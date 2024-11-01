周末好去處／到土屯堡體驗內戰歷史

位於皇后區的貝賽歷史協會(Bayside Historical Society)將於11月2日(周六)早10時至下午3時在土屯堡(Fort Totten)舉辦一個復古展覽，讓參觀者進入紐約第67步兵團K連的營地，體驗內戰生活。參觀者可以追隨聯邦士兵的腳步，瞭解他們的想法、他們的飲食、他們的衣著、他們的戰鬥方式，以及他們如何經歷美國歷史上最偉大的戰爭，同時還可以了解19世紀60年代美國生活的方方面面。此活動對所有人免費。詳情參閱https://reurl.cc/0d3NQ9。

●西斯廷教堂天花板壁畫展出

布碌崙 (布魯克林)工業城本周末繼續展出米開朗基羅(Michelangelo)所繪製的西斯廷教堂天花板的壁畫。34幅1:1大小的西斯廷壁畫將以沉浸式展覽的方式向到訪觀眾呈現。展出壁畫的顏色更加大膽，細節更加豐富，使參觀者能獲得更全面的體驗。如果到梵蒂岡參觀，壁畫在參觀者頭頂66呎處，觀眾可能遺失細節。到了工業城，參觀者將能更親密地接觸這些世界著名的壁畫。這個展覽之前在倫敦、上海、多倫多、芝加哥、維也納和全球其他城市展出。詳情參閱https://reurl.cc/QEMQmq。

●洛克菲勒中心溜冰場已開放

世界上最著名的溜冰場——洛克菲勒中心溜冰場已對公眾開放，這也是洛克菲勒中心溜冰場的第88季。該溜冰場最初是在1936年為吸引遊客到洛克菲勒中心的戶外廣場而設計的臨時景點，因為溜冰場大受歡迎，從1939年起成為永久景點。從那時起，該溜冰場已發展成為紐約市最具傳奇色彩的地標之一，也是遊客最常造訪的地點之一，每年接待超過25萬名溜冰者。詳情參閱https://reurl.cc/pvGEXx。

●長島萬聖節 南瓜燈展

萬聖節南瓜燈展(The Great Jack O'Lantern Blaze)是長島拿騷縣(Nassau County)最大、最亮眼的萬聖節親子活動，該活動萬聖節周末繼續舉行。由當地工匠雕刻的7000多個萬聖節燈籠，栩栩如生的主題展品將陳列在半哩長的環形路線上，搭配同步燈光和原創配樂，為所有遊客帶來身歷其境的體驗。這個活動已邁入第五個年頭，活動將繼續在長島歷史悠久的19世紀村莊Old Bethpage Village Restoration舉行。詳情參閱https://reurl.cc/YqxzQX。