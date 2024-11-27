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圖輯／大都會藝術博物館座談 董陽孜親揭兩幅作品涵義

記者馬璿╱紐約即時報導
大都會藝術博物館「大廳委約新作：董陽孜-對話」，不只為亞洲藝術家首次在大都會藝術博物館大廳呈現作品，也是董陽孜在美國的首次大型展覽。(記者馬璿/攝影)
大都會藝術博物館「大廳委約新作：董陽孜-對話」，不只為亞洲藝術家首次在大都會藝術博物館大廳呈現作品，也是董陽孜在美國的首次大型展覽。(記者馬璿/攝影)

大都會藝術博物館「大廳委約新作：董陽孜-對話」(The Great Hall Commission: Tong Yang-Tze, Dialogue)，21日在大廳揭幕。不只為亞洲藝術家首次在大都會藝術博物館大廳呈現作品，也是董陽孜在美國的首次大型展覽。

隨著展覽，博物館也將舉辦系列座談。首場將於12月15日由中國、日本與伊斯蘭文化策展人以書法為題的討論會；明年3月2日則是將有一場聚焦董陽孜書法作品的學術性研討會，並從歷史、當代藝術和文字現代化角度交流。

本次展出的兩幅大型作品分別置於大廳正門兩側的牆上，分別為「他山之石 可以攻玉」與「行於其所當行 止於其不得不止」，均高360.1公分，寬727公分。21日晚間的對談中，董陽孜與策展人馬唯中分享創作歷程，以及她挑選此次展出字句的原因。

董陽孜透露，從眾多詩句中挑選詩經和蘇軾之詞的原因，除因在大廳廣闊的空間裡，這二句視覺上更有份量外，也表示這兩句話的寓意陪伴她一生，希望能讓觀眾跨越語言和文化藩籬與她互動。馬唯中則認為，本次展出的兩幅名句與博物館的文本相互呼應，突顯藝術的包容性，讓來自世界各地的觀眾在進入博物館時能被董陽孜文字中動態的美引導全新思考，並對書法和文字藝術有不同的想像。

座談結束後也開放與會者至大廳參觀作品，同樣來自台灣的王聖雯表示，作品的震撼讓她歎為觀止，能在博物館中看到繁體中文以如此磅礡的形式呈現，讓她非常感動。

董陽孜北一女時期的高中同窗也組織成團一同前來。龔明祺表示，北一女的同學們各自從洛杉磯、舊金山與波士頓等地飛來，只為支持高中摯友。她笑道，雖然與她(董)從高中就相識，但學生時期只知道董陽孜書法功力了得，但當時從未想過她如今能取得巨大成功，「為她感到驕傲，更加欽佩了」。

本次展出的兩幅大型作品分別置於大廳正門兩側的牆上，分別為「他山之石 可以攻玉」與...
本次展出的兩幅大型作品分別置於大廳正門兩側的牆上，分別為「他山之石 可以攻玉」與「行於其所當行 止於其不得不止」，均高360.1公分，寬727公分。(記者馬璿/攝影)
開展當天眾多嘉賓參與，駐美代表處大使俞大㵢伉儷(右一二)、駐紐約台北經濟文化辦事...
開展當天眾多嘉賓參與，駐美代表處大使俞大㵢伉儷(右一二)、駐紐約台北經濟文化辦事處處長李志強(左二)，與文化部駐紐約台北文化中心主任張惠君(左一)與董陽孜合影。(記者馬璿/攝影)
本次展出的兩幅大型作品分別置於大廳正門兩側的牆上，分別為「他山之石 可以攻玉」與...
本次展出的兩幅大型作品分別置於大廳正門兩側的牆上，分別為「他山之石 可以攻玉」與「行於其所當行 止於其不得不止」，均高360.1公分，寬727公分。(記者馬璿/攝影)
董陽孜透露，從眾多詩句中挑選詩經和蘇軾之詞的原因，除因為她認為在大廳廣闊的空間裡...
董陽孜透露，從眾多詩句中挑選詩經和蘇軾之詞的原因，除因為她認為在大廳廣闊的空間裡，這二句視覺上更有份量外，也表示這兩句話陪伴她一生，希望能讓觀眾跨越語言和文化藩籬與她互動。(記者馬璿/攝影)
本次展覽的策展人馬唯中表示，本次展出的兩幅名句與博物館的文本相互呼應，突顯其藝術...
本次展覽的策展人馬唯中表示，本次展出的兩幅名句與博物館的文本相互呼應，突顯其藝術的包容性，讓觀眾在進入博物館時能被董陽孜文字中動態的美引導全新思考。(記者馬璿/攝影)
本次展覽的策展人馬唯中表示，本次展出的兩幅名句與博物館的文本相互呼應，突顯其藝術...
本次展覽的策展人馬唯中表示，本次展出的兩幅名句與博物館的文本相互呼應，突顯其藝術的包容性，讓觀眾在進入博物館時能被董陽孜文字中動態的美引導全新思考。(記者馬璿/攝影)
董陽孜北一女時期的高中好友也一同前來。龔明祺表示，北一女的同學們各自從洛杉磯、舊...
董陽孜北一女時期的高中好友也一同前來。龔明祺表示，北一女的同學們各自從洛杉磯、舊金山與波士頓等地飛來，只為支持高中摯友。(記者馬璿/攝影)
大都會藝術博物館「大廳委約新作：董陽孜-對話」，不只為亞洲藝術家首次在大都會藝術...
大都會藝術博物館「大廳委約新作：董陽孜-對話」，不只為亞洲藝術家首次在大都會藝術博物館大廳呈現作品，也是董陽孜在美國的首次大型展覽。(記者馬璿/攝影)
大都會藝術博物館「大廳委約新作：董陽孜-對話」(The Great Hall C...
大都會藝術博物館「大廳委約新作：董陽孜-對話」(The Great Hall Commission: Tong Yang-Tze, Dialogue)，21日在大廳揭幕。(記者馬璿/攝影)
本次展覽的策展人馬唯中表示，本次展出的兩幅名句與博物館的文本相互呼應，突顯其藝術...
本次展覽的策展人馬唯中表示，本次展出的兩幅名句與博物館的文本相互呼應，突顯其藝術的包容性，讓觀眾在進入博物館時能被董陽孜文字中動態的美引導全新思考。(記者馬璿/攝影)
本次展覽座談共有超過700人到場參與，來自台灣的王聖雯表示，作品的震撼讓她歎為觀...
本次展覽座談共有超過700人到場參與，來自台灣的王聖雯表示，作品的震撼讓她歎為觀止，能在博物館中看到繁體中文以如此滂薄的形式呈現，讓她非常感動。(記者馬璿/攝影)
大都會藝術博物館館長何連(Max Hollein)開場致詞表示，董陽孜創新的文字...
大都會藝術博物館館長何連(Max Hollein)開場致詞表示，董陽孜創新的文字藝術創作，將文化身分與表達方式融入對話，賦予大廳全新活力。(記者馬璿/攝影)
本次展出的兩幅大型作品分別置於大廳正門兩側的牆上，分別為「他山之石 可以攻玉」與...
本次展出的兩幅大型作品分別置於大廳正門兩側的牆上，分別為「他山之石 可以攻玉」與「行於其所當行 止於其不得不止」，均高360.1公分，寬727公分。(記者馬璿/攝影)

董陽孜 博物館 書法

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