我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

歐巴馬大女兒「拋棄姓氏」闖電影圈 父親也無奈：想幫忙都難

「經濟學人」表態挺賀：投給川普是拿經濟、法治和國際和平豪賭

滿布骷髏、鬼怪、南瓜… 貝瑞吉的萬聖奇幻花園超吸睛

記者胡聲橋╱紐約報導
貝瑞吉萬聖節恐怖奇幻花園和它的創造者。(記者胡聲橋╱攝影)
貝瑞吉萬聖節恐怖奇幻花園和它的創造者。(記者胡聲橋╱攝影)

在剛剛過去的萬聖節布碌崙(布魯克林)貝瑞吉居民簡森(Roy Jensen)以一己之力，在自家前院搭建出千奇百怪卻又引人入勝的萬聖節恐怖奇幻花園，吸引眾多路人和遊客駐足。

貝瑞吉的萬聖節恐怖奇幻花園。(記者胡聲橋╱攝影)
貝瑞吉的萬聖節恐怖奇幻花園。(記者胡聲橋╱攝影)

被暱稱「節日屋」 驚喜不斷

實際上，每逢重要節日，比如聖誕節、復活節、情人節、聖派翠克節（St Patrick's Day）和國慶日等，簡森都會將自家前院按不同主題裝飾起來，周圍鄰居將簡森的房屋稱作「節日屋」，因為它總是在節日裡為大家帶來額外的驚喜和歡樂。

簡森的家在漢密爾頓大路(Hamilton Parkway)交7大道附近。今年，他花了兩周時間將各種材質製作的骷髏、鬼怪、巫師、海盜、異獸、人狼、滴血的人頭、持刀的幼兒，還有數百個各種形狀和顏色的南瓜，以及滿盆盛開的小菊花擺放到自家前院和人行道，為大家呈現出一個五彩斑斕的萬聖節奇異世界。這個奇幻花園內容極其豐富和繁複，令人目不暇接，嘆為觀止。

自從1989年買下這棟房屋後，簡森每年都會精心布置萬聖節奇幻花園，今年的萬聖節展覽從9月1號開始，已經是第35個年頭。簡森說，因為展覽所用鮮花過一段時間就會凋謝，他已經換了三次鮮花。

貝瑞吉萬聖節恐怖奇幻花園的展品。(記者胡聲橋╱攝影)
貝瑞吉萬聖節恐怖奇幻花園的展品。(記者胡聲橋╱攝影)
貝瑞吉萬聖節恐怖奇幻花園的展品。(記者胡聲橋╱攝影)
貝瑞吉萬聖節恐怖奇幻花園的展品。(記者胡聲橋╱攝影)

每個設計 都煞費心血

萬聖節奇幻世界的內容每年都不相同，簡森會先設計一個方案，然後一步一步付諸實施。在錯綜複雜的萬聖節展示背後，是布展者煞費苦心的設計和匠心。

簡森說他在不同的節日會設計不同主題的展覽，但他個人最喜歡的還是萬聖節，因為各種鬼怪和異獸能滿足人們的想像力，除此以外，他認為萬聖節展覽會用到各種不同的光影效果，還有各種會移動的部分，這給展示增添了新奇的效果，對設計者也是一種挑戰。

貝瑞吉萬聖節恐怖奇幻花園的展品。(記者胡聲橋╱攝影)
貝瑞吉萬聖節恐怖奇幻花園的展品。(記者胡聲橋╱攝影)
貝瑞吉萬聖節恐怖奇幻花園的展品。(記者胡聲橋╱攝影)
貝瑞吉萬聖節恐怖奇幻花園的展品。(記者胡聲橋╱攝影)

帶給別人快樂 自己也開心

簡森以前從事建築行業的工作，他說自己17歲開了一家自己的公司，到39歲就退休了，從此過上自由自在的生活。簡森從小就喜歡各種玩偶，這也是促使他每年節假日布置各種展示的初心。他說每次布展都讓他很高興，很滿足。每當布置完一次新展覽，簡森總會得到不少誇獎和鼓勵，每一次鼓勵又促使他下一次做得更好，這就是他連續35年布置萬聖節奇幻花園的感想。

簡森說，他現在基本上就靠自己做這些事情，他的兩個女兒有時候也會來幫忙。

從設計到實施，每一次展覽都會花費簡森不少的精力，他說這簡直就是一份全職的工作，此外，每一次布展簡森都要花錢買不少展品。不過，簡森說看到自己的萬聖節展覽讓那麼多人感到興奮和快樂，他自己也感到很高興。他說有的人擁有上億的財富，有的人擁有幾十棟棟房屋，但人生的意義是多元化的，對他來說，付出是一種快樂。

貝瑞吉萬聖節恐怖奇幻花園的展品。(記者胡聲橋╱攝影)
貝瑞吉萬聖節恐怖奇幻花園的展品。(記者胡聲橋╱攝影)
貝瑞吉萬聖節恐怖奇幻花園的展品。(記者胡聲橋╱攝影)
貝瑞吉萬聖節恐怖奇幻花園的展品。(記者胡聲橋╱攝影)

鄰居忍不住仿效

每年都有成千上萬的路人和遊客在簡森的萬聖節奇幻花園前駐足欣賞，拍照留念流連忘返。簡森的鄰居米歇爾(Michelle)說，每年有那麼多人前來參看，這簡直太奇妙，太不可思議了。她說自己每年都是第一排觀眾，看著奇幻世界慢慢搭建起來，這種感覺很棒，她也感謝簡森多年的努力和付出。

看到簡森的奇幻花園那麼吸引人，住在馬路對面的羅伊(Roy)這幾年也開始在萬聖節裝飾自己的房屋。不過他一再聲稱，「這不是比賽」。羅伊說，距離貝瑞吉不遠的戴克高地(Dyker Heights)每年的聖誕燈飾展是紐約市節日期間的一個重要景點。他非常希望簡森的萬聖節奇幻世界能帶動周圍鄰居一起行動起來。羅伊說，如果大家都有熱情，說不定貝瑞吉會出現一個萬聖節旅遊景點。

簡森的萬聖節奇幻花園的地址是布碌崙79街635號。

貝瑞吉的萬聖節恐怖奇幻花園。(記者胡聲橋╱攝影)
貝瑞吉的萬聖節恐怖奇幻花園。(記者胡聲橋╱攝影)

萬聖節 布碌崙 聖誕節

上一則

紐約諾貝爾不孕症試管嬰兒中心捐卵試管嬰兒優惠計劃協助受孕

下一則

新澤西華人聯合總會主席林潔輝病逝
➤➤➤ 市政、民生、交通、安全、教育…關注大蘋果的熱門新聞，探討華人社區焦點話題，分享在地記者的觀察和看法，歡迎收聽「紐約客談」>>>

延伸閱讀

紐約布碌崙華裔教師勒脖15歲學生 遭逮捕

紐約布碌崙華裔教師勒脖15歲學生 遭逮捕
布碌崙華人雜貨店 賣出300萬元刮刮樂

布碌崙華人雜貨店 賣出300萬元刮刮樂
南瓜屋／《南瓜屋保衛戰》系列之四

南瓜屋／《南瓜屋保衛戰》系列之四
封面故事／南瓜6「掌故」 你可能不知道

封面故事／南瓜6「掌故」 你可能不知道

熱門新聞

四名華男在街頭與兩名劫匪發生全武行。(影片截圖)

法拉盛4華男痛毆2搶匪 折凳、鐵棍全用上…雙方皆被捕控罪

2024-10-27 20:55
最新研究顯示，今年4月發生在新澤西的4.8級地震呈現一種特殊的能量傳導模式，導致紐約市的震度比震央更大，未來防災應變和建築抗震標準，可能都要提早因應。（記者許君達／攝影）

發現新斷層？新州地震 紐約搖晃卻更強…震災應變迎挑戰

2024-10-25 14:34
波羅園一家華裔經營的雜貨店日前賣出300萬元獎金的刮刮樂彩票。(黃先生提供)

布碌崙華人雜貨店賣出300萬元刮刮樂 幸運兒是他

2024-10-29 20:02
前總統川普27日在紐約市曼哈頓麥迪遜花園廣場舉行造勢集會，華人支持者熱情高昂。(記者曹馨元 / 攝影)

川普曼哈頓集會造勢 華裔民眾力挺 最關心移民、稅制

2024-10-27 15:09
最新研究顯示，今年4月發生在新澤西的4.8級地震呈現一種特殊的能量傳導模式，導致紐約市的震度比震央更大，未來防災應變和建築抗震標準，可能都要提早因應。（記者許君達／攝影）

地層破裂新型態…新州地震 紐約感受更強、損失更大

2024-10-24 22:10
WNBA紐約自由人冠軍遊行，球隊老闆蔡崇信夫婦領軍慶祝。(記者劉梓祁／攝影)

WNBA紐約自由人冠軍遊行 球隊老闆蔡崇信夫婦領軍慶祝

2024-10-24 17:53

超人氣

更多 >
江西爆校園情殺 19歲男持刀狂捅 22歲女慘叫救命我錯了

江西爆校園情殺 19歲男持刀狂捅 22歲女慘叫救命我錯了
賀錦麗勝選有望…若敗 民主黨內早已開始悄悄推卸責任

賀錦麗勝選有望…若敗 民主黨內早已開始悄悄推卸責任
「通往白宮的鑰匙」遭批武斷 神預測9屆總統大選專家仍看好賀錦麗當選

「通往白宮的鑰匙」遭批武斷 神預測9屆總統大選專家仍看好賀錦麗當選
全美最佳十大咖啡連鎖店 星巴克排第七、第一名專注原味

全美最佳十大咖啡連鎖店 星巴克排第七、第一名專注原味
「繁花」之後…王家衞傳將拍大女主新劇 網點名「她」…意外被酸

「繁花」之後…王家衞傳將拍大女主新劇 網點名「她」…意外被酸