滿布骷髏、鬼怪、南瓜… 貝瑞吉的萬聖奇幻花園超吸睛

貝瑞吉萬聖節恐怖奇幻花園和它的創造者。(記者胡聲橋╱攝影)

在剛剛過去的萬聖節 ，布碌崙 (布魯克林)貝瑞吉居民簡森(Roy Jensen)以一己之力，在自家前院搭建出千奇百怪卻又引人入勝的萬聖節恐怖奇幻花園，吸引眾多路人和遊客駐足。

貝瑞吉的萬聖節恐怖奇幻花園。(記者胡聲橋╱攝影)

被暱稱「節日屋」 驚喜不斷

實際上，每逢重要節日，比如聖誕節 、復活節、情人節、聖派翠克節（St Patrick's Day）和國慶日等，簡森都會將自家前院按不同主題裝飾起來，周圍鄰居將簡森的房屋稱作「節日屋」，因為它總是在節日裡為大家帶來額外的驚喜和歡樂。

簡森的家在漢密爾頓大路(Hamilton Parkway)交7大道附近。今年，他花了兩周時間將各種材質製作的骷髏、鬼怪、巫師、海盜、異獸、人狼、滴血的人頭、持刀的幼兒，還有數百個各種形狀和顏色的南瓜，以及滿盆盛開的小菊花擺放到自家前院和人行道，為大家呈現出一個五彩斑斕的萬聖節奇異世界。這個奇幻花園內容極其豐富和繁複，令人目不暇接，嘆為觀止。

自從1989年買下這棟房屋後，簡森每年都會精心布置萬聖節奇幻花園，今年的萬聖節展覽從9月1號開始，已經是第35個年頭。簡森說，因為展覽所用鮮花過一段時間就會凋謝，他已經換了三次鮮花。

貝瑞吉萬聖節恐怖奇幻花園的展品。(記者胡聲橋╱攝影) 貝瑞吉萬聖節恐怖奇幻花園的展品。(記者胡聲橋╱攝影)

每個設計 都煞費心血

萬聖節奇幻世界的內容每年都不相同，簡森會先設計一個方案，然後一步一步付諸實施。在錯綜複雜的萬聖節展示背後，是布展者煞費苦心的設計和匠心。

簡森說他在不同的節日會設計不同主題的展覽，但他個人最喜歡的還是萬聖節，因為各種鬼怪和異獸能滿足人們的想像力，除此以外，他認為萬聖節展覽會用到各種不同的光影效果，還有各種會移動的部分，這給展示增添了新奇的效果，對設計者也是一種挑戰。

貝瑞吉萬聖節恐怖奇幻花園的展品。(記者胡聲橋╱攝影) 貝瑞吉萬聖節恐怖奇幻花園的展品。(記者胡聲橋╱攝影)

帶給別人快樂 自己也開心

簡森以前從事建築行業的工作，他說自己17歲開了一家自己的公司，到39歲就退休了，從此過上自由自在的生活。簡森從小就喜歡各種玩偶，這也是促使他每年節假日布置各種展示的初心。他說每次布展都讓他很高興，很滿足。每當布置完一次新展覽，簡森總會得到不少誇獎和鼓勵，每一次鼓勵又促使他下一次做得更好，這就是他連續35年布置萬聖節奇幻花園的感想。

簡森說，他現在基本上就靠自己做這些事情，他的兩個女兒有時候也會來幫忙。

從設計到實施，每一次展覽都會花費簡森不少的精力，他說這簡直就是一份全職的工作，此外，每一次布展簡森都要花錢買不少展品。不過，簡森說看到自己的萬聖節展覽讓那麼多人感到興奮和快樂，他自己也感到很高興。他說有的人擁有上億的財富，有的人擁有幾十棟棟房屋，但人生的意義是多元化的，對他來說，付出是一種快樂。

貝瑞吉萬聖節恐怖奇幻花園的展品。(記者胡聲橋╱攝影) 貝瑞吉萬聖節恐怖奇幻花園的展品。(記者胡聲橋╱攝影)

鄰居忍不住仿效

每年都有成千上萬的路人和遊客在簡森的萬聖節奇幻花園前駐足欣賞，拍照留念流連忘返。簡森的鄰居米歇爾(Michelle)說，每年有那麼多人前來參看，這簡直太奇妙，太不可思議了。她說自己每年都是第一排觀眾，看著奇幻世界慢慢搭建起來，這種感覺很棒，她也感謝簡森多年的努力和付出。

看到簡森的奇幻花園那麼吸引人，住在馬路對面的羅伊(Roy)這幾年也開始在萬聖節裝飾自己的房屋。不過他一再聲稱，「這不是比賽」。羅伊說，距離貝瑞吉不遠的戴克高地(Dyker Heights)每年的聖誕燈飾展是紐約市節日期間的一個重要景點。他非常希望簡森的萬聖節奇幻世界能帶動周圍鄰居一起行動起來。羅伊說，如果大家都有熱情，說不定貝瑞吉會出現一個萬聖節旅遊景點。