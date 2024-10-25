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周末好去處／萬聖節豐收節、布朗士動物園南瓜之夜

記者尤昱程整理

萬聖節豐收節

萬聖節豐收節(Halloween Harvest Festival)將於10月26日(周六)中午12時至下午5時在長島市的索克拉特斯雕塑公園(Socrates Sculpture Park)舉行。現場設有一系列創意工作坊，包括南瓜裝飾與服裝製作工作坊，讓家庭和朋友們一起享受手工製作的樂趣。此外，豐收主題的市集將展示手工藝品，從當地藝術家到獨立手工創作者，提供獨特的秋季商品。參與者還能品嘗各式國際美食，攤位將提供來自不同文化的美食選擇，讓大家在享受活動的同時也能大飽口福。詳情請見https://reurl.cc/4dVdkv。

石街啤酒節

石街啤酒節(Stone Street Oktoberfest)將於10月26日(周六)中午12時至晚間11時在曼哈頓的石街(Stone Street)舉行，這個活動將延續整個白天和夜晚，為參與者帶來一場豐富的德國啤酒文化體驗。活動對外免費開放，無需購票即可進場參加。活動中將舉行啤酒杯舉重比賽，參與者將展示自己的臂力和耐力，這是每年最受歡迎的活動之一。經典的德國啤酒、德式香腸、椒鹽脆餅等傳統美食將隨處可見，為參與者提供最正宗的德國啤酒節體驗。詳情請見https://reurl.cc/Re3Ld6。

Smorgasburg美食市集

Smorgasburg美食市集將於10月27日(周日)上午11時至下午6時在布碌崙(布魯克林)展望公園(Prospect Park)舉行，這個活動是紐約市最大的露天美食集市之一，也是美食愛好者的天堂。Smorgasburg已經成為紐約飲食文化的重要組成部分，被譽為「飲食界的伍德斯托克」，吸引了來自世界各地的遊客。超過60家本地商家將在林肯路入口附近的微風山(Breeze Hill)展示他們的特色美食，涵蓋多種飲食風格，從美式漢堡到亞洲街頭美食，應有盡有。詳情請見https://reurl.cc/6dndpd。

布朗士動物園南瓜之夜

第二屆布朗士動物園南瓜之夜(Bronx Zoo Pumpkin Nights)將於10月27日(周日)晚上6時30分至10時舉行。這是動物園一年一度的萬聖節主題活動，吸引了無數遊客前來參觀。活動展示了超過5000個雕刻精美的南瓜，沿著半英里的展示路徑排列，讓整個動物園在夜晚充滿了神秘與奇幻的氛圍。每個南瓜都經過藝術家的精心雕刻，模仿了各種動物，包括熊、水獺、獵豹等，這些發光的南瓜燈籠將動物園變成了一個神奇的南瓜世界。詳情請見https://reurl.cc/MjK683。

動物園 德國 萬聖節

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