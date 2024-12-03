旅美華人Lily Honglei曼哈頓開展 記錄中國移民艱辛美國夢

紐約華人藝術家組合Lily Honlei將在曼哈頓舉辦展覽。畫作聚焦底層華人移民的生存困境、美國華人歷史反思與當前危機的關切等主題，在表達上將傳統中式藝術元素與西方油畫的技法相結合，令華人觀眾容易理解並產生帶入感。(記者許君達╱攝影)

紐約華人 藝術家組合「Lily Honglei」的系列畫作「樂土」，正在位於曼哈頓 下城的美華藝術協會456藝廊展出，展出的作品聚焦於華人新移民 在美國面臨的艱辛的生存狀態，同時也用中西合璧的藝術語言，表達了對美國華人所遭遇之不公歷史的反思，以及對近年來仇亞思潮回歸的關切。

夫妻二人組「Lily Honglei」2000年代移民來美，在美國最初的時光中，他們需要一邊打工一邊學習，還曾在時報廣場作畫賣藝，與當時處在社會底層的華人新移民有過密切的交往。本次參展的其中兩組畫作，便是對這段經歷的忠實描繪，其中一組作品以中式傳統百寶閣的形式展開，紀錄了當年闖蕩美國的中國藝術創作者群體在時報廣場的辛酸往事，另一組六張畫作則描繪了一名當年同在一家餐館的工友在美國所經歷的打工歷程。

值得注意的是，本次展覽的中文名為「樂土」，但英文名則用了與中文名毫無對應關係的「The Unseen」，強調這些華人移工在美國主流社會不被看見、不受關注的現狀。「Lily Honglei」表示，「樂土」表達的是一種對美好生活的期望，而英文名則強調了現狀的殘酷。

據介紹，本次展出的作品來自多個不同主題的畫作系列，除了直接記錄當代華人移工生存狀態的作品外，更多的畫作則來自對華人在美歷史的反思和當下環境的關注。

比如，其中一幅畫利用崑曲「牡丹亭」中「遊園驚夢」段落的意象與人物，反映了2021年亞特蘭大華人按摩中心連環槍擊案，用散落的花瓣表達血跡，用怒目圓睜的角色形象表達遇難者死不瞑目的不甘。另一幅畫則將一個飄飛的嫦娥形象，置於曼哈頓42街地鐵站的背景中，寓意在2022年仇亞浪潮正盛時、被人推下站台無辜喪命的華裔女性高慧民。

而在另一組系列畫作中，藝術家在一眾花鳥工筆畫碎片中插入了數個美國華人形象，組成一個中式傳統月亮門的圖案。而仔細觀察其中的美國形象，可見在大都會、大農場等背景上方，用牆面剝落後裸露的紅磚造型，刻畫了華裔移工、賣藝者、洗衣郎等人物形象的剪影，體現了一種在美國輝煌背景之下的破落與瘡疤感。

「Lily Honglei」介紹，他們在閱讀美國華人歷史資料時常體會到一種壓迫感。而在新冠疫情導致的針對亞裔的種族主義回潮中，他們更是感受到一種黑暗歷史即將輪迴的危機感。作為藝術家，他們有責任用手中的畫筆幫助自己和自己的族群發聲、去反抗，而之所以將焦點對準掙扎在社會底層的華人移工，除了因為自己曾有過感同身受的經歷外，更是因為與新來美國的中國富人相比，他們遭受的是種族和階層的雙重歧視與壓迫，更值得受到重視。

「樂土」展覽從即日起展至2025年1月3日(周五)，地址曼哈頓百老匯大道456號三層。展覽免費參觀，開放時間每周一至五下午1時至5時。