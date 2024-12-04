聖誕樹點燈、假日市集…皇后植物園冬季節慶 12月7日熱鬧登場

皇后區植物園冬季節慶「Winter Wonder」將於12月登場。(皇后區植物園提供)

皇后植物園 (Queens Botanical Garden)將於12月7日(周六)舉行一年一度的冬季節慶「Winter Wonder」，活動包括音樂表演、聖誕樹點燈、假日市集和與聖誕老人拍照等，邀請社區民眾一同參與。

活動當天現場音樂表演從正午起由打擊樂隊Fogo Azul帶來的桑巴雷鬼開場，隨後是皇后區 本地樂隊MMR Trio的爵士演出。下午2時起，Eleonore Weill將以克萊茲梅爾音樂(Klezmer)帶來富有傳統韻味的旋律，而從下午3時30分開始，The Jolly Holiday Carolers則會演唱經典聖誕歌曲，讓觀眾感受節日氣氛。活動最高潮的聖誕樹點燈儀式則預計於下午4時30分進行。

除了音樂表演外，活動還設有多樣互動項目，包括與聖誕老人合影、參加節日工藝製作，以及在戶外假日市集和植物園商店(QBG Shop)選購節日禮品。假日市集匯集本地商家，提供手工藝品、季節性商品和特色禮品，為節日購物增添選擇。此外，現場還設有假日吧台(Holiday Bar)，準備多款節日飲品，讓參加者在歡樂氛圍中享受冬季溫馨時光。

園方表示，該園長期以來致力於結合自然、文化與社區，提供教育與環保項目。今年的冬季節慶不僅是歡慶節日的時刻，也是一個讓社區居民共聚的機會。

活動將於12月7日(周六)中午12時至下午5時舉行，地點為皇后植物園，地址為緬街43-50號。門票價格為成人6元，學生、長者及身障人士票價為4元，4至12歲兒童票價2元，3歲以下兒童與會員免費入場。更多資訊及購票詳情請至植物園官網查詢，網址，queensbotanical.org/winterwonder。