放歌曲、投影機和高清電視屏投放動畫等，為每日晚上呈現最佳的效果；屋主幾乎入夜後便會開燈，因此這個月裡所用的電量比平時來得多，電費更可能飆升幾千塊。

在戴克高地聖誕燈飾，造訪者可看到的不只是普通大小的人物裝飾，更多的是真人比例的模型，包括聖誕老人、守護天使、北極馴鹿、雪人、英國士兵等形象，往往給人留下深刻印象。

儘管燈飾免費開放給公眾欣賞，但這一帶仍屬住宅區，希望遊客不要亂扔垃圾或大聲喧嘩，更不要按門鈴打擾，也禁止走到屋子圍欄內拍照。

戴克高地聖誕燈飾也吸引攤販駐紮，售賣熱飲、零食等，為避免給當地居民造成負擔，民眾應妥善處理好垃圾；另外，高峰時段人潮和車流量大，家長一定要看管好孩童。

入夜後開燈的燈飾，令人彷彿置身於童話世界中。(記者顏潔恩╱攝影)
入夜後開燈的燈飾，令人彷彿置身於童話世界中。(記者顏潔恩╱攝影)
戴克高地聖誕燈飾，少不了麋鹿和雪人。(記者顏潔恩╱攝影)
戴克高地聖誕燈飾，少不了麋鹿和雪人。(記者顏潔恩╱攝影)

最佳時間 12月中旬至跨年

造訪戴克高地燈飾的最佳時間，是從12月中旬至跨年夜，居民多在天黑後開燈，一些人會在入睡前關燈，因此最佳觀賞時段為傍晚5時至晚上9時，通常周末的燈展會比平時華麗，但人潮也相對較多。

最後，聖誕節燈飾的最佳觀賞區在布碌崙11大道至13大道、83街至86街處，停車位有限，建議民眾乘坐計程車或結伴乘車前往，或搭地鐵D線至79街或New Utrecht大道地鐵站，出站後步行約15分鐘。

戴克高地聖誕燈飾之一。(記者顏潔恩╱攝影)
戴克高地聖誕燈飾之一。(記者顏潔恩╱攝影)
戴克高地聖誕燈飾之一。(記者顏潔恩╱攝影)
戴克高地聖誕燈飾之一。(記者顏潔恩╱攝影)

布碌崙 地鐵站 聖誕節

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