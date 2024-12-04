華裔藝術家石村，華美協進社演奏展畫。(記者劉梓祁／攝影)

紐約華美協進社(China Institute)近日在曼哈頓 舉辦藝術座談，邀請華裔 藝術家石村(Stone Chun Shi)到場分享其繪畫創作理念，並現場演奏原創音樂作品。

活動展出了石村的多幅畫作，包括「百花不落地天球瓶」和「李白上陽台帖」等。多年來，來自中國南京的他以「石村塊」繪畫手法為人熟知，曾仿繪出「清明上河圖」等名畫。在1987年移居紐約後，石村即在另類博物館 (Alternative Museum)等當代藝術畫廊及美術館參展。

此外，作為搖滾音樂人的他還在1994年由台灣唱片公司「友善的狗」發行了重金屬搖滾專輯「搖滾街頭一條漢子」，並在1995年成為美國音樂電視台MTV亞洲部音樂節目主持人。石村表示，自己在繪畫和音樂中找到共性，都看作「打碎以後重新組合」，無論是畫塊的組合還是音樂的結構。

目前大多在家中創作的石村，時常在「不能靜下心來的時候」即興彈奏樂曲，所使用的吉他也由自己挑選木材製作，以確保音色的獨特性，並享受當中「創造的樂趣」。他說，「石村塊是色彩和能量之間的轉換，如果說自然界中的色彩都來自光的能量折射，而藝術作品裡的色彩對應的就是創作者的情感和能量釋放」。