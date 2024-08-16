周末好去處／昆蟲生態與保護教育 皇后區高地公園18日登場

紐約市公園巡遊者(Urban Park Rangers)將於18日(周日)上午11時至下午12時30分，在皇后區 高地公園(Highland Park)舉辦「昆蟲生態與保護意識」戶外徒步教育活動。參與者將在公園巡查員的帶領下，在園內尋找和觀察不同類別的昆蟲物種，並了解其對於健康生態系統的重要性，以及討論如何創造適宜的棲息地。此外，活動還將介紹部分簡單有效的方法，以減少大眾生活中對昆蟲棲息的負面影響。活動免費，無論是家庭、學生還是自然愛好者都歡迎參加，詳情可參考https://shorturl.at/Y40DL。

★哈德遜河夜間觀星

「夏日哈德遜河畔」(Summer on the Hudson)組織和河濱公園協會(Riverside Park Conservancy)將在17日(周六)晚上8時至11時，在曼哈頓中城緊挨哈德遜河的一號碼頭(Pier 1)舉辦「夏日觀星」活動。參加者將有機會在專業的業餘天文學家的指導下，透過望遠鏡觀察星空中的行星、星座和月亮，從而欣賞夜景的同時了解天體的科學原理和天文現象。此活動也適合學生參與，並激發對科學的興趣和好奇心。活動免費，詳情可參考https://shorturl.at/fpsGV。

★樹餅創作工作坊

市公園局(NYC Parks)將在17日(周六)上午11時至下午12時30分，在布碌崙(布魯克林)日落公園 (Sunset Park)舉辦「樹餅創作自然工坊」，令到場家庭有機會成為環保藝術運動的一員，並在樹木的年輪上作畫。「樹餅」常指來自樹木的小切片，是從已經倒下的樹幹或樹枝中切割而成的圓形木片，能夠展示樹木的成長歷史。活動中，孩子們可用其進行各種創意工藝製作，例如繪畫、裝飾、雕刻，既有教育意義，又有趣味性。活動免費，詳情可參考https://shorturl.at/5zLBf。

★皇后區舞蹈節

皇后區舞蹈節(Queens Borough Dance Festival)將於17日(周六)下午5時至晚上7時，在托騰堡公園(Fort Totten Park)進行免費戶外表演，以展示區內多元化的舞蹈才能。該節日自2014年創辦，曾在長島市 等多個華人社區進行表演，並有各種文化背景的舞蹈團體參與。本次表演的類別包括街頭、爵士、當代、印度舞、厄瓜多爾民俗舞和阿根廷民間舞蹈等。除了表演外，主辦方還會在現場提供舞蹈課程和工坊，更多信息可參考官網queensborodancefestival.org/。