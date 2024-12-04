我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

「不要為我難過」作家瓊瑤留下遺書家中輕生 享壽86歲

劉家昌癌逝 許效舜去年巧遇發現他身體這個部位不對勁

聖誕樹點燈、假日市集…皇后植物園冬季節慶 12月7日熱鬧登場

記者尤昱程／紐約報導
皇后區植物園冬季節慶「Winter Wonder」將於12月登場。(皇后區植物園提供)
皇后區植物園冬季節慶「Winter Wonder」將於12月登場。(皇后區植物園提供)

皇后植物園(Queens Botanical Garden)將於12月7日(周六)舉行一年一度的冬季節慶「Winter Wonder」，活動包括音樂表演、聖誕樹點燈、假日市集和與聖誕老人拍照等，邀請社區民眾一同參與。

活動當天現場音樂表演從正午起由打擊樂隊Fogo Azul帶來的桑巴雷鬼開場，隨後是皇后區本地樂隊MMR Trio的爵士演出。下午2時起，Eleonore Weill將以克萊茲梅爾音樂(Klezmer)帶來富有傳統韻味的旋律，而從下午3時30分開始，The Jolly Holiday Carolers則會演唱經典聖誕歌曲，讓觀眾感受節日氣氛。活動最高潮的聖誕樹點燈儀式則預計於下午4時30分進行。

除了音樂表演外，活動還設有多樣互動項目，包括與聖誕老人合影、參加節日工藝製作，以及在戶外假日市集和植物園商店(QBG Shop)選購節日禮品。假日市集匯集本地商家，提供手工藝品、季節性商品和特色禮品，為節日購物增添選擇。此外，現場還設有假日吧台(Holiday Bar)，準備多款節日飲品，讓參加者在歡樂氛圍中享受冬季溫馨時光。

園方表示，該園長期以來致力於結合自然、文化與社區，提供教育與環保項目。今年的冬季節慶不僅是歡慶節日的時刻，也是一個讓社區居民共聚的機會。

活動將於12月7日(周六)中午12時至下午5時舉行，地點為皇后植物園，地址為緬街43-50號。門票價格為成人6元，學生、長者及身障人士票價為4元，4至12歲兒童票價2元，3歲以下兒童與會員免費入場。更多資訊及購票詳情請至植物園官網查詢，網址，queensbotanical.org/winterwonder。

植物園 皇后區

上一則

台藝術家林世寶 「一祈一繪」心繫烏克蘭

下一則

私校學費日高 家長年收40萬也可獲補貼
➤➤➤ 市政、民生、交通、安全、教育…關注大蘋果的熱門新聞，探討華人社區焦點話題，分享在地記者的觀察和看法，歡迎收聽「紐約客談」>>>

延伸閱讀

美好告別 拜登夫人介紹白宮聖誕裝飾 主題「平安與光的季節」

美好告別 拜登夫人介紹白宮聖誕裝飾 主題「平安與光的季節」
曼哈頓洛克菲勒中心聖誕樹4日晚8時點燈 臨近街道已交通管制

曼哈頓洛克菲勒中心聖誕樹4日晚8時點燈 臨近街道已交通管制
83棵樹+旋轉木馬 吉兒拜登最後一次介紹白宮聖誕裝飾

83棵樹+旋轉木馬 吉兒拜登最後一次介紹白宮聖誕裝飾
舊金山市最高聖誕樹點亮Thrive City 經濟效益可期

舊金山市最高聖誕樹點亮Thrive City 經濟效益可期

熱門新聞

兩名警員今年初在時報廣場，遭有幫派背景的無證青年襲擊。(取自紐約市警察局)

紐約市無證客近6萬罪犯 逾千名黑幫 ICE：對庇護政策「沮喪」

2024-12-01 10:43
據亞馬遜官網，Cofeymera雷射筆售價62.99元，「功率強勁」，用途包括徒步和戶外等場景。(取自亞馬遜)

紐約16歲少年用中國製雷射筆照眼失明 父怒告亞馬遜

2024-12-01 07:50
在2022年，紐約州約有67萬2000名無證客；其中有20%是亞裔，而華人則占總數的7.2%。(讀者提供)

紐約每5名無證客中有1亞裔 大量參與高需求職業

2024-12-02 12:41
數據顯示，紐約市2024年實際道路駕駛考試通過率創疫情以來新低，其中皇后區的不及格率過半，成為「掛科」重災區。(記者許君達╱攝影)

考官「吹毛求疵」？紐約路考僅半數通過 華人駕駛叫苦

2024-12-02 06:48
霍楚近日簽署法案，要求運營商停用被盜手機的服務，幫助打擊手機盜竊。(路透)

紐約嚴打手機盜竊 令業者斷網…華人受害者卻這麼說

2024-11-30 09:15
監控畫面顯示嫌犯將面部全遮，從袋中取菜刀靠近死者行凶。(知情人提供)

東百老匯遊民命案 華男冷靜行凶細節曝光

2024-11-29 19:15

超人氣

更多 >
家屬證實：劉家昌癌症「平靜且安詳」離世

家屬證實：劉家昌癌症「平靜且安詳」離世
專家提醒：退休後被常低估的5項花費

專家提醒：退休後被常低估的5項花費
好市多季節限定環保手提袋 吸引粉絲加入會員

好市多季節限定環保手提袋 吸引粉絲加入會員
南韓總統尹錫悅 發布緊急戒嚴令

南韓總統尹錫悅 發布緊急戒嚴令
紐時：梁成運從中國愛國人士到美國間諜的不凡人生

紐時：梁成運從中國愛國人士到美國間諜的不凡人生