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關注兒童心理健康 金兌錫11月1日起法拉盛座談

記者尤昱程／紐約報導
州眾議員金兌錫呼籲華社關注兒童心理健康議題。(記者尤昱程／攝影)
州眾議員金兌錫呼籲華社關注兒童心理健康議題。(記者尤昱程／攝影)

為提高華社對心理健康的意識，州眾議員金兌錫(Ron Kim)將聯合多組織舉辦心理健康和學術發展座談會，期盼為家長和青少年提供專業的心理健康建議和學業規畫指導。

研究顯示，自1999年以來，亞裔群體的自殺率翻了一倍。儘管如此，由於文化污名、語言障礙及對心理健康的誤解，亞裔尋求專業幫助的比例遠低於其他族群，而這次峰會旨在幫助家長和孩子了解並改善心理健康問題，為華裔社區提供支持。

金兌錫表示，剛隨父母來到美國時，因為語言障礙曾在學校遭到霸凌，當時卻因總總原因沒有和父母告知自己的狀況。他說，如今自己有能力影響更多人，藉由這樣有意義的活動告訴家長與孩子，開口尋求幫助是有勇氣的象徵。

亞美醫師協會慈善基金會(CAIPA Foundation, Inc.)醫師劉玉清則點出亞裔社群因語言障礙、文化差異以及缺乏合格的醫護條件，使得心理健康問題愈發嚴重。

劉玉清說，亞裔家庭和兒童通常面臨許多心理健康挑戰，已成為社區中的重大問題，不僅是因為心理問題的好發率高，更是因為他們不太可能尋求專業幫助，希望民眾能充分利用這次機會，在自己或他人有需要的時候，適時提出協助。

麻省大學(Umass)醫學院的助理教授蘇少冰表示，亞裔兒童面臨著嚴重的心理健康挑戰，但一直缺乏針對這一群體的研究和服務支持。主辦方之一的格行文化基金會負責人林灝表示，幫助大家認識到尋求幫助的重要性，這次座談會就是向正確方向邁進的一步。

活動將於11月1日(周五)至11月3日(周日)在法拉盛舉行，為期三天，將針對家長和孩子，討論涵蓋校園霸凌、電子設備使用對心理健康的影響、高中及大學申請規畫，以及如何建立強健的親子關係，地址為144-25 Sanford Street。欲了解更多詳情，聯繫蘇少冰，電郵[email protected]

心理健康 亞裔 法拉盛

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