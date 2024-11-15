節日氣氛濃 紐約聖誕市集陸續開鑼

紐約市具代表性的聯合廣場假日市集即日起也正式展開，是全市最受歡迎市集之一。(Urban Space官網)

隨著年底的多個假期接連到來，紐約市每個街角瀰漫著濃濃的節慶氛圍，節日慶典、點燈儀式等數個具有佳節風情的活動也逐漸登場，在紐約別具特色的假日市集近期也陸續開幕，提供給紐約市民多個選購佳節禮品、聚會見面的好場所。

而說到假日市集的歷史，可追溯到14至16世紀的歐洲傳統「聖嬰市集」(Christkindlmarkt) ，是當時人們購買節日與民生用品的場所，民眾通常在廣場上舉行並販售多項手工藝品，以及如熱紅酒、薑餅等傳統節慶美食，並以燈飾和充滿節慶元素的裝飾品布置攤位，讓人們在冬天依然能感受到溫暖。

上述傳統傳至美國，隨著商業運作擴大規模後，從1990年代陸續吸引大量的本地和國際旅客，人們在冷冽的冬天與親友一起享受市集的餐食和活動，隨著地點不同還能享受如溜冰場、農貿市集等周邊設施，讓許多人在冬天的紐約仍能在城市裡自在穿梭，帶著迎接感恩節、聖誕節 與跨年的好心情，為親友添購最適合的佳節禮物。

聯合廣場假日市場

自城市空間管理公司(Urban Space Management)1994年首次開辦「聯合廣場假日市場」(Union Square Holiday Market)後，此一集市形式便蔚為風潮；這場具代表性的假日市集已於14日起展開。

作為全市最受歡迎的市集之一，共有500家攤商與超過百種食物的選擇，包含由在地商家製作的家居用品、節日裝飾與手工藝品等；市集從周一至周五上午11時開放至晚8時，周末則提早至上午10時開放，一直持續至平安夜，感恩節與聖誕夜期間不營業。

紐約市具代表性的聯合廣場假日市集即日起也正式展開，是全市最受歡迎市集之一。(圖片取自Urban Space社群媒體)

梅西百貨 市集

本月初開幕的梅西百貨市集(Macy's Holiday Square)是近期新開發的市集，將持續到明年1月3日，11層樓的梅西百貨將化身為大型市集，販售包含男女服飾、兒童用品、家居擺設等多樣商品，營業時間是周一至周四、周日的上午10時至晚9時，周五六則延長至晚上10時，聖誕節與除夕夜不營業。

梅西百貨市集是近期新開發的市集，11層樓的百貨公司將化身為大型市集。(取自官網)

布萊恩公園冬日市集

10月25日便開幕的「布萊恩公園冬日市集」(Bryant Park Winter Village)，也位於曼哈頓中心地帶，共有170家攤商入駐，在提供室內加熱設備的美食大廳還另設有餐飲與酒吧攤位，讓前來民眾可在不受寒冬侵擾下，享受市集的美食，同時也有室外溜冰場；市集在每周一至周五上午11時至晚間8時，周末上午10時至晚間8時開放。

布萊恩公園冬日市集位於曼哈頓中心地帶，共有170家攤商入駐。(Bryant Park官方網站) 布萊恩公園的溜冰場。(Bryant Park官方網站)

中央車站 假日市集

再北上，曼哈頓「中央車站假日市集」(Grand Central Holiday Fair)位於大中央車站的范德比爾特大廳(Vanderbilt Hall)內，將一路開放至聖誕夜，集結包含自製沐浴用品、珠寶、藝術品和家居用品等不同類型的36個小型商家，為民眾提供六周的購物體驗，雖車站內的市集不提供食物與飲品，但民眾依然能在寒冬中舒適地逛街。

主辦單位表示，市集所販售的商品能滿足各式需求，民眾能發掘許多特色禮品，營業時間為周一至周六上午10時至晚7時，周日則為上午11時至下午6時，感恩節不營業。

中央車站假日市集位於大中央車站的范德比爾特大廳。(取自官網)

哥倫布廣場假日市集